Boyacá Chicó jugará contra Millonarios a puerta cerrada por culpa de un “poderoso Petrista”, según su máximo accionista

Las posibilidades de Millonarios para acceder a los cuadrangulares finales se esfumaron tras igualar ante Envigado, y el club atraviesa un cierre de campaña que ha dejado a su hinchada inconforme. Ahora, el equipo capitalino debe enfrentar un reto inédito: jugará su último partido del año sin la presencia de aficionados en el estadio, una decisión que ha encendido el debate en el fútbol colombiano.

La ausencia de público en las tribunas del estadio La Independencia marcará el duelo entre Boyacá Chicó y Millonarios, correspondiente a la fecha veinte de la Liga BetPlay II-2025, pautado para el miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m. (hora colombiana).

Aunque los futbolistas de ambos equipos finalizarán la campaña lejos de la pelea por el título, el encuentro mantiene interés para Millonarios, que busca asegurar una plaza en competiciones internacionales, así como para despedirse de una temporada compleja con una mejor imagen.

La determinación de disputar el partido a puerta cerrada fue anunciada públicamente por Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, a través de la red social X.

En sus palabras, “en un plan debidamente planeado desde hace algún tiempo por orden de algún poderoso Petrista en el Depto en Boyacá y en contra de la institución Boyaca Chicó FC, nos han llevado a decidir muy a pesar de nuestros intereses y deseos, jugar el partido contra Millonarios en la Independencia este miércoles en la noche a PUERTA CERRADA, medidas que vienen sucediendo ya hace tiempo y con las cuales solo buscan aburrirnos”.

De acuerdo con el portal Mundo Millos, la causa de la medida estaría vinculada a disposiciones de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja, aunque hasta el momento no se ha emitido una explicación oficial que detalle los motivos concretos para cerrar las puertas al público.

En cuanto a la tabla de posiciones, Millonarios se sitúa en la posición trece con 23 puntos, mientras que Boyacá Chicó ocupa la penúltima plaza con 16 unidades. Ambos equipos llegan a este encuentro tras una campaña irregular: los bogotanos han quedado eliminados tanto de la Copa BetPlay como de la fase final de la Liga, mientras los locales tampoco lograron establecerse fuera de la zona baja.

Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Boyacá Chicó vs. Millonarios FC

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: La Independencia (Tunja).

Jueves 13 de noviembre

Llaneros FC vs. Envigado FC

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio).

Independiente Santa Fe vs. Alianza Valledupar

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro).

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta).

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Deportivo Cali (Valle del Cauca).

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Nacional: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Bucaramanga: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +14). Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11). Fortaleza CEIF: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Junior: 32 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9). América de Cali: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Alianza FC: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Independiente Santa Fe: 28 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Águilas Doradas: 27 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Once Caldas: 26 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3)