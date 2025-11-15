Rigoberto Urán mostró su preocupación por el nivel del ciclismo colombiano: “Desde el gobierno se ha disminuido el apoyo”

Rigoberto Urán viene promocionando el Giro de Rigo, una carrera aficionada donde los ciclistas pueden compartir con profesionales - crédito Rigoberto Urán

La voz de Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más emblemáticos de Colombia, ha advertido sobre el difícil panorama que enfrenta el ciclismo nacional, que en los últimos años perdió protagonismo a nivel internacional y con problemas de recursos en el ámbito local.

Rigo señaló al Gobierno de Gustavo Petro por los problemas que vive el deporte en el país, en especial para los pedalistas que ya no cuentan con la mejor preparación para llegar a la élite en Europa, que se ve reflejado en la poca cantidad de talentos jóvenes para pelear las grandes vueltas.

“Colombia atraviesa por una crisis importante”

Durante su visita a Chile para promocionar la edición 2026 del Giro de Rigo, Urán compartió con AS Colombia su preocupación por la crisis deportiva que atraviesa el país, marcada por la disminución del apoyo estatal y la cancelación de eventos de talla internacional: “Colombia atraviesa por una crisis importante en muchos aspectos”.

El diagnóstico de Rigo apunta directamente a la reducción del respaldo del Estado como uno de los principales obstáculos para el crecimiento del ciclismo. Según el exciclista, “desde el gobierno se ha disminuido el apoyo al deporte en general y eso limita las posibilidades de tener grandes eventos, de tener más ciclistas en competencias internacionales”.

Rigoberto Urán fue uno de los ciclistas más destacados de Colombia en los últimos 15 años - crédito Colprensa

Esta falta de recursos ha tenido consecuencias tangibles, como la suspensión del Tour Colombia en 2026, una competencia que, en palabras de Urán, “fue una competencia muy linda, que pudo albergar muchos deportistas, grandes equipos”. El lamento por la desaparición de este evento refleja la preocupación de quienes, como él, han sido protagonistas y testigos del auge y posterior retroceso del ciclismo colombiano.

El impacto de esta crisis se percibe tanto en la organización de eventos como en los resultados deportivos y en la proyección de nuevos talentos. Rigo calificó el balance del año en el World Tour como “regular”, señalando que “fue un año muy normal, tenemos una pequeña crisis en el deporte de Colombia, específicamente en el ciclismo. Los resultados no han sido muy buenos, no tenemos como un relevo, o corredores que vengan ahí. Esperamos que esto pueda mejorar en Colombia”.

El Tour Colombia se suspendió en 2025 y 2026 por falta de presupueto y apoyo del Gobierno nacional - crédito @tourcolombia2.1 / Instagram

Aunque reconoció la presencia de jóvenes como Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Daniel Martínez, quienes han logrado victorias importantes, el exciclista advirtió que aún no se vislumbra un recambio generacional sólido que garantice la continuidad del éxito internacional.

Promocionando el Giro de Rigo

A pesar de su retiro de la alta competencia, Urán mantiene un rol activo como referente y promotor del ciclismo. Su faceta empresarial ha cobrado protagonismo con el Giro de Rigo, un evento que ha logrado consolidarse como un éxito comercial, alcanzando una facturación cercana a los $8.800 millones de pesos por carrera.

Este proyecto no solo ha fortalecido su imagen como ídolo de las nuevas generaciones, sino que también ha contribuido a mantener viva la pasión por el ciclismo en Colombia y ahora busca expandirse a nivel internacional, con la próxima edición programada en Chile.

Se han realizado 10 ediciones del Giro de Rigo, una de ellas por primera vez en Barranquilla - crédito Rigoberto Urán

El interés por acoger el certamen se extendió a varias ciudades colombianas. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, protagonizó un video viral junto a Urán, en el que expresó su deseo de que la capital vallecaucana sea la sede del evento en 2026.

“Caleños, aquí estoy en el despacho con Rigo, tratando de convencerlo para que el Giro de Rigo en el 2026 sea aquí en Cali. Pero me dice que hay otras ciudades en la carrera, que tenemos que ganarle a Charri, a Fico, Barranquilla, Medellín”, manifestó Eder, invitando a la ciudadanía a sumarse a la campaña para atraer la competencia.