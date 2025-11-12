Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

El poderoso y los diablos rojos se citan en Medellín - crédito David Jaramillo / Colprensa

Llegó la fecha 20 de la Liga Betplay, e Independiente Medellín y América de Cali se verán en un clásico de rojos.

El equipo de Alejandro Restrepo busca terminar dentro de los primeros dos puestos del campeonato, para asegurarel punto invisible (ventaja deportiva que se le da al equipo en caso de empate en cuadrangulares y también la posibilidad para rematar como local las finales), mientras que América de Cali necesita claificar a las “fiestas de Navidad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rojos se citan en el Atanasio Girardot

América quiere asegurar su cupo dentro de los 8, mientras que Medellín quiere ser cabeza de grupo en los cuadrangulares - crédito David Jaramillo / Colprensa

El partido se disputará el 13 de noviembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:00 p. m., y se podrá ver por por Win + Fútbol, además de estar disponible como parte de Win Play. Quienes utilicen Claro podrán ver el partido en 1522 HD y 522 SD; en DirecTV, será el 1634 HD y 634 SD. Para los usuarios de Movistar, Win + Fútbol ofrecerá la señal en 210 HD, mientras que la opción en SD será la 497. Los clientes de Tigo podrán sintonizar a través del 239.

El árbitro del partido será José Ortiz.

Ficha del partido

Independiente Medellín vs. América de Cali

Fecha: 13 de noviembre de 2025

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: José Ortiz

Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Win + Fútbol y aplicación de Win Play

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Independiente Medellín

El "Poderoso de la montaña" aprovechó la crisis del "Grande Matecaña" para luchar por el punto invisible en el grupo de los 8-crédito Juan Sebastián Henao/Colprensa

Independiente Medellín consiguió su clasificación a la final de la Copa BetPlay, tras empatar el 10 de noviembre de 2025 ante Envigado a un gol en el estadio Atanasio Girardot.

Pese al penalti convertido por Byron Garcés al minuto 36 por Envigado, complicó las opciones del “Poderoso”, a los dos minutos (38′), Diego Moreno empató el partido y encaminó al DIM a una nueva final.

A continuación, así viene el “Poderoso” en sus últimos cinco partidos:

10 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Medellín 1-1 Envigado

7 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira 1-4 Medellín

3 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Envigado 0-1 Medellín

29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 Bucaramanga

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 5-2 Medellín

América de Cali

América de Cali es uno de los equipos que no ha definido su clasificación a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

En América de Cali, goleó por 3-0 a Unión Magdalena, el 9 de noviembre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero.

Con goles de Tilman Palacios al minuto 3, de Luis Ramos al 23 y de Cristian Barrios al 27, los dirigidos por David González encaminaron un triunfo que los dejó en el grupo de los 8.

A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco duelos:

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-0 Unión Magdalena

6 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-2 América de Cali

2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali

24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Junior

18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-2 América de Cali

En lo que se refiere al último partido que jugaron rojos del Valle del Cauca y Antioquia, hay que recordar que empataron a un gol, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Con goles de Cristian Tovar al minuto 8 para América, y de Baldomero Perlaza al 66 para Medellín, se selló un empate que cerró el cuadrangular para los dirigidos por Alejandro Restrepo con un pase a la final, que posteriormente perdería ante Santa Fe (29 de junio de 2025).

A continuación, así quedaron los últimos cinco encuentros:

19 de junio de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Medellín

31 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 1-1 América de Cali

25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-0 Medellín

14 de octubre de 2024 - Liga BetPlay: América de Cali 1-0 Medellín

31 de marzo de 2024 - Liga BetPlay: Medellín 1-4 América de Cali

Día y hora de los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor II-2025

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Boyacá Chicó vs. Millonarios FC

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: La Independencia (Tunja).

Jueves 13 de noviembre

Llaneros FC vs. Envigado FC

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio).

Independiente Santa Fe vs. Alianza Valledupar

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro).

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta).

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Deportivo Cali (Valle del Cauca).