De la mano de Luis Díaz, Bayern Múnich es líder de la UEFA Champions League: así va la tabla de posiciones

En la cuarta jornada de la Champions League, el colombiano Luis Díaz se erigió como figura tras marcar un doblete que dio el triunfo al Bayern Múnich sobre el París Saint-Germain, vigente campeón, en el Parque de los Príncipes (1-2).

La actuación de Díaz resultó aún más decisiva al haberse quedado su equipo con diez jugadores desde el final del primer tiempo, ya que el propio delantero colombiano vio la tarjeta roja por una dura falta sobre el defensor marroquí Hakimi.

En otro de los grandes cruces de la fecha, el argentino Alexis Mac Allister fue determinante para el Liverpool, al anotar el único tanto con el que los ingleses vencieron al Real Madrid (1-0) y se quedaron con los tres puntos en Anfield.

Este resultado dejó a ambos equipos luchando por los puestos de acceso a la siguiente fase, aunque sin despejar una ventaja definitiva para ningún conjunto.

La jornada también favoreció al Arsenal de Mikel Arteta. El líder de la Premier League ratificó su buen momento derrotando 0-3 al Slavia en Praga.

Esta victoria permitió a los londinenses igualar en puntos al Bayern y escalar a la cima de la competición europea, sumando su cuarto triunfo en igual número de presentaciones.

A este rendimiento sólido se une un dato relevante: el Arsenal no ha concedido ningún gol en todas las jornadas disputadas.

El equipo que todavía no levanta cabeza es Benfica con Richard Ríos, que a pesar del buen partido del colombiano, cayó en casa 1-0 ante Bayer Leverkusen. El volante, dirigido por José Mourinho, destacó la “frustración” que vive por el mal momento con el vigente campeón de la Supercopa de Portugal.

Así va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Bayern Múnich: 12 puntos / 4 partidos jugados / +11 diferencia de gol. Arsenal FC: 12 puntos / 4 partidos jugados / +11 diferencia de gol. Inter Miami: 12 puntos / 4 partidos jugados / +10 diferencia de gol. Manchester City: 10 puntos / 4 partidos jugados / +7 diferencia de gol. PSG: 9 puntos / 4 partidos jugados / +9 diferencia de gol. Newcastle United: 9 puntos / 4 partidos jugados / +8 diferencia de gol. Real Madrid: 9 puntos / 4 partidos jugados / +6 diferencia de gol. Liverpool FC: 9 puntos / 4 partidos jugados / +5 diferencia de gol. Galatasaray: 9 puntos / 4 partidos jugados / +2 diferencia de gol. Tottenham Hotspur: 8 puntos / 4 partidos jugados / +5 diferencia de gol. Barcelona FC: 7 puntos / 4 partidos jugados / +5 diferencia de gol. Chelsea FC: 7 puntos / 4 partidos jugados / +3 diferencia de gol. Sporting Lisboa: 7 puntos / 4 partidos jugados / +3 diferencia de gol. Borussia Dortmund: 7 puntos / 4 partidos jugados / +2 diferencia de gol. Qarabag: 7 puntos / 4 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Atalanta: 7 puntos / 4 partidos jugados / -2 diferencia de gol. Atlético Madrid: 6 puntos / 4 partidos jugados / +1 diferencia de gol. PSV: 5 puntos / 4 partidos jugados / +2 diferencia de gol. AS Mónaco: 5 puntos / 4 partidos jugados / -2 diferencia de gol. Pafos: 5 puntos / 4 partidos jugados / -3 diferencia de gol. Bayer Leverkusen: 5 puntos / 4 partidos jugados / -4 diferencia de gol. Club Brujas: 4 puntos / 4 partidos jugados / -2 diferencia de gol. Eintracht Frankfurt: 4 puntos / 4 partidos jugados / -4 diferencia de gol. SSC Napoli: 4 puntos / 4 partidos jugados / -5 diferencia de gol. Marsella: 3 puntos / 4 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Juventus FC: 3 puntos / 4 partidos jugados / -1 diferencia de gol. Athletic Club: 3 puntos / 4 partidos jugados / -5 diferencia de gol. Union St. Gilloise: 3 puntos / 4 partidos jugados / -8 diferencia de gol. Bodo/Glimt: 2 puntos / 4 partidos jugados / -3 diferencia de gol. Slavia Praga: 2 puntos / 4 partidos jugados / -6 diferencia de gol. Olympiacos: 2 puntos / 4 partidos jugados / -7 diferencia de gol. Villarreal: 1 puntos / 4 partidos jugados / -4 diferencia de gol. FC Copenhaguen: 1 puntos / 4 partidos jugados / -8 diferencia de gol. Kairat Almaty: 1 puntos / 4 partidos jugados / -9 diferencia de gol. Benfica: 0 puntos / 4 partidos jugados / -6 diferencia de gol. Ajax FC: 0 puntos / 4 partidos jugados / -13 diferencia de gol.