Deportes

Junior vs. Medellín: hora y dónde ver el partido por el cuadrangular A de la Liga Betplay

El partido, uno de los más atractivos de la jornada, se jugará el 19 de noviembre de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Guardar
El equipo de Alejandro Restrepo
El equipo de Alejandro Restrepo visitará al 10 veces campeón de Colombia en Barranquilla - crédito David Jaramillo / Colprensa

La lucha por la estrella de Navidad está servida: el 18 de noviembre de 2025 comenzarán los cuadrangulares finales de la Liga Betplay en el segundo semestre del año con el partido entre Fortaleza y Deportes Tolima.

Pero en lo que será la apertura del cuadrangular A, se vivirá un auténtico duelo de titanes del fútbol colombiano, protagonistas de las finales más intensas: Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Con el recuerdo latente de lo que ocurrió en el primer semestre de 2016 (cuando el Medellín ganó la sexta estrella), y con lo ocurrido en el segundo semestre de 2018 y 2023 (las ocasiones que Junior conquistó la novena y la décima), reavivan una rivalidad intensa entre la Costa Caribe y Antioquia que cada año que pasa se vuelve más fuerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Duelo de Tiburones y Poderosos en La Arenosa para abrir el cuadrangular

El equipo de Alfredo Arias
El equipo de Alfredo Arias quiere mantener la paternidad sobre los antioqueños - crédito David Jaramillo / Colprensa

El partido se jugará el 19 de noviembre de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y comenzará a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de Win Play.

El juez central del compromiso será el bogotano Andrés Rojas, que estará acompañado junto a Alexander Guzmán y Carlos Zemanate como asistentes de línea, mientras que el cuarto juez será Juan Peña.

En el equipo VAR estará el santandereaño Ricardo García, junto a Paula Fernández como AVAR.

Temas Relacionados

JuniorIndependiente MedellínJunior vs. MedellínLiga BetPlayCuadrangulares Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Estos podrían ser los poderosos rivales contra los que jugaría Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

A poco más de dos semanas para que se sorteen los doce grupos de la cita orbital, así está el panorama de la “Tricolor” de cara al sorteo

Estos podrían ser los poderosos

El “Bolillo” Gómez y su curiosa reflexión en el cierre de las Eliminatorias con El Salvador: “Si me da un infarto, que me dé”

El técnico colombiano de El Salvador rechaza cualquier insinuación de falta de competitividad y asegura que sus jugadores defenderán la camiseta con honor frente a Panamá, pese a estar eliminados del mundialista

El “Bolillo” Gómez y su

Periodista deportivo que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos tras partido entre América vs. Nacional recibió duro castigo

El incidente entre un periodista y Alfredo Morelos luego del partido en el estadio Pascual Guerrero provocó una reacción institucional que reaviva la discusión sobre el papel de la prensa en el fútbol colombiano

Periodista deportivo que llamó “cobarde”

James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

El mediocampista colombiano acumula negativas de equipos de la Major League Soccer y mantiene en vilo a sus seguidores a la espera de una nueva oportunidad

James Rodríguez habría recibido otro

Este es el historial de los resultados de la Selección Colombia frente a Australia: cuatro partidos en 30 años

La “Tricolor” quiere cerrar el 2025 con una victoria en Nueva York, siendo uno de los últimos de preparación de cara al Mundial 2026

Este es el historial de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Solo con su fusil, soldado

Solo con su fusil, soldado arriesgó su vida para derrumbar dron con explosivos durante ataque de las disidencias de Iván Mordisco a la Policía en Mondomo, Cauca

Racha de homicidios en Cali dejó entre las víctimas a un empresario napolitano que fue basquetbolista en Italia: no se descarta una ‘vendetta’

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba revive su

Juan Pablo Raba revive su experiencia junto a Liam Neeson tras el debut de famosa película en Netflix: alcanzó el primer lugar en Estados Unidos después de cuatro años de su estreno

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes ‘encienden’ las redes sociales con un cumpleaños lleno de mensajes cariñosos

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025: conozca más de la comunicadora social que se roba las miradas desde Tailandia

Pichingo entregó emotivo detalle a Jorge Rausch antes de abandonar ‘MasterChef’: “Con mucho cariño y admiración”

De Luz Marina Zuluaga a Paulina Vega, ellas han sido las únicas Miss Universo que ha tenido Colombia: una de ellas no iba a participar y fue por un remplazo

Deportes

Estos podrían ser los poderosos

Estos podrían ser los poderosos rivales contra los que jugaría Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

El “Bolillo” Gómez y su curiosa reflexión en el cierre de las Eliminatorias con El Salvador: “Si me da un infarto, que me dé”

Periodista deportivo que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos tras partido entre América vs. Nacional recibió duro castigo

James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

Este es el historial de los resultados de la Selección Colombia frente a Australia: cuatro partidos en 30 años