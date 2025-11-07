Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 18: América movió el grupo de los ocho primeros

El cuadro rojo logró un triunfo determinante que afectó a otros clubes que aspiran a llegar a los cuadrangulares, a falta de dos jornadas para terminar la fase de Todos contra Todos

América de Cali superó a Boyacá Chicó por 2-0 en Tunja, por la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay se puso al día con el calendario después de que Boyacá Chicó y América de Cali disputaran el partido que aplazaron durante una semana, luego de que el estadio La Independencia no estuviera disponible y con el campo de juego en pésimas condiciones por un evento cultural.

Con la fecha 18 completada, se movió la tabla de posiciones del campeonato, en la que las cosas se van aclarando con respecto a los clubes que siguen en la pelea por clasificar a los cuadrangulares, además de aquellos que le apuntan a ser primero y segundo para ser cabezas de serie.

De otro lado, la jornada 19 arrancará de manera rápida, el viernes 7 de noviembre, con tres compromisos en los que se verían novedades en el Torneo Finalización, que terminaría su fase de Todos contra Todos el jueves 13 del mismo mes, en lo que promete ser un día de muchas emociones.

¿Cómo quedó la tabla de la Liga BetPlay?

Una semana fue lo que los equipos esperaron para saber cómo quedarían en la tabla, debido a que se aplazó un partido del 30 de octubre por problemas con la sede de Tunja, además de que los ajedrezados tampoco encontraron otro lugar para su compromiso de ese día.

Lo primero a destacar es que América de Cali entró al grupo de los ocho primeros clubes de la Liga BetPlay, al alcanzar la cifra de 26 puntos y una diferencia de gol de +4, gracias a su triunfo por 2-0 sobre Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, con goles de José Cavadía y Dylan Borrero.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, terminada la jornada 18 con el duelo Boyacá Chicó vs. América - crédito Dimayor

Los Diablos Rojos, que hasta la décima jornada peleaban por no ser últimos, ahora pelean frente a frente con los demás clubes por llegar a los cuadrangulares, en un ascenso sorpresivo y que lo hace depender de sí mismo para las próximas dos jornadas del campeonato.

De otra parte, Alianza salió del grupo principal, quedando junto a Santa Fe y Llaneros como los principales clubes con opción de quedarse con los últimos dos cupos, además de Águilas Doradas que es séptimo, pues entre el puesto siete y once solo hay una diferencia de dos puntos.

Alianza perdió su lugar en la tabla de la Liga BetPlay ante América, que lo superó por la diferencia de gol en la octava posición - crédito Richard Dangond/Colprensa

Finalmente, Once Caldas y Millonarios conservan una oportunidad remota de pelear por los cuadrangulares, aunque dependen de muchos resultados y ganar sus últimos dos encuentros, junto con una buena diferencia de gol, para conseguir lo que sería un verdadero milagro.

Victoria del rojo en Tunja

América de Cali logró una victoria clave al imponerse 2-0 sobre Boyacá Chicó en el partido aplazado de la fecha 18 de la Liga BetPlay, disputado en el estadio La Independencia de Tunja, que presentó un campo de juego en malas condiciones por un concierto.

El primer gol se produjo antes de los cinco minutos de juego, luego de un pase largo de Jhon Palacios a José Cavadía, que remató desde el centro del campo y venció al arquero Rogerio Caicedo. La jugada fue revisada por el VAR y validada como legítima.

José Cavadía celebrando la primera anotación de América ante Boyacá Chicó, en el triunfo 2-0 en Tunja - crédito Colprensa

Durante la primera parte, América perdió el control del balón tras la anotación, permitiendo que Boyacá Chicó intentara acercarse al arco defendido por Jorge Soto, aunque sin profundidad ni precisión en la definición. En la segunda mitad, los visitantes dominaron la posesión y buscaron ampliar la ventaja, pero se encontraron con una sólida defensa local que complicó sus intentos hasta el cierre del encuentro.

El segundo tanto llegó en el minuto 92, cuando Dylan Borrero sentenció el marcador tras una insistencia ofensiva que se mantuvo durante toda la segunda mitad. A pesar de la presión ejercida por América de Cali en el complemento, la defensa local resistió hasta los minutos finales.

Boyacá Chicó vs América de CaliLiga BetPlay posicionesAmérica de CaliLiga BetPlayBoyacá ChicóFútbol colombianoColombia-Deportes

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: estas fueron las duras palabras de Andrea Serna para la deportista

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

