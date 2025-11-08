Deportes

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

El volante suma minutos con River Plate, pero el técnico Néstor Lorenzo lo dejó fuera para los encuentros de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia


Juan Fernando Quintero no jugará
Juan Fernando Quintero no jugará con la selección Colombia en los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia por decisión técnica - crédito Luisa González/REUTERS

La ausencia de Juan Fernando Quintero en la reciente convocatoria de la selección Colombia para los amistosos en Estados Unidos frente a Nueva Zelanda y Australia ha generado sorpresa y especulaciones entre aficionados y analistas, dado que es el principal reemplazo de James Rodríguez en la formación titular.

Aunque el mediocampista antioqueño ha sido una de las piezas de mayor confianza para el técnico Néstor Lorenzo desde el inicio de su ciclo, su nombre no apareció en la lista oficial, lo que motivó diversas interpretaciones sobre los motivos detrás de esta decisión.

La ausencia de Quintero en Colombia

Según información confirmada por medios como El Colombiano, la exclusión de Quintero no responde a criterios técnicos ni a problemas físicos. La razón principal fue una solicitud directa de River Plate, club en el que milita actualmente el jugador desde julio de 2025.

El equipo argentino, que atraviesa una fase crucial en el Torneo Clausura, pidió expresamente a la Federación Colombiana de Fútbol que, en la medida de lo posible, Quintero no fuera convocado para esta doble fecha FIFA. El entrenador Néstor Lorenzo comprendió la situación y accedió a la petición, considerando tanto la importancia del momento deportivo del Millonario como el desgaste acumulado por el futbolista. Por este motivo, solo Kevin Castaño fue incluido en la lista.

Juan Fernando Quintero es de
Juan Fernando Quintero es de los jugadores con más experiencia en la selección Colombia desde 2013 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Pese a su ausencia, Quintero continúa siendo parte del núcleo principal de Lorenzo y se espera que integre la nómina definitiva para la cita mundialista. Su liderazgo, visión de juego y precisión en las jugadas a balón detenido lo mantienen como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del combinado nacional.

Mientras tanto, la selección Colombia se prepara para cerrar el año con los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, encuentros que servirán para fortalecer la base del equipo y consolidar la propuesta futbolística de Lorenzo, que ha logrado mantener la confianza tanto del grupo como de la afición.

Pese a la ausencia en
Pese a la ausencia en noviembre, se espera que Juan Fernando Quintero vuelva a la selección Colombia para los amistosos de marzo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

“Atravesamos un momento duro”

En paralelo, el presente de Quintero en River Plate también ha sido tema de atención en el fútbol argentino, especialmente en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors. La Banda Cruzada llega a este enfrentamiento, correspondiente a la fecha 15 del Clausura, con la obligación de ganar para revertir el difícil momento que atraviesa en la temporada. Boca Juniors, líder de la zona A, busca profundizar la crisis deportiva de su histórico rival.

Durante la conferencia de prensa previa al clásico, asistieron Leandro Paredes, de Boca, y Juan Fernando Quintero, de River. El colombiano manifestó el respaldo absoluto del plantel al entrenador Marcelo Gallardo y subrayó la importancia de demostrar ese apoyo en el partido en La Bombonera.

Leandro Paredes posó con Juan
Leandro Paredes posó con Juan Fernando Quintero en la previa del Superclásico- crédito @pmonumental/X

“El club dejó claro que el apoyo al entrenador es grandísimo. Es importante para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador y eso redobla la apuesta. En estos momentos duros es donde se ve el apoyo real (...) En ningún momento le soltaríamos la mano a él, sería falta de respeto tener esa mentalidad...”, dijo Juanfer.

La relación de Quintero con Gallardo también fue abordada por la prensa, que le consultó sobre las ocasiones en que ha sido sustituido en los segundos tiempos, situación que ha generado comentarios debido a las imágenes televisivas que muestran su incomodidad en el banco de suplentes: “Hay veces que uno siente que puede dar más, pero obviamente respeto las decisiones del entrenador”

“Es mi mentalidad. Todos queremos jugar los 90 minutos, todos queremos ayudar, pero a veces salen las cosas y a veces no. Yo vivo así el fútbol, pero no es nada personal. Atravesamos un momento duro y uno se siente un poco mal, pero no tiene nada que ver con las decisiones del entrenador”, explicó.

