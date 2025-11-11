Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos

Selección Colombia ya entrena en Estados Unidos, para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia en noviembre - crédito FCF

La selección Colombia avanza en su preparación para los amistosos frente a Australia y Nueva Zelanda, el sábado 15 y martes 18 de noviembre en Estados Unidos, que serán los últimos juegos de los cafeteros en 2025 y previo al sorteo de la fase de grupos del mundial de 2026, el 5 de diciembre.

Sin embargo, hay líos con tres futbolistas debido a una huelga en el país norteamericano, que por ahora dificultarían su llegada a la concentración del técnico Néstor Lorenzo, que esperaba al grupo completo para trabajar el primer compromiso en Fort Lauderdale, en el Chase Stadium.

Cabe recordar que desde el sábado 8 de noviembre comenzaron las labores del cuerpo técnico en ese país, recordando que el 16 de noviembre se desintegrará el equipo y solo hasta marzo de 2026 se reunirá nuevamente para la fecha FIFA de ese mes y ya sabiendo sus rivales en el mundial y en el que, según versiones, algunos de los posibles enfrentamientos serían frente a conjuntos europeos.

Huelga en Estados Unidos afecta a la selección Colombia

Solo uno de los 23 convocados por el técnico Néstor Lorenzo hace parte de la Liga BetPlay, David Ospina, mientras que el resto hace parte del fútbol internacional y casi todos se encuentran en Europa, por lo que el viaje para llegar a la concentración en la Florida es más largo.

Según la emisora Blu Radio, la huelga de controladores aéreos en Estados Unidos dificultaría la llegada de tres jugadores, que son esperados en las próximas horas para que puedan unirse al grupo en las prácticas, pues solo tiene cuatro días para alistar el juego frente a Nueva Zelanda.

La huelga de controladores aéreos en Estados Unidos, por el cierre del Gobierno Federal, estaría retrasando los vuelos de los jugadores de la selección Colombia - crédito Brian Snyder/REUTERS

Llos futbolistas afectados son Jhon Janer Lucumí, del Bologna; Johan Mojica, proveniente del Mallorca; y nada menos que Daniel Muñoz, el lateral derecho y figura del Crystal Palace, que iban a ser las últimas fichas en llegar a la selección Colombia en Fort Lauderdale.

El periodista Juan Carlos Cortés, durante el programa Blog Deportivo, aseguró que los jugadores retrasados llegarían en la tarde/noche del 11 de noviembre, con Muñoz arribando a las 5:00 p. m. y los otros dos defensores aterrizando sobre las 11:00 p. m., aunque dependerá de que las autoridades controlen la situación.

Daniel Muñoz es uno de los últimos jugadores en unirse a la selección Colombia en la Florida - crédito Tony O Brien/REUTERS

Por el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre dichos retrasos, que por ahora no afectarían el resto de trabajo del técnico Néstor Lorenzo, que los espera con mucha paciencia, aunque siguen los problemas para el resto de viajeros por estas manifestaciones que tienen en vilo a ese país.

¿Por qué es la huelga de controladores aéreos?

Debido al cierre del Gobierno Federal, que en las últimas horas tuvo un acuerdo en el Congreso para la aprobación del presupuesto, empezaron a escasear los controladores aéreos, dejando miles de vuelos en Estados Unidos retrasados y, en el peor de los casos, cancelados.

Muy pocas personas trabajan actualmente en el control aéreo en Estados Unidos, por la falta de salarios debido al cierre del Gobierno Federal - crédito Daniel Cole/REUTERS

Hasta el momento, hay 1.983 vuelos cancelados, 6.056 retrasados y los aeropuertos más afectados son el John F. Kennedy de Nueva York, La Guardia y Newark Liberty, según cifras de la plataforma Flightaware, cuyas manifestaciones empeorarían si sigue el cierre, pues miles de trabajadores no han recibido salario.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con recortes para el personal que, supuestamente, se ausentó al alegar enfermedad, mientras que daría un bono de 10.000 dólares para quienes sí mantuvieron sus labores en los 41 días de crisis federal, aunque bajo muchas dificultades porque la mayoría de trabajadores buscó empleos temporales para sostener a sus familias.