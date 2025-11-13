Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras polémico empujón en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

Yerry Mina tuvo una acción fuerte con el español Álvaro Morata, en el empate sin goles entre Cagliari y Como - crédito Ciro De Luca / REUTERS

El 8 de noviembre de 2025, los equipos Como y Cagliari empataron sin goles por la fecha 11 de la Serie A de Italia en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El resultado del partido fue una sorpresa para los entendidos, porque el Cagliari, donde juega el defensor colombiano Yerry Mina, está en el puesto catorce, a tres puntos de decender, mientras que el Como está en la séptima posición.

Pero lo más llamativo del partido se vivió cuando al minuto sesenta de partido, Álvaro Morata recibe la tarjeta amarilla por parte del árbitro Ivano Pezzuto, por un fuerte empujón a Yerry Mina.

Esta fue la situación cuando el delantero español fue amonestado por un empujón al defensor colombiano - crédito @DAZN_ES / X

El delantero español, tras una presión alta para buscar la pelota, ve que Yerry Mina se atraviesa en su camino y Morata lo empuja.

Mina cae al suelo, expresando dolor y, posteriormente, el jugador del Como de Italia recibe la tarjeta amarilla.

Cinco días después de lo sucedido, Simone Rondanini, agente de Mina, habló al portal Tutto mercato web, y explicó su punto de vista sobre lo que pasó entre Mina y Morata.

“Yerry siempre ha sido un guerrero. Para él, cada partido es un duelo, y aunque a veces se le critica por su comportamiento, lo da todo por su equipo y solo piensa en ganar. Vi el partido: fue un buen partido contra Morata, un jugador fuerte y difícil de marcar. No creo que sea correcto centrarse solo en lo negativo”, explicó.

Los halagos de Rondani a Yerry Mina

Yerry Mina lleva 9 partidos en la Serie A de Italia durante la temporada 2025-2026 - crédito Ciro De Luca / REUTERS

Por otra parte, también habló acerca de las posibilidades que tiene Yerry Mina de poder ir a otro equipo del fútbol europeo por el gran nivel que muestra en el campeonato:

“Si me preguntas por el jugador, creo que Yerry sigue estando a un nivel que le permite valer para un gran club. Pero ese gran club es Cagliari, dónde encontró su lugar gracias al club, la afición, el presidente y el entrenador que lo querían en ese momento. Espero que pueda alcanzar sus metas”, destacó.

La posible acción en la previa del empujón que provocó la furia de Álvaro Morata a Yerry Mina

Cagliari, con el fin de alejarse de la zona del descenso, intentó ir al frente del arco de Como, pero un gol anulado al español Alex Valle al minuto 19 de partido, tras una falta previa a la jugada de la anotación, ahogó las esperanzas de triunfo.

En un partido que contó con mucha ida y vuelta, emoción en ambas áreas, vivió un momento clave al minuto 53: tras un tiro de esquina ejecutado, Álvaro Morata recibió un gran centro del francés Maxence Caqueret, y allí, el atacante intentó definir de primera intención al arco de Elia Caprile, portero del Cagliari, pero su tiro terminó yendo al cuerpo del portero y fue a las manos del mismo.

Con el lamento de Álvaro Morata después de la opción desperdiciada, Yerry Mina aprovechó para burlarse del jugador y dedicarle unas palabras irónicas, provocando la reacción de furia del capitán y goleador del Como en ese momento, tanto que tuvo que ser separado por parte del mismo guardameta del cuadro visitante.

Allí fue que la situación se tornó tensa entre el colombiano y el español, hasta llegar al viral empujón que todo el mundo conoció.

Cuando vuelve a jugar el Cagliari y este será el calendario de partidos en el fin de 2025

Los "Rossoblu" jugarán los últimos partidos antes de llegar al final de la primera vuelta en 2025, con el fin de alejarse del descenso - crédito Daniele Mascolo / REUTERS

Después de la fecha FIFA, Cagliari volverá al Arena Cerdeña, el 22 de noviembre de 2025, a recibir al Genoa, a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia). Y cerrará el mes en una dura visita ante la Juventus de Igor Tudor, en Turín, el 29 de noviembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Luego, comenzará el último mes del 2025 en un partido interesante por la Copa Italia ante el Nápoles, el 3 de diciembre de 2025 en el estadio Diego Armando Maradona, y cerrará su año calendario, partido programado para las 12:00 p. m. (hora de Colombia), el 27 de diciembre visitando al Torino de Duván Zapata en el estadio Olímpico de Turín.

A continuación, este es el calendario de partidos de cara al cierre de 2025:

22 de noviembre de 2025 - Serie A: Cagliari vs. Genoa

29 de noviembre de 2025 - Serie A: Juventus vs. Cagliari

3 de diciembre de 2025 - Copa Italia: Nápoles vs. Cagliari

7 de diciembre de 2025 - Serie A: Cagliari vs. Roma

13 de diciembre de 2025 - Serie A: Atalanta vs. Cagliari

21 de diciembre de 2025 - Serie A: Cagliari vs. Pisa

27 de diciembre de 2025 - Serie A: Torino vs. Cagliari