Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”

El delantero Cardenal se mostró activo en su cuenta de X en medio de las versiones que apuntaban a César Farías como nuevo entrenador de los cardenales

Hugo Rodallega generó decenas de comentarios en redes sociales- crédito Vizzorimage

La jornada del jueves 6 de noviembre de 2025 estuvo bastante movida en las arcas de Independiente Santa Fe. Y es que con los rumores que apuntaban a la llegada de César Farías al banquillo Cardenal, las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la posibilidad.

Decenas de hinchas del cuadro capitalino mostraron su inconformidad al respecto, recordando, entre múltiples factores, los fracasos del entrenador venezolano en sus pasos por Junior y América.

No obstante, uno de los comentarios más particulares al respecto fue del mismo Hugo Rodallega, referente del cuadro capitalino, que no perdió la oportunidad para expresarse en sus redes sociales.

Inicialmente, sobre las 5:59 p. m., cuando los rumores sobre la llegada del entrenador venezolano estaban en su punto más álgido, el goleador vallecaucano publicó emoticones de dos caras riéndose.

La situación generó que los hinchas cardenales especularan sobre un posible rechazo a la posibilidad de que Farías llegara a la capital colombiana. Sin embargo, un par de horas más tarde, Rodallega volvió a aparecer en sus redes sociales con un mensaje que dejó más dudas que certezas.

"Simplemente les digo que no toda información en la vida es cierta“, comentó el ídolo del cuadro Cardenal.

Hugo Rodallega se expresó en redes sociales tras rumores sobre Farías- crédito @hugol1120/X

Al parecer, todo estaría basado en la información que difundió el periodista Felipe Sierra, que, en la tarde del jueves 6 de noviembre, aseguró que Farías ya tenía un acuerdo con el cuadro bogotano para asumir en el banquillo.

“Exclusiva: César Farías (52) llegó a un acuerdo con #SantaFe para convertirse en el nuevo entrenador del ‘cardenal’… El venezolano firmará con el equipo de la capital luego de su paso por #ÁguilasDoradas, #América y #Junior“, puntualizó el comunicador.

No obstante, en declaraciones recogidas por Noticias RCN, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, aseguró que sí ha hablado con el venezolano, pero que tan solo es uno de los varios candidatos para llegar a Santa Fe.

Hablé con él (Farías) pero no he concretado a nadie, ni he llegado a acuerdos. Yo he hablado con cuatro técnicos”, comentó el dirigente.

Farías tiene experiencia en el fútbol colombiano- crédito @PSierraR/X

Qué otros candidatos han sonado para la dirección técnica de Santa Fe

Entre los primeros nombres que aparecieron con fuerza permanecía Arturo Reyes, exentrenador del fútbol colombiano que ya ganó la Liga BetPlay y tiene trayectoria en varios clubes grandes del país; la experiencia del samario llegó a posicionarlo como candidato que puede asumir un club con las expectativas de Santa Fe.

También sonó con claridad la opción de Juan Cruz Real, técnico argentino que ya conquistó la liga colombiana y que el club Cardenal habría visto como una alternativa interesante para liderar el proyecto deportivo.

Más adelante, otros nombres empezaron a emerger: por ejemplo, Fabián Bustos, argentino con amplia trayectoria en Sudamérica, apareció como opción firme para asumir en Santa Fe dada su experiencia en el continente.

Así mismo, también llegó a mencionarse el posible regreso de Pablo Peirano, que ya dirigió al club anteriormente y cuya disponibilidad tras salir de Uruguay lo pone de nuevo en carpeta para la dirección técnica.

El presidente del cuadro Cardenal está en la búsqueda de un nuevo entrenador- crédito @SantaFe / X

César Farías no ha podido triunfar en el fútbol colombiano

En América de Cali, Farías asumió el cargo en enero de 2024; su ciclo allí fue breve y complicado: dirigió 19 partidos oficiales, de los cuales ganó 6, empató 7 y perdió 6. Eso le dio un rendimiento aproximado del 43.8%.

Bajo mando del venezolano, el cuadro caleño no logró avanzar en las instancias decisivas que se exigían y la directiva decidió terminar el proceso en abril de 2024. Farías luego comentó que su experiencia allí estuvo marcada por una presión alta dentro del club, a lo que calificó de “hervidero”.

En el caso de Junior FC, Farías asumió el cargo en septiembre de 2024 y permaneció hasta junio de 2025. Durante esa gestión, el DT dirigió 46 partidos oficiales; su registro fue de 17 victorias, 14 empates y 15 derrotas, lo que arroja un rendimiento de 49.3%.

Hugo Rodallega Independiente Santa Fe César Farías Pipe Sierra Colombia-Deportes

