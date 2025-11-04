Deportes

Luis Díaz pasó de héroe a villano en el Bayern Múnich: así fue su expulsión ante el PSG en la Champions

El colombiano, que venía de marcar dos goles en el Parque de los Príncipes, vio la tarjeta roja antes de que terminara el primer tiempo y por una dura falta

Luis Díaz realizó un partido inolvidable en la Champions League, en la que su equipo empezó con mucha intensidad frente al actual campeón y logró irse adelante desde temprano, aumentar la ventaja y llegar al descanso con la victoria en el bolsillo, pero con un problema enorme.

El colombiano marcó dos goles y fue expulsado debido a una fuerte falta a un jugador del PSG, que provocó que el Bayern Múnich quedara con 10 hombres, convirtiéndose en una baja sensible para los alemanes en lo que quedó del compromiso en París y para la siguiente jornada.

De esta manera, se vuelve a ver a un cafetero con la tarjera roja en un partido de la Champions League después de mucho tiempo, pues el último que salió a los camerinos antes de tiempo lo sufrió en una final y perjudicó seriamente a su club porque dicho encuentro se perdió.

Tarjeta roja para Luis Díaz

En los primeros 45 minutos del encuentro, parecía que la noche estaba escrita con el nombre del colombiano por su histórica actuación, ya que llevaba dos anotaciones, era el líder del encuentro y alcanzando una puntuación impresionante por su esfuerzo en ataque y defensa.

Sin embargo, las cosas para Luis Díaz se desmoronaron al finalizar el primer tiempo, pues lo que parecía una acción de juego normal contra un rival al que le quería robar un balón, terminó siendo una falta fuerte por la que el juez central, con ayuda del VAR, lo sacó del encuentro.

Luis Díaz celebrando con sus
Luis Díaz celebrando con sus compañeros las dos anotaciones en el partido en París - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

A los 48 minutos, el guajiro recibió un balón con el que quería correr por la banda izquierda, pero en esa zona se encontró a Achraf Hakimi, que le quitó el esférico y corrió por ese costado para crear una acción ofensiva, la cual nunca se dio por un golpe que casi lo saca del encuentro.

Luego de la falta, Luis Díaz recibe tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Maurizio Mariani le muestra la cartulina roja directa, ya que la acción fue más temeraria de lo que parecía y dejó al defensor atendido en el suelo por el cuerpo médico y, en ese momento, sin poder caminar bien.

Este fue el momento en
Este fue el momento en que el juez Maurizio Mariani le mostró la tarjeta roja a Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

De esta manera, el colombiano se perderá la próxima jornada de la Champions League con el Bayern, que será ante nada menos que el Arsenal, líder de la Premier League, el miércoles 26 de noviembre en el Emirates Stadium, siendo una baja muy sensible para el técnico Vincent Kompany.

Los goles en París

Más allá de la expulsión y dejar a su equipo con 10 hombres durante todo el segundo tiempo, no cabe duda que la actuación del guajiro fue impresionante y que fue determinante para que los alemanes se fueran arriba en el Parque de los Príncipes y ante el campeón defensor.

La primera anotación se dio a los cuatro minutos del encuentro, luego de que Michael Olise perdiera en un mano a mano con el portero Lucas Chevalier, al quedar solo en el área, pero Luis Díaz llegó desde atrás para tomar el rebote y mandar el esférico al arco en París.

Sobre la media hora del juego, Lucho volvió a aparecer para ampliar la ventaja para el Bayern Múnich, a los 32 minutos, cuando le robó el balón al defensor central Marquinhos, que dejó expuesto a toda la plantilla parisina y el colombiano aprovechó para disparar a la portería.

Finalmente, Luis Díaz se convirtió en el colombiano con más anotaciones en la historia de la Champions League, al llegar a 14 tantos en toda su carrera y superando la marca de Jackson Martínez, que tenía 13 goles con el Porto y el Atlético de Madrid, además de dejar atrás a Falcao García, que se quedó con 12.

