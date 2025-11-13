Deportes

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras polémico empujón en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

Simone Rondanini respaldó públicamente al defensor colombiano, porque su intensidad y entrega forman parte de su identidad futbolística

Guardar
Yerry Mina tuvo una acción
Yerry Mina tuvo una acción fuerte con el español Álvaro Morata, en el empate sin goles entre Cagliari y Como - crédito Ciro De Luca / REUTERS

El 8 de noviembre de 2025, los equipos Como y Cagliari empataron sin goles por la fecha 11 de la Serie A de Italia en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El resultado del partido fue una sorpresa para los entendidos, porque el Cagliari, donde juega el defensor colombiano Yerry Mina, está en el puesto catorce, a tres puntos de decender, mientras que el Como está en la séptima posición.

Pero lo más llamativo del partido se vivió cuando al minuto sesenta de partido, Álvaro Morata recibe la tarjeta amarilla por parte del árbitro Ivano Pezzuto, por un fuerte empujón a Yerry Mina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta fue la situación cuando el delantero español fue amonestado por un empujón al defensor colombiano - crédito @DAZN_ES / X

El delantero español, tras una presión alta para buscar la pelota, ve que Yerry Mina se atraviesa en su camino y Morata lo empuja.

Mina cae al suelo, expresando dolor y, posteriormente, el jugador del Como de Italia recibe la tarjeta amarilla.

Cinco días después de lo sucedido, Simone Rondanini, agente de Mina, habló al portal Tutto mercato web, y explicó su punto de vista sobre lo que pasó entre Mina y Morata.

“Yerry siempre ha sido un guerrero. Para él, cada partido es un duelo, y aunque a veces se le critica por su comportamiento, lo da todo por su equipo y solo piensa en ganar. Vi el partido: fue un buen partido contra Morata, un jugador fuerte y difícil de marcar. No creo que sea correcto centrarse solo en lo negativo”, explicó.

Los halagos de Rondani a Yerry Mina

Yerry Mina lleva 9 partidos
Yerry Mina lleva 9 partidos en la Serie A de Italia durante la temporada 2025-2026 - crédito Ciro De Luca / REUTERS

Por otra parte, también habló acerca de las posibilidades que tiene Yerry Mina de poder ir a otro equipo del fútbol europeo por el gran nivel que muestra en el campeonato:

“Si me preguntas por el jugador, creo que Yerry sigue estando a un nivel que le permite valer para un gran club. Pero ese gran club es Cagliari, dónde encontró su lugar gracias al club, la afición, el presidente y el entrenador que lo querían en ese momento. Espero que pueda alcanzar sus metas”, destacó.

La posible acción en la previa del empujón que provocó la furia de Álvaro Morata a Yerry Mina

Cagliari, con el fin de alejarse de la zona del descenso, intentó ir al frente del arco de Como, pero un gol anulado al español Alex Valle al minuto 19 de partido, tras una falta previa a la jugada de la anotación, ahogó las esperanzas de triunfo.

En un partido que contó con mucha ida y vuelta, emoción en ambas áreas, vivió un momento clave al minuto 53: tras un tiro de esquina ejecutado, Álvaro Morata recibió un gran centro del francés Maxence Caqueret, y allí, el atacante intentó definir de primera intención al arco de Elia Caprile, portero del Cagliari, pero su tiro terminó yendo al cuerpo del portero y fue a las manos del mismo.

Con el lamento de Álvaro Morata después de la opción desperdiciada, Yerry Mina aprovechó para burlarse del jugador y dedicarle unas palabras irónicas, provocando la reacción de furia del capitán y goleador del Como en ese momento, tanto que tuvo que ser separado por parte del mismo guardameta del cuadro visitante.

Allí fue que la situación se tornó tensa entre el colombiano y el español, hasta llegar al viral empujón que todo el mundo conoció.

Cuando vuelve a jugar el Cagliari y este será el calendario de partidos en el fin de 2025

Los "Rossoblu" jugarán los últimos
Los "Rossoblu" jugarán los últimos partidos antes de llegar al final de la primera vuelta en 2025, con el fin de alejarse del descenso - crédito Daniele Mascolo / REUTERS

Después de la fecha FIFA, Cagliari volverá al Arena Cerdeña, el 22 de noviembre de 2025, a recibir al Genoa, a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia). Y cerrará el mes en una dura visita ante la Juventus de Igor Tudor, en Turín, el 29 de noviembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Luego, comenzará el último mes del 2025 en un partido interesante por la Copa Italia ante el Nápoles, el 3 de diciembre de 2025 en el estadio Diego Armando Maradona, y cerrará su año calendario, partido programado para las 12:00 p. m. (hora de Colombia), el 27 de diciembre visitando al Torino de Duván Zapata en el estadio Olímpico de Turín.

A continuación, este es el calendario de partidos de cara al cierre de 2025:

  • 22 de noviembre de 2025 - Serie A: Cagliari vs. Genoa
  • 29 de noviembre de 2025 - Serie A: Juventus vs. Cagliari
  • 3 de diciembre de 2025 - Copa Italia: Nápoles vs. Cagliari
  • 7 de diciembre de 2025 - Serie A: Cagliari vs. Roma
  • 13 de diciembre de 2025 - Serie A: Atalanta vs. Cagliari
  • 21 de diciembre de 2025 - Serie A: Cagliari vs. Pisa
  • 27 de diciembre de 2025 - Serie A: Torino vs. Cagliari

Temas Relacionados

Yerry MinaCagliariSerie A de ItaliaSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Los incidentes provocados por los seguidores locales durante el cuadrangular de la B llevaron a la organización a detener el encuentro, priorizando la seguridad de todos los presentes en el estadio Jaime Morón

En disturbios terminó el partido

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Un joven actor y modelo, conocido como ‘11able’, recreó de manera fiel el reciente gol del delantero colombiano, porque “desafió las leyes de la física”

Este es el ‘influencer’ que

En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín

Varios seguidores del América de Cali resultaron heridos tras el ataque sorpresa ocurrido a las afueras de su hotel de concentración, en vísperas de un partido clave por la Liga BetPlay II-2025

En video: presuntos hinchas de

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra

El Ministerio del Deporte confirmó que abonó una enorme cantidad de dinero a un grupo de medallistas, pero que sigue con saldo en rojo por premios

Gobierno de Gustavo Petro pagó

James Rodríguez no llegaría a la MLS: apareció otro candidato y finalista de la Copa Libertadores

Pese a que las primeras versiones apuntan al Orlando City, un equipo con mucho dinero y nómina llena de estrellas tendría al colombiano en carpeta de opciones

James Rodríguez no llegaría a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Mara Cifuentes denunció que fue abusada por su expareja y lanzó crítica a los centros de rehabilitación: “Piensen muy bien en esto”

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn por decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

Valentina Taguado reveló lo que no se vio de la salida de Raúl Ocampo en ‘MasterChef Celebrity’: “Por eso no nos mostraban”

Deportes

El emotivo mensaje de despedida

El emotivo mensaje de despedida de reconocido periodista deportivo a La Equidad, equipo del FPC: “Me siento como un hijo de la institución”

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras el polémico empujón que recibió de Álvaro Morata en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Testimonio del conductor de Transcaribe tras el ataque de hinchas del Real Cartagena: “Casi nos matan”