James Rodríguez hizo una enorme asistencia para despedirse de León ante Puebla: vea el pase de lujo en la Liga MX

El volante le hizo el pase a Iván Moreno para el primer tanto de León, en la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 - crédito FOX

James Rodríguez volverá a quedar libre en el fútbol internacional, pues es casi un hecho que no continuará con León para la temporada 2026, pues finalizará su contrato y empezará a buscar club en los próximos meses, en los que necesita minutos camino al mundial de la FIFA.

Sin embargo, James no se quiso ir de la Fiera sin una alegría, haciendo una asistencia ante Puebla, en la jornada 17 en el Nou Camp, que sorprendió a los aficionados porque fue una jugada brillante para el primer tanto de los Panzas Verdes, que también se despedían del campeonato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el volante llega en buena forma para los dos amistosos de la selección Colombia en Estados Unidos, donde enfrentará a Nueva Zelanda, el 15 de noviembre, y Australia el 18 del mismo mes, que sirven como preparación para la Copa del Mundo y para el ranking FIFA, clave para el sorteo de la fase de grupos.

Asistencia de James con León

El sábado 8 de noviembre es un día recordado por los aficionados de los Panzas Verdes, pues era la última vez que veían al colombiano con la camiseta del club, ya que la dirigencia no le renovará el contrato en diciembre y culminará una etapa de un año en la que no logró ningún título.

Sin embargo, las cosas no comenzaron bien para León porque Puebla se fue ganando en el marcador, obra de Alejandro Organista que sacó un cabezazo a los 15 minutos para inquietar a los simpatizantes de la Fiera en el Nou Camp, ya que el equipo llevaba nueve jornadas sin conocer el triunfo.

James Rodríguez en su último partido con León, por la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 - crédito Club León

Después de eso, León trató de reponerse y acomodarse en el juego, en el que era poco lo que creaba en campo contrario, así que le apostó todo al contragolpe, aprovechando que su rival adelantaba líneas para salir en velocidad en busca de la igualdad en la jornada 17 del campeonato.

Fue así como James Rodríguez tomó el balón luego de un tiro de esquina, sacó un pase muy largo desde su cancha hasta los pies de Iván Moreno, que corrió solo hasta el arco de Jesús Rodríguez y mandó el esférico al fondo de la red, para la alegría de los aficionados y el colombiano.

Iván Moreno celebrando su gol en el partido León vs. Puebla, tras la asistencia de James Rodríguez - crédito Club León

El mediocampista logró su segunda asistencia en 14 partidos de la Liga MX, en la que llevaba tres anotaciones y 10 de esos juegos en condición de titular, lo que también demostró la decadencia del jugador en el segundo semestre de 2025 y que Ignacio Ambriz no pudo recuperar.

“Disfrutemos los últimos minutos del colombiano”

El paso de James Rodríguez por el León llega a su fin, generando reacciones encontradas entre la afición. En redes sociales, la cuenta de X llamada Territorio Esmeralda resumió el sentir de los seguidores: “Hoy será el último partido de James Rodríguez con la Fiera”

“Gran parte de la afición le reconoce lo que hizo por este equipo, pero otra más le reclama porque faltó más de su parte. El jugador más importante en cuanto a nombre, pero en un mal momento de nuestro club, disfrutemos los últimos minutos del colombiano”, añadió.

Una de las cuentas de aficionados de León despidió a James Rodríguez, recordando que no tuvo su mejor momento por los malos resultados del club - crédito @Terr_Esmeralda/X

Sumado a eso, el técnico Ignacio Ambriz se refirió a la salida del capitán de la Selección Colombia y admitió: “Las cosas no salieron tan bien con él y no se le sacó el provecho que se le tenía que haber sacado”.

Mientras algunos hinchas valoran la calidad y entrega del colombiano en ciertos momentos, otros consideran que su desempeño no cumplió con las expectativas ni justificó el esfuerzo económico realizado para su fichaje.