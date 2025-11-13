Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Atlético Nacional cuenta con Diego Arias como técnico desde septiembre de 2025, tras el despido de Javier Gandolfi, y con buena campaña - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional está en plena pelea por el título de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, pues en ambos está a un paso de disputar una final, si elimina al América y se vería en la definición con nada menos que el Medellín, que sería a mediados de diciembre.

Sin embargo, sigue la discusión por el nuevo técnico e incluso estuvo cerca de contratar a alguien que tenía experiencia internacional, pero por defender a dos de sus jugadores, lo descartó por completo y sigue en el proceso de encontrar a la persona indicada para la temporada 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, Nacional se alista para el partido ante Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano, en el que el triunfo le garantizaría que se quede con la ventaja deportiva en los cuadrangulares, además de llegar con motivación a la vuelta de semifinales de la copa frente al América.

Nacional descartó un reconocido técnico

Desde que Javier Gandolfi fue despedido en el verde, a mediados de septiembre, comenzó un proceso para definir un técnico que se acomode al proyecto de la dirigencia, aunque tal parece que Diego Arias se ganaría el puesto por su labor reciente y el trabajo en las divisiones inferiores.

Según Carlos Antonio Vélez, el español Miguel Ángel Ramírez era uno de los candidatos en Atlético Nacional, dada su experiencia con las divisiones inferiores, procesos a largo plazo y que fue campeón de la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle, que fue el primero de los títulos internacionales de ese club.

Miguel Ángel Ramírez tuvo la oportunidad de vivir su primera experiencia en Colombia con Atlético Nacional - crédito César Olmedo/Pool vía REUTERS

El periodista lo reveló en su programa Palabras Mayores, al indicar que tenía todo acordado con el club, desde el contrato y las condiciones, solo faltaba la firma y que fuera presentado a los hinchas, pero hubo un problema que acabó con toda conversación.

Al parecer, Miguel Ramírez quería afuera a Edwin Cardona y Alfredo Morelos, pues dada su edad no los consideraba como claves para su proyecto, basado en jugadores jóvenes, y habría pedido que los mandaran a otro equipo, sea a préstamo o finalización de contrato.

Alfredo Morelos juega en Atlético Nacional desde agosto de 2024, en condición de préstamo proveniente de Santos y que se renovó en enero de 2025 - crédito Colprensa

Atlético Nacional, aparentemente, se puso del lado de sus figuras y descartó al español, siguiendo con el trabajo de Arias hasta estos días y mirando otras opciones, que se conocerían dependiendo de como le vaya al timonel actual en las finales de Liga BetPlay y Copa Colombia.

Clásico en Barranquilla

El equipo Verdolaga, que viene de vencer a Águilas y suma 37 puntos, busca asegurar el liderato y el punto invisible en una reñida disputa con Independiente Medellín y Bucaramanga. Ambos clubes ya están clasificados a los cuadrangulares.

Por los lados de Junior, en el último partido, José Enamorado anotó el gol que garantizó la clasificación de los barranquilleros tras el empate 1-1 frente a Fortaleza en Techo, aunque sacrificando la opción de pelear por la ventaja deportiva en los cuadrangulares.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla son dos de los equipos con buena cantidad de hinchas en Colombia - crédito Colprensa

El local acumula tres partidos sin ganar y en su más reciente presentación como local cayó ante Santa Fe. En casa, registra seis victorias, un empate y dos derrotas. “Viene una parte del campeonato que es muy linda, nos falta una fecha ante un equipo como Nacional que iba líder. Vamos a jugar este partido, tratar de ganar los tres puntos y luego ver lo siguiente”, expresó el técnico Alfredo Arias.

Desde la llegada de Diego Arias al banquillo, Nacional permanece invicto, ha recuperado la contundencia ofensiva y muestra mayor solidez defensiva. “Afortunadamente, logramos el resultado, tuvimos muy buenos momentos durante el partido. Es muy importante para nosotros, que la gente se sienta representada en el campo por los jugadores”, afirmó el entrenador.