Hora y dónde ver el UFC 322: Islam Makhachev y Zhang Weili buscarán ser campeones en dos categorías

Jack Della Maddalena buscará defender si título ante Islam Makhachev en la pelea principal - crédito UFC

Desde que se fundó en 1993, la UFC (Ultimate Fighting Championship) busca cerrar cada año con un evento numerado en el que presenta la mejor cartelera posible para sus espectadores.

En 2025 será el UFC 322, que se llevará a cabo en el Madison Square Garden, considerado uno de los pabellones de espectáculos más importantes en el mundo, con capacidad para 20.000 espectadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con 14 peleas confirmadas, la empresa dirigida por Dana White terminará 2025 con dos peleas de campeonato, una de ellas incluirá al ruso Islam Makhachev, que es considerado uno de los mejores peleadores en el mundo.

Cartelera del UFC 322

El ecuatoriano Michael Morales hará parte de la cartelera principal del evento - crédito UFC

Tras dejar vacante el título de la categoría de peso ligero, Makhachev buscará ser doble campeón y enfrentará al monarca de la división Welter, el australiano Jack Della Maddalena.

De la misma forma, la china Zhang Weili también renunció a su título y subió una categoría para pelear contra la rusa Valentina Shevchenko, que tiene el primer puesto de la categoría de peso mosca desde hace más de dos años.

Otra pelea importante en la cartelera es la del norteamericano Sean Brady, que definirá el próximo aspirante al título de peso welter contra el ecuatoriano Michael Morales.

Esta es la cartelera oficial del UFC 322:

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev - Título del peso welter.

Valentina Shevchenko (c) vs. Weili Zhang - Título del peso mosca.

Sean Brady vs. Michael Morales - Peso welter.

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis - Peso ligero.

Leon Edwards vs. Carlos Prates - Peso welter.

Esta es la cartelera oficial del UFC 322 - crédito UFC

Malcolm Wellmaker vs. Cody Hadon - Peso gallo.

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez - Peso mosca.

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues - Peso medio.

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira - Peso medio.

Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo - Peso ligero.

Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico - Peso medio.

Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.

Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal - Peso pluma.

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert - Peso medio.

En la cartelera preliminar hay dos encuentros que llaman la atención, el protagonizado por Bo Nickal y Rodolfo Viera, principalmente por la popularidad que tiene el primero entre los seguidores de la lucha olímpica y los escépticos que no confían en que la transición a las MMA sea efectiva para ser campeón en el futuro.

Por otra parte, el ruso Baisangur Susurkaev buscará seguir invicto en su carrera, para ello tendrá que derrotar a Eric McConico en un encuentro pactado en peso medio.

Islam Makhachev dejó vacante el título de peso ligero para subir de categoría - crédito Reuters

¿Hora y dónde ver el UFC 322?

En Colombia, el UFC 322 podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región.

Horario de la cartelera preliminar:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 6:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 7:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 5:00 p. m.

Horario de la cartelera esteral:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 10:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 11:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12:00 a. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 9:00 p. m.

En la rueda de prensa previa al evento, la declaración más destacada fue protagonizada por el ruso Islam Makhachev, que afirmó que tras ganarle al campeón permitirá que su siguiente compromiso sea ante el español Ilia Topuria.

Cabe mencionar que las expectativas sobre esta posible pelea se deben a que Topuria y Makhachev lideran la tabla de libra por libra, que reconoce a los deportistas de la UFC con mejor nivel en la actualidad.