Deportes

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

El cuadro “Poderoso de la montaña” lucha por quedarse con el punto invisible, mientras que los “Diablos Rojos” quieren asegurar su presencia en las finales

Guardar
El poderoso y los diablos
El poderoso y los diablos rojos se citan en Medellín - crédito David Jaramillo / Colprensa

Llegó la fecha 20 de la Liga Betplay, e Independiente Medellín y América de Cali se verán en un clásico de rojos.

El equipo de Alejandro Restrepo busca terminar dentro de los primeros dos puestos del campeonato, para asegurarel punto invisible (ventaja deportiva que se le da al equipo en caso de empate en cuadrangulares y también la posibilidad para rematar como local las finales), mientras que América de Cali necesita claificar a las “fiestas de Navidad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rojos se citan en el Atanasio Girardot

América quiere asegurar su cupo
América quiere asegurar su cupo dentro de los 8, mientras que Medellín quiere ser cabeza de grupo en los cuadrangulares - crédito David Jaramillo / Colprensa

El partido se disputará el 13 de noviembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:00 p. m., y se podrá ver por por Win + Fútbol, además de estar disponible como parte de Win Play. Quienes utilicen Claro podrán ver el partido en 1522 HD y 522 SD; en DirecTV, será el 1634 HD y 634 SD. Para los usuarios de Movistar, Win + Fútbol ofrecerá la señal en 210 HD, mientras que la opción en SD será la 497. Los clientes de Tigo podrán sintonizar a través del 239.

El árbitro del partido será José Ortiz.

Ficha del partido

Independiente Medellín vs. América de Cali

  • Fecha: 13 de noviembre de 2025
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: José Ortiz
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y aplicación de Win Play

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Independiente Medellín

El "Poderoso de la montaña"
El "Poderoso de la montaña" aprovechó la crisis del "Grande Matecaña" para luchar por el punto invisible en el grupo de los 8-crédito Juan Sebastián Henao/Colprensa

Independiente Medellín consiguió su clasificación a la final de la Copa BetPlay, tras empatar el 10 de noviembre de 2025 ante Envigado a un gol en el estadio Atanasio Girardot.

Pese al penalti convertido por Byron Garcés al minuto 36 por Envigado, complicó las opciones del “Poderoso”, a los dos minutos (38′), Diego Moreno empató el partido y encaminó al DIM a una nueva final.

A continuación, así viene el “Poderoso” en sus últimos cinco partidos:

  • 10 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Medellín 1-1 Envigado
  • 7 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira 1-4 Medellín
  • 3 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Envigado 0-1 Medellín
  • 29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 Bucaramanga
  • 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 5-2 Medellín

América de Cali

América de Cali es uno
América de Cali es uno de los equipos que no ha definido su clasificación a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

En América de Cali, goleó por 3-0 a Unión Magdalena, el 9 de noviembre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero.

Con goles de Tilman Palacios al minuto 3, de Luis Ramos al 23 y de Cristian Barrios al 27, los dirigidos por David González encaminaron un triunfo que los dejó en el grupo de los 8.

A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco duelos:

  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-0 Unión Magdalena
  • 6 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-2 América de Cali
  • 2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali
  • 24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Junior
  • 18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-2 América de Cali

En lo que se refiere al último partido que jugaron rojos del Valle del Cauca y Antioquia, hay que recordar que empataron a un gol, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Con goles de Cristian Tovar al minuto 8 para América, y de Baldomero Perlaza al 66 para Medellín, se selló un empate que cerró el cuadrangular para los dirigidos por Alejandro Restrepo con un pase a la final, que posteriormente perdería ante Santa Fe (29 de junio de 2025).

A continuación, así quedaron los últimos cinco encuentros:

  • 19 de junio de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Medellín
  • 31 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 1-1 América de Cali
  • 25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-0 Medellín
  • 14 de octubre de 2024 - Liga BetPlay: América de Cali 1-0 Medellín
  • 31 de marzo de 2024 - Liga BetPlay: Medellín 1-4 América de Cali

Día y hora de los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor II-2025

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad vs. Deportivo Pereira

  • Hora: 4:00 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Boyacá Chicó vs. Millonarios FC

  • Hora: 8:20 p. m.
  • Estadio: La Independencia (Tunja).

Jueves 13 de noviembre

Llaneros FC vs. Envigado FC

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio).

Independiente Santa Fe vs. Alianza Valledupar

  • Hora: 7:00 p.m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Alberto Grisales (Rionegro).

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta).

Deportivo Cali vs. Once Caldas

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Deportivo Cali (Valle del Cauca).

Temas Relacionados

América de CaliIndependiente MedellínIndependiente Medellín vs. América de CaliAméricaDIMFecha 20 de la Liga BetPlayLiga BetPlayCuadrangulares Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez estaría cerca del Orlando City: entrenador colombiano, Luis Muriel como compañero y clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi

El colombiano habría sido sondeado por clubes de la Liga Mexicana, otros equipos de Estados Unidos e, incluso, por el Flamengo de Brasil, tras salir del Club León como jugador libre

James Rodríguez estaría cerca del

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Quintero no continuará en el Pereira en 2026, luego de que los directivos incumplieran el pago de su salario, por lo que podrá llegar como jugador libre al equipo que desee

Esto se sabe sobre la

Millonarios FC busca talentos en el fútbol femenino y masculino: así puede participar

La inscripción a las veedurías debe realizarse mediante el formulario de Google Forms disponible en las redes sociales de Millonarios FC.

Millonarios FC busca talentos en

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: cuál será la intervención

El guardameta colombiano será sometido a cirugía por la lesión sufrida ante Pumas Unam: la operación lo dejará varios meses alejado de las canchas

Kevin Mier será operado tras

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Darren Bazeley lamentó las bajas de jugadores fundamentales, pero confía en que su plantel aproveche la oportunidad de medirse ante la Selección Colombia en Fort Lauderdale

Técnico de Nueva Zelanda habló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3’: así avanzan las votaciones del tercer grupo de aspirantes a un cupo en el ‘reality’

La Liendra reveló las exigentes condiciones que le puso a Dani Duke para formalizar su relación: “Teníamos que poner límites”

Violeta Bergonzi volverá al quirófano y reveló los detalles del próximo procedimiento al que se someterá: “Sí, otra más”

Yeferson Cossio reveló la fecha y lugar de su boda con Carolina Gómez

Karina García respondió a uno de sus compañeros que insinuó que su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Millonarios FC busca talentos en el fútbol femenino y masculino: así puede participar

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: cuál será la intervención

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Revelan nuevo video de la dura lesión que sufrió Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Pumas