Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

El conjunto Tiburón busca perfilar su nómina de cara a la próxima temporada en la que buscará conseguir múltiples títulos a nivel nacional

Junior de Barranquilla dejaría salir
Junior de Barranquilla dejaría salir a una de sus figuras por un alto precio en la temporada 2026

La situación contractual de Didier Moreno ha generado expectativas dentro del fútbol colombiano, pues su posible salida de Junior se perfila como un hecho cercano ante la ausencia de una propuesta de renovación por parte de la dirigencia.

Con seis años en el club, el mediocampista ha desempeñado un papel fundamental, tanto en el terreno de juego como en el vestuario, ejerciendo liderazgo y aportando estabilidad defensiva.

A sus 34 años, Moreno ha trazado una carrera marcada por la regularidad y la experiencia, atributos que han despertado el interés de equipos fuera de Barranquilla.

Según el periodista Alexis Rodríguez, varios clubes bogotanos han manifestado su disposición para fichar al volante una vez finalice su vínculo actual, que culmina al cierre de este año. Además, la información de Rodríguez añade que desde Antioquia también han surgido pretendientes atentos a su situación contractual.

La posible partida de Moreno significaría una baja sensible para Junior, que perdería a uno de sus capitanes y referentes en el mediocampo. El futbolista llegó al club en enero de 2020 y desde entonces se consolidó como titular, destacándose por su capacidad para brindar equilibrio en la zona central y asumir la voz de mando en los momentos críticos.

Didier Moreno es referente del
Didier Moreno es referente del Junior de Barranquilla

Durante su paso por la institución, Moreno ha sumado logros importantes, incluyendo una Superliga (2020) y una Liga Betplay (2023-II), contribuyendo de manera decisiva a ambos títulos.

Moreno, oriundo del Chocó, acumula experiencia internacional tras su paso por el Deportivo de La Coruña de España en la temporada 2018-2019, además de haber vestido los colores de América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Huila e Independiente Medellín dentro del torneo local.

Este recorrido le ha permitido disputar encuentros con la Selección Colombia y convertirse en una figura respetada por su trayectoria.

Mientras analiza las alternativas que le ofrecen distintos equipos, tanto de Bogotá como de Antioquia, el mediocampista se encuentra a la espera de una resolución respecto a su futuro.

Didier Moreno no continuaría en
Didier Moreno no continuaría en Junior para 2026

Los clubes interesados ya estarían en proceso de preparar propuestas formales para vincular al futbolista en 2026. Si no se produce un acuerdo de renovación con Junior, Didier Moreno cerrará una etapa marcada por el éxito en Barranquilla y abrirá un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Es importante mencionar que para la temporada 2025 de la Categoría Primera A, Moreno ha disputado 23 partidos desde el inicio, sumando 1 gol y 1 asistencia, acumulando 1.931 minutos jugados y logrando una valoración promedio de 7.09.

Aunque no es un jugador de alta producción goleadora, su valor se basa en el control del mediocampo y la consistencia en el rendimiento. Además, su valor de mercado se estimaba en 450.000 € en el último registro público.

Didier Moreno dejaría Junior luego
Didier Moreno dejaría Junior luego de varios años

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 34 puntos / +15 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  3. Fortaleza CEIF: 34 puntos / +8 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Junior FC: 31 puntos / +9 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  7. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  8. Alianza FC: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  10. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.

