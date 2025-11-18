Junior vs. Medellín: hora y dónde ver el partido por el cuadrangular A de la Liga Betplay

El equipo de Alejandro Restrepo visitará al 10 veces campeón de Colombia en Barranquilla - crédito David Jaramillo / Colprensa

La lucha por la estrella de Navidad está servida: el 18 de noviembre de 2025 comenzarán los cuadrangulares finales de la Liga Betplay en el segundo semestre del año con el partido entre Fortaleza y Deportes Tolima.

Pero en lo que será la apertura del cuadrangular A, se vivirá un auténtico duelo de titanes del fútbol colombiano, protagonistas de las finales más intensas: Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Con el recuerdo latente de lo que ocurrió en el primer semestre de 2016 (cuando el Medellín ganó la sexta estrella), y con lo ocurrido en el segundo semestre de 2018 y 2023 (las ocasiones que Junior conquistó la novena y la décima), reavivan una rivalidad intensa entre la Costa Caribe y Antioquia que cada año que pasa se vuelve más fuerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Duelo de Tiburones y Poderosos en La Arenosa para abrir el cuadrangular

El equipo de Alfredo Arias quiere mantener la paternidad sobre los antioqueños - crédito David Jaramillo / Colprensa

El partido se jugará el 19 de noviembre de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y comenzará a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de Win Play.

El juez central del compromiso será el bogotano Andrés Rojas, que estará acompañado junto a Alexander Guzmán y Carlos Zemanate como asistentes de línea, mientras que el cuarto juez será Juan Peña.

En el equipo VAR estará el santandereaño Ricardo García, junto a Paula Fernández como AVAR.