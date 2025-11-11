Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio

De manera rápida, Luis Díaz se convirtió en la estrella del Bayern Múnich con solo cuatro meses en el club, desde su arribo en julio de 2025 - crédito Odd ANDERSEN / AFP

Luis Díaz se ha ganado el corazón de los aficionados, directivos, cuerpo técnico y jugadores en el Bayern Múnich, pues en tan solo cuatro meses se convirtió en la figura de la institución con sus anotaciones y sacrificio en el campo de juego en la Bundesliga, Copa de Alemania, Superliga y la Champions.

Por esa razón, Bayern le hizo un homenaje a Lucho con una nueva camiseta, en la que habrá un detalle especial del atacante guajiro y que está disponible para el público, sobre todo los aficionados cafeteros que siguen al jugador en el fútbol alemán y desean un recuerdo invaluable.

El extremo ahora se encuentra con la selección Colombia en Estados Unidos, entrenando para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, en la Florida y Nueva York, en donde también usará el uniforme de la Tricolor para el mundial de 2026, que está basado en el realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez.

El homenaje a Luis Díaz

Los aficionados de los bávaros, así como un grupo de los dirigentes, se vio sorprendido por el nivel del guajiro, pues con 29 años no se esperaba que rindiera tanto, además de que la inversión por su fichaje era de 75 millones de euros, una cifra considerada como alta por la edad del deportista.

Sin embargo, Luis Díaz se ganó su lugar en el Bayern Múnich y tendrá una camiseta especial, como parte de una edición especial de la marca Adidas, que viste al club, con varios futbolistas de la plantilla, que son los más importantes en la temporada y para que los aficionados obtengan una prenda única.

Luis Díaz ahora es una de las imágenes del Bayern Múnich con sus aficionados en la temporada - crédito Bayern Múnich

Se trata de una línea de casacas en las que, en la zona del dorsal, habrá una imagen de jugadores como Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Thomas Müller y Lucho, que son considerados como piezas clave para el técnico Vincent Kompany.

En la camiseta de Luis Díaz, se verá la foto del jugador celebrando uno de sus goles, en medio del dorsal 14 y arriba de su nombre, además de su firma sobre el número 4, lo que será todo un homenaje para un futbolista que le tomó poco tiempo para ser toda una estrella en Alemania.

Esta es la camiseta especial del Bayern Múnich, con la imagen de Luis Díaz en la espalda y su firma - crédito FC Bayern

Dicha casaca ya está disponible para el público, a través de la página oficial del Bayern Múnich, esperando que sea bien recibida por los hinchas y se venda en distintas partes del mundo, con el objetivo de que cada persona tenga una camiseta que pasará a la historia.

Precios de la nueva camiseta de Luis Díaz

Camiseta tipo jugador hombre: 769.200

Camiseta tipo aficionado manga larga hombre: 593.400

Camiseta tipo aficionado hombre: 549.400

Camiseta tipo aficionado mujer: 549.400

Camiseta niño: 439.600

Camiseta niño manga larga: 483.600

Los números de Lucho

Aunque la temporada no ha llegado a mitad de camino, desde ya se habla de la importancia del colombiano en la plantilla del técnico Vincent Kompany, ya que se convirtió no solo en un extremo clave por la banda izquierda, sino también como un delantero letal.

En 17 partidos, Luis Díaz marcó 11 goles y cinco asistencias, además de que fue titular en 15 de esos compromisos, en todos ellos como extremo izquierdo y solo uno jugando como interior, que fue en el triunfo 2-1 ante el PSG por la Champions, en la que marcó doblete y fue expulsado.

Lucho anotó en todas las competencias que disputó con el Bayern en la actualidad, siendo la Bundesliga en la que lleva la mayor cantidad de tantos con seis, en la que es el segundo goleador de la temporada por detrás de su compañero Harry Kane, que acumula 13 goles.