Deportes

Club del fútbol colombiano confirmó que cambiará de sede para 2026: “Esta coyuntura ha generado grandes pérdidas económicas”

Pese a los intentos de continuar en la capital de uno de los departamentos importantes de Colombia, la infraestructura de su estadio impide que se compita con seguridad

Guardar
El cuadro confirmó el cambio
El cuadro confirmó el cambio de sede para el municipio de Yumbo- crédito Óscar Bernal / Colprensa

El 14 de noviembre de 2025 se confirmó un secreto a voces que venía sonando en el mundo del fútbol colombiano: Atlético Huila confirmó el cambio de su sede para la temporada 2026.

El cuadro “Opita” lo informó a través de un comunicado de prensa, emitido en sus redes sociales, en donde explicó los principales motivos por los cuales toma dicha decisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro opita confirmó que
El cuadro opita confirmó que para el 2026, jugará en Yumbo, Valle del Cauca - crédito @AtleticoHuilaof / X

El 14 de noviembre de 2025, los “Opitas” anunciaron que el equipo solicitó el cambio de sede para la temporada 2026, por los problemas logísticos del estadio Guillermo Plazas Alcid.

“Tras un profundo análisis de esta crisis, se ha tomado la difícil decisión de solicitar a la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, el traslado de nuestra sede al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, solicitud que se presentó una vez alcanzado un acuerdo con dicha administración municipal”, dijeron los directivos del equipo.

La explicación que entregó el cuadro de Neiva fue que las condiciones actuales del estadio no les permiten seguir compitiendo a nivel deportivo en dicho recinto deportivo.

“La situación actual del estadio, sin una solución viable a corto o mediano plazo, imposibilita el normal desarrollo de la competencia y pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de la organización. Bajo estas circunstancias, la decisión adoptada busca garantizar la continuidad del proyecto deportivo, proteger con responsabilidad el futuro de la institución y asegurar que el, equipo profesional y las divisiones formativas cuenten con un entorno adecuado para su desarrollo sostenible”, completaron.

La reunión clave entre los dueños del equipo y la municipalidad de Yumbo

El periodista deportivo había anticipado
El periodista deportivo había anticipado la reunión clave entre el dueño del Huila y algunos municipios del Valle del Cauca, para adoptar al club - crédito @AtleticoHuilaof / X

Por otra parte, la primicia sobre la decisión que tomó el club opita fue dada a conocer, en exclusiva, por parte de Mariano Olsen, periodista deportivo de Win Sports:

“MICHEL DELLER, propietario de Atlético Huila, mantuvo reuniones con varios clubes del departamento del Valle para medir su receptividad ante la probable mudanza del equipo al municipio de Yumbo. El proceso de traslado está adelantado aunque existen varios detalles por resolver. Yumbo, una posiblidad, el Atlético Huila podría mudar su sede a Yumbo, Valle del Cauca. La opción está siendo evaluada por el Grupo Empresarial Ecuatoriano Sociedad Farlay S.A propietario del club. Ya hubo contactos con la Alcaldía de ese municipio”, detalló.

Historia del Atlético Huila

Los opitas fueron adquiridos por
Los opitas fueron adquiridos por el grupo de Independiente del Valle - crédito Atlético Huila

El Atlético Huila fue fundado el 29 de noviembre de 1990 en Neiva, como el proyecto futbolístico más ambicioso del departamento tras varios intentos previos de tener presencia estable en el fútbol profesional colombiano.

Ingresó oficialmente a la Categoría Primera B en 1991 y, apenas un año después, en 1992, logró el ascenso a la Primera A, iniciando así su participación en la máxima categoría.

A lo largo de su historia, el club se ha caracterizado por un desempeño competitivo, especialmente destacado en la década de los 2000. Su era más recordada incluye las campañas de 2007 y 2009, cuando alcanzó dos subcampeonatos del fútbol colombiano.

En 2007, dirigido por Néstor Otero, sorprendió al país con un estilo ofensivo y la irrupción de figuras como Iván “Champeta” Velásquez, cayendo en la final ante Atlético Nacional. En 2009 volvió a ser protagonista, esta vez enfrentando al Once Caldas, quedándose nuevamente a un paso del título.

A pesar de estos picos competitivos, el Huila también ha vivido etapas complejas marcadas por descensos, problemas financieros y dificultades administrativas. El equipo bajó a la B en 1996, 2019, 2021 y 2023, mostrando un patrón de inestabilidad estructural que contrasta con su capacidad para desarrollar talento y competir cuando encuentra equilibrio deportivo.

En los últimos años, el club entró en una nueva fase con un proceso de transformación institucional. Actualmente, los dueños del Atlético Huila son los mismos propietarios de Independiente del Valle de Ecuador, una de las estructuras deportivas más exitosas y profesionalizadas de Sudamérica. Este vínculo abre un panorama distinto para el equipo: modelos de scouting avanzados, procesos formativos modernos, una visión de sostenibilidad y un proyecto que busca convertir al Huila en un club competitivo, coherente y con identidad.

Temas Relacionados

Atlético HuilaTorneo BetPlayYumboTorneo BetPlay 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Fracasó la selección Colombia: la “Tricolor” cayó por 2-0 ante Francia en el Mundial Sub-17 de Qatar

Los dirigidos por Fredy Hurtado intentaron ir por el empate en los últimos minutos, pero Pierre Mounguengue sepultó las opciones de la “Tricolor” en la cita orbital

Fracasó la selección Colombia: la

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez no pudo revertir su mala racha y cayó 4 a 0 ante Surinam, resultado que deja a la selección salvadoreña eliminada del Mundial de fútbol

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez:

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

El equipo dirigido por Fredy Hurtado afronta la fase del “mata-mata” en el campeonato juvenil que se lleva a cabo en Medio Oriente: el que pierda sale eliminado

Colombia vs. Francia: hora y

La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi

Después de 42 años de historia en el fútbol colombiano, el cuadro asegurador dejará de existir como se conoció hasta hoy: estos equipos internacionales también se llaman “Internacional”

La Equidad ahora se llamará

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Durante la última jornada del campeonato, los Albirrojos consiguieron el resultado que los metió entre los ocho primeros, mientras que los verdes cayeron en Barranquilla

Estos son los ocho clasificados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presidente Petro confirmó como gestores

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy, un colombiano

Premios Latin Grammy, un colombiano ganó en nueva categoría y no pudo recibir el galardón porque llegó tarde: “Esta ciudad es gigante”

El tenso momento entre Jorge Rausch y participante de ‘Masterchef Celebrity’ que terminó en expulsión: hubo gritos

Manelyk viajó a Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano: “Duele hasta su reputísima madre”

El emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy tras llevarse el premio a ‘Canción del Año’: “Sentí que estaba perdiendo mi magia”

Shakira deslumbró en la premier de ‘Zootopia 2′: estuvo en la alfombra roja con sus hijos y reveló participación secreta en la cinta animada

Deportes

Club del fútbol colombiano cambiará

Club del fútbol colombiano cambiará de sede para 2026: esto es lo que se sabe

Fracasó la selección Colombia: la “Tricolor” cayó por 2-0 ante Francia en el Mundial Sub-17 de Qatar

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi