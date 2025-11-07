Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Millonarios quedó eliminado de la Liga BetPlay, a falta de una jornada, luego de empatar con Envigado por 1-1 - crédito Colprensa

Millonarios necesitaba de un milagro para salvar la temporada 2025, pues mantenía una última opción para clasificar a los cuadrangulares del Torneo Finalización y solo seguiría viva si vencía a Envigado, conjunto ya descendido a la Primera B y semifinalista de la Copa Colombia.

Por desgracia, el empate 1-1 provocó que los azules quedaran eliminados de la Liga BetPlay, pues en la última fecha ya no le alcanza para ser uno de los aspirantes a superar la fase de Todos contra Todos, siendo uno de los fracasos más fuertes del club en los últimos años.

Más allá de la tristeza por despedirse antes de tiempo de la Liga BetPlay, los embajadores tendrán un último partido ante Boyacá Chicó en Tunja, en donde no solo le dirán adiós a sus aficionados en la temporada, sino que buscarán una última victoria para la reclasificación, en la que siguen en la pelea por la Copa Sudamericana.

Millonarios le dijo adiós a la Liga BetPlay

Durante la tarde del viernes 7 de noviembre, los azules contaban con una remota posibilidad de llegar a la fecha 20 con opciones de clasificar a los cuadrangulares, pese a los pésimos resultados anteriores y que la afición, al igual que los directivos, ya pensaban en lo que será la campaña de 2026.

Pese a contar con posibilidades, Millonarios quedó eliminado con 23 puntos en 19 jornadas, luego de la igualdad 1-1 con Envigado en el Polideportivo Sur, con una anotación de Juan Esteban Carvajal y la apertura del marcador se dio por cuenta de Luis Ángel Díaz.

Envigado le hizo juego a Millonarios y empataron 1-1 en el Polideportivo Sur, por la fecha 19 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Una de las razones por las que los azules quedaron eliminados es que solo les alcanzará para llegar a 26 unidades, una cifra con la que ningún equipo, desde que se juega formato de 20 participantes, pasó a una segunda ronda, además de que falta lo que pase con rivales como América de Cali, Santa Fe, Alianza y Llaneros.

Sumado a eso, la diferencia de gol de Millonarios también lo deja sin posibilidades, ya que es de -4 y con la que dependería de que al resto de equipos los goleen y los Embajadores superen por una amplia cantidad de tantos a Boyacá Chicó en la fecha 20, lo que parece ser prácticamente imposible, pues se enfrentan dos de sus rivales directos, que son Alianza y Santa Fe.

El técnico Hernán Torres también venía de ser eliminado con Millonarios en la Copa Colombia, casualmente a manos de Envigado - crédito Colprensa

De esta manera, Millonarios se acerca a una de sus peores campañas desde 2018, cuando fue eliminado con 26 puntos en el primer semestre y 25 unidades en el torneo siguiente, todo esto bajo el formato de 20 clubes que se estableció en 2015 y en la que es la sexta ocasión que no pasa del Todos contra Todos.

¿Qué le queda a los azules?

Lo primero a tener en cuenta es que la Dimayor aún no establece la hora para el último partido de los embajadores en 2025, que será ante Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en donde se espera una buena cantidad de aficionados visitantes por la cercanía con Bogotá.

Millonarios aún necesita un triunfo para aspirar a la Copa Sudamericana 2026, por medio de la tabla de reclasificación en la que llegó a 70 puntos, que lo colocan con altas posibilidades de ser uno de los cuatro participantes del certamen de la Conmebol en la próxima temporada.

Millonarios lleva seis victorias, cinco empates y ocho derrotas en 19 jornadas de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Para eso, el cuadro de Hernán Torres debe sumar los tres puntos en Tunja y espera lo que pase en Copa Colombia y la Liga BetPlay, pues si se ubica entre los ocho primeros de la tabla anual, sumado a que los dos campeones de esos torneos sean conjuntos encima de los azules, logrará el objetivo porque dichos ganadores abrirán cupos a competencias para los de abajo.