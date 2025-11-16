Deportes

Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”

El atacante se fue del cuadro británico por 75 millones al Bayern Múnich, en el que es la figura de la temporada y los Reds sufren por no encontrar un reemplazo ideal

Guardar
Luis Díaz se convirtió en
Luis Díaz se convirtió en uno de los líderes del Liverpool con el técnico Arne Slot para ganar la Premier League en 2025 - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Luis Díaz se ha convertido en un jugador determinante para el Bayer Múnich, que en cada jornada está feliz por la inversión de 75 millones de euros para la compra del atacante en julio de 2025, cuando hizo un movimiento que fue considerado como arriesgado, pero que ahora rinde frutos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Livepool extraña mucho a Lucho, al punto de que en la campaña en la Premier League y Champions no cuenta con la velocidad y goles de antes, al punto de que una leyenda del club criticó a los directivos por dejar salir al colombiano de manera tan sencilla, además del silencio por esa situación.

Elogios en Alemania y repercusión internacional

El impacto de Díaz en el Bayern ha trascendido las estadísticas. El periodista Raimund Hinko, que antes fue crítico del fichaje, reconoció en el diario Bild Sport su error tras presenciar la actuación del colombiano en Berlín.

“Quiero felicitar a Luis Díaz por el empate 1-1 y por su brillante actuación. Hasta el minuto 38 en Berlín, seguía creyendo que los 70 millones de euros pagados al Liverpool por el traspaso eran un precio desorbitado. En Berlín, mi teoría se derrumbó como un castillo de naipes”, escribió el periodista, quien fue más allá al comparar la jugada de Díaz con gestas de leyendas como Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer o Gerd Müller, afirmando que “habrían pagado por verlo”.

Este fue el momento del
Este fue el momento del golazo de Luis Díaz con el Bayern ante el Union Berlin, por la Bundesliga - crédito Odd ANDERSEN / AFP

Mientras en Alemania se multiplican los elogios, en Inglaterra la salida de Díaz ha dejado un vacío difícil de llenar. Liverpool atraviesa una de sus peores rachas recientes, con siete derrotas en los últimos diez partidos y una octava posición en la Premier League. La falta de efectividad ofensiva ha sido evidente, y los nuevos fichajes para suplir al colombiano, Alexander Isak y Florian Wirtz, no han logrado replicar su impacto.

Robbie Fowler, exjugador y leyenda del club, expresó su sorpresa por la escasa atención que se ha dado a la ausencia de Díaz: “Para mí, probablemente fue uno de los jugadores más destacados del Liverpool el año pasado. Por eso me sorprende sinceramente que no se haya hablado más de lo mucho que lo echa de menos el Liverpool”, declaró Fowler, citado por AS Colombia.

Florian Wirtz fue contratado para
Florian Wirtz fue contratado para ser reemplazo de Luis Díaz en Liverpool, pero aún no da resultado - crédito Europa Press

Desde su llegada a la Bundesliga, el extremo colombiano ha respondido a las expectativas, consolidándose como una de las figuras más destacadas del fútbol europeo. En sus primeros 17 partidos con el Bayern, Díaz ha marcado 11 goles y ha dado cinco asistencias, además de conquistar la Supercopa de Alemania. La operación generó debate en la prensa alemana, donde periodistas como Hinko inicialmente consideraron excesivo el monto pagado.

Valor de mercado y proyecciones económicas

El valor de mercado de Luis Díaz ha experimentado un crecimiento notable desde su llegada al Bayern. El periodista Raimund Hinko estima que el club alemán podría obtener más de 100 millones de euros en una futura transferencia, y no descarta que la cifra alcance los 150 millones de euros si surge el interés de grandes inversores.

Luis Díaz ha sido clave
Luis Díaz ha sido clave para el Bayern Múnich con apenas cuatro meses en la institución - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Este aumento se atribuye tanto a su rendimiento deportivo como al impacto mediático que ha generado en diferentes continentes, desde América Latina hasta Asia, donde sus partidos se retransmiten de forma masiva.

El ascenso de Luis Díaz en el fútbol europeo ha transformado la dinámica del Bayern Múnich y ha reconfigurado el panorama del Liverpool, que aún busca respuestas tras su partida. Con un valor de mercado en alza y actuaciones decisivas, el colombiano se perfila como una de las figuras más cotizadas del continente, mientras su exequipo sigue buscando la fórmula para suplir su ausencia.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichLiverpoolBundesligaSupercopa de AlemaniaRobbie FowlerColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: los oceánicos empataron en los últimos minutos

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Ministro de Trabajo salió en defensa de Acolfutpro tras señalamientos de reconocido periodista: “No aclare porque confunde”

Antonio Sanguino ahondó en detalles sobre la decisión de un juez de cancelar el registro sindical de la agrupación, que representa a los jugadores profesionales en el territorio nacional

Ministro de Trabajo salió en

Linda Caicedo sufrió duro golpe con el Real Madrid: Barcelona “trapeó el piso” con las blancas por goleada 4-0

Pese a que el conjunto de la colombiana venía en buen momento, las catalanas demostraron su condición de campeonas y consiguieron un triunfo clave por el liderato de la Liga F

Linda Caicedo sufrió duro golpe

Junior de Barranquilla quiere repetir la hazaña de 1993: así fue como salió campeón en un grupo con Nacional, América y Medellín

El cuadro de Alfredo Arias se ilusiona con ganar la zona A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, que recuerdan lo que pasó hace 32 años, en una de las definiciones más apasionantes de un título

Junior de Barranquilla quiere repetir

Este es el historial de la selección Colombia ante equipos de Oceanía: no solo enfrentó a Nueva Zelanda

La Tricolor volverá a verse con un equipo de ese continente después de 22 años, con los Al Whites, y previamente enfrentó tres veces a otra escuadra que ya no existe en esa confederación

Este es el historial de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Murió Nilson Andrés De Arco,

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo Hernández le quedó mal con una promesa, por la cual lo apoyó en campaña: “Me salió con esa”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: Johan Carbonero anotó el gol de la victoria

Ministro de Trabajo salió en defensa de Acolfutpro tras señalamientos de reconocido periodista: “No aclare porque confunde”

Linda Caicedo sufrió duro golpe con el Real Madrid: Barcelona “trapeó el piso” con las blancas por goleada 4-0

Junior de Barranquilla quiere repetir la hazaña de 1993: así fue como salió campeón en un grupo con Nacional, América y Medellín

Este es el historial de la selección Colombia ante equipos de Oceanía: no solo enfrentó a Nueva Zelanda