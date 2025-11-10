Este sería el rival de la selección Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

La selección Colombia solo ha recibido un gol en contra en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia se impuso 2 a 0 ante Corea del Norte en la tercera fecha del grupo G en la Copa Mundial Sub-17 de la Fifa Catar 2025.

Los goles de Miguel Solarte y Santiago Londoño le permite al equipo dirigido por Freddy Hurtado clasificar a los dieciseisavos de final en el segundo lugar con cinco puntos.

La Tricolor empató en la primera fecha del Mundial 1-1 contra su similar de Alemania, vigente campeona de la categoría.

Aunque la selección cafetera se fue abajo en el marcador a los 17 segundos del primer tiempo, Juan Cataño fue el encargado en el segundo tiempo de marcar el gol de la igualdad.

Afiche con el que la Federación Colombiana de Fútbol celebró la clasificación a la ronda final - crédito FCF

En su segunda salida, la Amarilla dejó varias dudas al empatar sin goles ante El Salvador, el rival más débil del grupo, al ser goleada 5-0 por Corea del Norte y 7-0 por Alemania.

Sin embargo, ante Corea del Norte logró abrir el arco y con +2 en la diferencia de gol y cinco puntos se clasificó en la segunda casilla.

El reglamento de la Copa Mundial Sub-17 de la Fofa Catar 2025 establece los siguientes duelos en los deiciseisavos del campeonato

Los 32 equipos que se clasifiquen en la fase de grupos disputarán los dieciseisavos de final según la clasificación por rendimiento tras la fase de grupos, siguiendo el calendario que se indica a continuación:

La selección Colombia sumó su primera victoria Mundial Sub-17 - crédito FCF

1er ganador de grupo del ranking v 8° mejor tercera de grupo.

2º ganador de grupo del ranking v 7º tercero de grupo del ranking.

3er ganador de grupo del ranking v 6º tercero de grupo del ranking.

4º ganador de grupo del ranking v 5º tercero de grupo del ranking.

5º ganador de grupo del ranking v 4º tercero de grupo del ranking.

6º ganador de grupo del ranking v 3er tercero de grupo del ranking.

7º ganador de grupo del ranking v 2º tercero de grupo del ranking.

8º ganador de grupo del ranking v 1er tercero de grupo del ranking.

9º ganador de grupo del ranking v 12º segundo de grupo del ranking.

10º ganador de grupo del ranking v 11º segundo de grupo del ranking.

11º ganador de grupo del ranking v 10º segundo de grupo del ranking.

12º ganador de grupo del ranking v 9º segundo de grupo del ranking.

1er segundo de grupo del ranking v 8º segundo de grupo del ranking.

2º segundo de grupo del ranking v 7º segundo de grupo del ranking.

3er segundo de grupo del ranking v 6º segundo de grupo del ranking.

4º segundo de grupo del ranking v 5º segundo de grupo del ranking.

Esta indica que la selección Colombia, a falta de algunos partidos para terminar la fase de grupos del Mundial, los cuales se jugarán el martes 11 de noviembre, es sexta en la tabla de posiciones de segundos de grupo. Su rival sería el tercer segundo del ránking, el cual por ahora pertenece a Portugal

Estos son los criterios establecidos para las tablas de rendimiento

Santiago Londoño celebró su primer gol en la Copa Mundial Sub-17 con la selección Colombia - crédito FCF

Para determinar el orden de los equipos que avanzan a la fase de eliminación directa en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, la organización ha establecido un sistema de clasificación basado en criterios estrictos de rendimiento. Tanto las doce selecciones que ocupen el primer lugar en cada grupo como las doce que terminen en la segunda posición serán clasificadas de la uno a la doce, del mejor al peor desempeño, siguiendo una serie de parámetros jerárquicos.

El primer criterio será la suma de puntos logrados en todos los encuentros de la fase de grupos. En caso de igualdad, la diferencia de goles servirá para dirimir empates. En tercer lugar, se considerará la cantidad total de goles marcados por cada equipo en esos encuentros.

Si persiste el empate, la conducta deportiva—evaluada a partir de tarjetas amarillas y rojas recibidas tanto por los jugadores como por el cuerpo técnico, y calculada según el procedimiento especificado por la FIFA—será tomada en cuenta, premiando el juego limpio. Como última alternativa, se recurrirá a un sorteo oficial organizado por la FIFA para romper la igualdad.

Por otra parte, las ocho selecciones con mejor desempeño que hayan terminado en tercer lugar en sus respectivos grupos también se ordenarán utilizando exactamente los mismos criterios para organizar los emparejamientos de la siguiente ronda.