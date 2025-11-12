Santa Fe casó pelea con la prensa por el caso de César Farías: “Háganos llegar las pruebas”

César Farías fue uno de los técnicos que sonó con fuerza para llegar a Santa Fe, para la temporada 2026 - crédito Colprensa

Santa Fe se prepara para afrontar la última fecha de la Liga BetPlay, en la fase de Todos contra Todos, en la que solo puede ganar para clasificar a los cuadrangulares, pues un empate lo dejaría sin opción y la derrota significaría su sentencia para quedar eliminado en el segundo semestre.

Aparte de eso, los rojos buscan un nuevo técnico y entraron en polémica por el tema de César Farías, que en los últimos días sonó con fuerza para llegar al club por su experiencia y que empezaría a trabajar desde 2026, dándole el espacio a Francisco López para terminar su etapa de interinato.

Todo se debe a la información de dos periodistas sobre el timonel venezolano, que causó mucha molestia en los cardenales y respondieron en redes sociales, mientras sigue en el proceso de elegir a la persona que armará y liderará a la plantilla en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Pelea de Santa Fe con dos periodistas

Luego de que Jorge Bava renunciara a los Leones en septiembre de 2025, para aceptar una oferta de Cerro Porteño, comenzó el proceso para buscar su reemplazo, que mientras se encuentra a la persona ideal, Francisco López quedó a cargo en el segundo semestre.

En las últimas horas, periodistas como Felipe Sierra y Juan José Mantilla afirmaron que César Farías fue descartado de Santa Fe por petición de algunos jugadores, aparentemente, además de otros factores como la falta de acuerdo para el periodo del contrato.

César Farías no llegaría a Santa Fe por una supuesta petición de los jugadores a las directivas - crédito @JuanjoseMant/X

Al parecer, dicha versión sobre el venezolano se debería a sus antecedentes de conflictos internos con los futbolistas que ha entrenado en otros equipos, el caso más concreto fue en Junior de Barranquilla, donde incluso se habló de discusiones con Marco Pérez por la falta de minutos en 2025.

Debido a eso, Santa Fe sacó un comunicado en el que “rechaza y desmiente las afirmaciones hechas por los periodistas Juan José Mantilla y Felipe Sierra, queaseguran que los jugadores solicitaron a la directiva la no vinculación de un entrenador. Invitamos a dichos comunicadores hacernos llegar las pruebas de lo publicado en sus redes sociales”.

Santa Fe aclaró que ningún jugador ha pedido que no se contrate a César Farías o cualquier entrenador - crédito Santa Fe

De esta manera, la posibilidad de Farías en el cuadro rojo es incierta, todo quedará en manos de la directiva para decidir si mantiene la opción o buscará una alternativa, pese a que el timonel está libre desde julio, cuando salió de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay.

“Eduardo Méndez llegó muy molesto a las oficinas de Santa Fe”

Felipe Sierra, que ha sido reconocido en redes por su información en el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, se pronunció por la respuesta de Santa Fe, mostrando preocupación por su colega Mantilla: “Uno sabe que hay injerencia en ciertos lados que pueden afectar el trabajo de los demás. Ojalá este no sea el caso”.

“Yo no tengo la obligación de salir a publicar chats, a compartir cosas que son privadas, eso no tiene ningún sentido y evidentemente hay una molestia muy grande. Pero lo que más me deja claro y me deja con tranquilidad es que evidentemente el fichaje se cae por la presión de los hinchas, que fue una de las cosas que veníamos contando”, dijo.

César Farías tiene experiencia en el fútbol colombiano en Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla - crédito @PSierraR/X

El comunicador también se mantuvo en su versión: “La llegada de César Farías se cae porque evidentemente hay jugadores dentro de la interna del equipo que no le gustaron. Es más, yo sé que Eduardo Méndez llegó muy molesto a las oficinas de Independiente Santa Fe esta mañana por los tuits que publicamos Juan José de Mantilla y en este caso mi persona”.

“Fue tanto así su molestia, porque él sabe que lo que sucedió. Lo que estamos contando es verdad y no quiere que se quede en el ambiente, que se quede ese almizcle que rodeó todo este tema de César Farías, como si él se dejara imponer decisiones de los hinchas y de los jugadores”, finalizó.