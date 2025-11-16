Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”

Luis Díaz se convirtió en uno de los líderes del Liverpool con el técnico Arne Slot para ganar la Premier League en 2025 - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Luis Díaz se ha convertido en un jugador determinante para el Bayer Múnich, que en cada jornada está feliz por la inversión de 75 millones de euros para la compra del atacante en julio de 2025, cuando hizo un movimiento que fue considerado como arriesgado, pero que ahora rinde frutos.

Livepool extraña mucho a Lucho, al punto de que en la campaña en la Premier League y Champions no cuenta con la velocidad y goles de antes, al punto de que una leyenda del club criticó a los directivos por dejar salir al colombiano de manera tan sencilla, además del silencio por esa situación.

Elogios en Alemania y repercusión internacional

El impacto de Díaz en el Bayern ha trascendido las estadísticas. El periodista Raimund Hinko, que antes fue crítico del fichaje, reconoció en el diario Bild Sport su error tras presenciar la actuación del colombiano en Berlín.

“Quiero felicitar a Luis Díaz por el empate 1-1 y por su brillante actuación. Hasta el minuto 38 en Berlín, seguía creyendo que los 70 millones de euros pagados al Liverpool por el traspaso eran un precio desorbitado. En Berlín, mi teoría se derrumbó como un castillo de naipes”, escribió el periodista, quien fue más allá al comparar la jugada de Díaz con gestas de leyendas como Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer o Gerd Müller, afirmando que “habrían pagado por verlo”.

Mientras en Alemania se multiplican los elogios, en Inglaterra la salida de Díaz ha dejado un vacío difícil de llenar. Liverpool atraviesa una de sus peores rachas recientes, con siete derrotas en los últimos diez partidos y una octava posición en la Premier League. La falta de efectividad ofensiva ha sido evidente, y los nuevos fichajes para suplir al colombiano, Alexander Isak y Florian Wirtz, no han logrado replicar su impacto.

Robbie Fowler, exjugador y leyenda del club, expresó su sorpresa por la escasa atención que se ha dado a la ausencia de Díaz: “Para mí, probablemente fue uno de los jugadores más destacados del Liverpool el año pasado. Por eso me sorprende sinceramente que no se haya hablado más de lo mucho que lo echa de menos el Liverpool”, declaró Fowler, citado por AS Colombia.

Desde su llegada a la Bundesliga, el extremo colombiano ha respondido a las expectativas, consolidándose como una de las figuras más destacadas del fútbol europeo. En sus primeros 17 partidos con el Bayern, Díaz ha marcado 11 goles y ha dado cinco asistencias, además de conquistar la Supercopa de Alemania. La operación generó debate en la prensa alemana, donde periodistas como Hinko inicialmente consideraron excesivo el monto pagado.

Valor de mercado y proyecciones económicas

El valor de mercado de Luis Díaz ha experimentado un crecimiento notable desde su llegada al Bayern. El periodista Raimund Hinko estima que el club alemán podría obtener más de 100 millones de euros en una futura transferencia, y no descarta que la cifra alcance los 150 millones de euros si surge el interés de grandes inversores.

Este aumento se atribuye tanto a su rendimiento deportivo como al impacto mediático que ha generado en diferentes continentes, desde América Latina hasta Asia, donde sus partidos se retransmiten de forma masiva.

El ascenso de Luis Díaz en el fútbol europeo ha transformado la dinámica del Bayern Múnich y ha reconfigurado el panorama del Liverpool, que aún busca respuestas tras su partida. Con un valor de mercado en alza y actuaciones decisivas, el colombiano se perfila como una de las figuras más cotizadas del continente, mientras su exequipo sigue buscando la fórmula para suplir su ausencia.