Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

El fútbol mexicano y colombiano se vio sacudido tras la grave lesión de Kevin Mier, arquero titular de Cruz Azul y una de las principales opciones para la selección Colombia.

Una fractura de tibia en la pierna derecha, provocada por una fuerte entrada durante un partido ante Pumas de la Unam, obligó a Mier a abandonar el campo en camilla, dejando en suspenso su futuro inmediato y su posible participación en el mundial de 2026.

El incidente se registró durante un encuentro de la liga mexicana, cuando el panameño Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, realizó una entrada que resultó en la lesión del arquero colombiano.

Las imágenes del momento reflejaron la gravedad del impacto, y la reacción de dolor de Mier confirmó la magnitud del daño.

El diagnóstico médico oficial no tardó en llegar: fractura de tibia en la pierna derecha, una lesión que lo apartará de las canchas durante el resto de la temporada 2025.

El parte médico del club detalló que Mier deberá someterse a una intervención quirúrgica, programada para el lunes 10 de noviembre de 2025.

Los especialistas estiman que el proceso de recuperación podría extenderse hasta seis meses, un periodo que pone en duda su regreso a la competencia antes del inicio del mundial de 2026.

Esta situación genera incertidumbre tanto en Cruz Azul como en la selección Colombia, que contaba con el arquero como una de sus piezas clave para el torneo internacional.

La ausencia de Mier representa un golpe para el equipo mexicano, que pierde a su guardameta titular en un momento crucial de la temporada.

Al mismo tiempo, la selección Colombia enfrenta la posibilidad de no contar con uno de sus porteros más prometedores en la cita mundialista, lo que obliga al cuerpo técnico a replantear sus opciones bajo los tres palos.

El impacto de la lesión de Mier ha generado preocupación en ambos países, donde aficionados y especialistas del fútbol siguen de cerca su evolución.

El deseo de Mier de formar parte de la convocatoria de la selección Colombia para el mundial se ve comprometido por la gravedad de su lesión, lo que deja su sueño mundialista en una situación incierta.

Fractura de tibia, una de las lesiones más fuertes en el fútbol

Una fractura de tibia es una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista, por varias razones: En primer lugar, la tibia es el hueso más voluminoso y de carga en la pierna inferior, lo que significa que cuando se rompe, la pérdida de función es casi inmediata. Los mecanismos comunes en el fútbol incluyen impactos directos (por ejemplo en entradas, barridas o colisiones) o torsiones mientras el pie está apoyado, lo que transmite la fuerza al hueso.

Los síntomas incluyen dolor intenso, incapacidad para apoyarse sobre la pierna, hinchazón importante, deformidad visible en casos severos e incluso la protusión del hueso cuando la fractura es abierta.

En segundo lugar, el tratamiento y el tiempo de recuperación son largos y complejos. Dependiendo de la ubicación de la fractura (tibia aislada, con rotura de peroné, involucrando articulaciones como la rodilla o el tobillo) y del tipo de tratamiento (cirugía vs conservador), el tiempo sin jugar puede variar enormemente.

En un estudio sobre fútbol, se halló que para fracturas de tibia aisladas el retorno competitivo promedió unas 35 semanas, y para fracturas tibia+peroné unas 40 semanas.

Cuando se requiere intervención quirúrgica o se trata de fracturas en zonas articulares o con compromiso de tejido blando grave, ese tiempo se extiende aún más (por ejemplo, un estudio en jugadores de fútbol americano señaló una media de 232 días para cirugías complejas).