Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

Llegó la fecha 20 de la Liga Betplay, e Independiente Medellín y América de Cali se verán en un clásico de rojos.
El equipo de Alejandro Restrepo busca terminar dentro de los primeros dos puestos del campeonato, para asegurarel punto invisible (ventaja deportiva que se le da al equipo en caso de empate en cuadrangulares y también la posibilidad para rematar como local las finales), mientras que América de Cali necesita claificar a las “fiestas de Navidad”.
Rojos se citan en el Atanasio Girardot
El partido se disputará el 13 de noviembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:00 p. m., y se podrá ver por por Win + Fútbol, además de estar disponible como parte de Win Play. Quienes utilicen Claro podrán ver el partido en 1522 HD y 522 SD; en DirecTV, será el 1634 HD y 634 SD. Para los usuarios de Movistar, Win + Fútbol ofrecerá la señal en 210 HD, mientras que la opción en SD será la 497. Los clientes de Tigo podrán sintonizar a través del 239.
El árbitro del partido será José Ortiz.
Ficha del partido
Independiente Medellín vs. América de Cali
- Fecha: 13 de noviembre de 2025
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: José Ortiz
- Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y aplicación de Win Play
Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Independiente Medellín
Independiente Medellín consiguió su clasificación a la final de la Copa BetPlay, tras empatar el 10 de noviembre de 2025 ante Envigado a un gol en el estadio Atanasio Girardot.
Pese al penalti convertido por Byron Garcés al minuto 36 por Envigado, complicó las opciones del “Poderoso”, a los dos minutos (38′), Diego Moreno empató el partido y encaminó al DIM a una nueva final.
A continuación, así viene el “Poderoso” en sus últimos cinco partidos:
- 10 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Medellín 1-1 Envigado
- 7 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira 1-4 Medellín
- 3 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Envigado 0-1 Medellín
- 29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 Bucaramanga
- 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 5-2 Medellín
América de Cali
En América de Cali, goleó por 3-0 a Unión Magdalena, el 9 de noviembre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero.
Con goles de Tilman Palacios al minuto 3, de Luis Ramos al 23 y de Cristian Barrios al 27, los dirigidos por David González encaminaron un triunfo que los dejó en el grupo de los 8.
A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco duelos:
- 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-0 Unión Magdalena
- 6 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-2 América de Cali
- 2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali
- 24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Junior
- 18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-2 América de Cali
En lo que se refiere al último partido que jugaron rojos del Valle del Cauca y Antioquia, hay que recordar que empataron a un gol, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.
Con goles de Cristian Tovar al minuto 8 para América, y de Baldomero Perlaza al 66 para Medellín, se selló un empate que cerró el cuadrangular para los dirigidos por Alejandro Restrepo con un pase a la final, que posteriormente perdería ante Santa Fe (29 de junio de 2025).
A continuación, así quedaron los últimos cinco encuentros:
- 19 de junio de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Medellín
- 31 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 1-1 América de Cali
- 25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-0 Medellín
- 14 de octubre de 2024 - Liga BetPlay: América de Cali 1-0 Medellín
- 31 de marzo de 2024 - Liga BetPlay: Medellín 1-4 América de Cali
Día y hora de los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor II-2025
Miércoles 12 de noviembre
La Equidad vs. Deportivo Pereira
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).
Boyacá Chicó vs. Millonarios FC
- Hora: 8:20 p. m.
- Estadio: La Independencia (Tunja).
Jueves 13 de noviembre
Llaneros FC vs. Envigado FC
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio).
Independiente Santa Fe vs. Alianza Valledupar
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).
Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).
Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Departamental Libertad (Pasto).
Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Alberto Grisales (Rionegro).
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano (Barranquilla).
Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta).
Deportivo Cali vs. Once Caldas
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Deportivo Cali (Valle del Cauca).