Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

Así celebraron los padres de Luis Díaz su primer gol frente al PSG- crédito @cdfactoryco/X

Sin duda alguna, Luis Díaz fue una de las personas que mayor controversia generó en la jornada del martes 4 de noviembre de 2025. Y es que con un doblete y una expulsión en la Champions League no es para menos: el guajiro estuvo en boca de todos los fanáticos a nivel mundial que vieron el partido entre su Bayern Múnich y el PSG válido por la fase de liga de la Champions League.

El colombiano adelantó a los bavaros sobre los 4′: en medio de una acción en ataque, Díaz recibió el balón en el corazón del área y, tras eludir a dos defensas, remató, mandando el esférico al fondo de la red.

La anotación dejó silenciado al Parque de los Príncipes de París, a excepción de un pequeño puñado de hinchas del cuadro visitante que gritaron con todo el tanto, situación que también se registró en Barranquilla.

Y es que en la capital atlanticense permanecían Cilenis Marulanda y Mane Díaz, padres de la estrella de la selección Colombia, que veían el partido de la Champions League en un establecimiento comercial de la ciudad.

Así las cosas, en el momento en el que Díaz anotó el primer gol del Bayern Múnich, internautas registraron la celebración de sus padres, que gritaron el tanto a más no poder, especialmente su padre, que repetía “te lo dije, te lo dije” en reiteradas ocasiones.

La escena se repetiría algunos minutos más tarde por cuenta del mismo Luis Díaz. Sobre el 32′, el guajiro aprovechó un error en salida del brasileño Marquinhos y mandó el balón al fondo de la red para establecer el 0-2 parcial.

Así celebraron los padres de Luis Díaz su segundo gol frente al PSG- crédito @cdfactoryco/X

Los padres de “Lucho”, que portaban camisetas del cuadro germano, no cabían de la emoción. Cilenis Marulanda fue captada gritando a más no poder el nuevo tanto del guajiro, al igual que Mane Díaz, que veía cómo su hijo se convertía en el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League.

La emoción permaneció durante algunos minutos, hasta que el juez central Maurizio Mariani decidió expulsar al colombiano luego de que cometió una fuerte falta sobre la mitad de la cancha.

A pesar de que el cuadro alemán tuvo que plantarse con 10 jugadores a lo largo del segundo tiempo, los dirigidos por Vincent Kompany lograron llevarse los tres puntos de la capital francesa luego de salir victoriosos 1-2.

Frente a ello, es importante mencionar que el especialista en estadísticas conocido como MisterChip señaló que nunca antes un jugador había logrado un doblete y había sido expulsado en los primeros 45 minutos de un partido de este torneo; esto, haciendo alusión al exPorto.

Los padres de Luis Díaz vieron el partido entre el Bayern Múnich y PSG en un bar en Barranquilla- crédito @cdfactoryco/X

“Luis Díaz es el PRIMER jugador con DOBLETE y EXPULSIÓN en el PRIMER tiempo en TODA la historia de la UEFA Champions League”; puntualizó el estadígrafo español.

La jugada que derivó en la expulsión del exJunior ha generado un intenso debate. El árbitro italiano Maurizio Mariani mostró la tarjeta roja tras una acción en la que el colombiano impactó al marroquí Achraf Hakimi, lateral del PSG.

Diversas opiniones coinciden en que se trató de una jugada propia del desarrollo del juego, sin que mediara una entrada violenta ni contacto con la planta del pie en una zona especialmente vulnerable del rival.

El choque se produjo cuando el muslo de Díaz golpeó levemente la pantorrilla de Hakimi, lo que, por cuestiones físicas, provocó que el tobillo del jugador local adoptara una posición incómoda contra el césped.

Luis Díaz había anotado un doblete antes de su expulsión- crédito Gonzalo Fuentes/ Reuters

Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luego de lo que fue su participación en el duelo frente a PSG por la Champions League, el colombiano sería titular frente al Union Berlin en condición de visitante el sábado 8 de noviembre de 2025.

El duelo frente al equipo capitalino, uno de los más representativos del fútbol germano, está programado para disputarse desde las 9:30 a. m.