Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

De a poco se ha resuelto la polémica por el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali, que debían jugar en Tunja por la fecha 18, pero ante la falta de estadio, no solo se aplazó el compromiso, sino que se corrió toda la jornada 19 por decisión entre los clubes para estar en igualdad de condiciones.

Es por eso que la Dimayor por fin anunció la programación del duelo aplazado y la fecha 19 del campeonato, en la que espera que no se presenten más inconvenientes y los conjuntos que sigan en disputa por entrar a los cuadrangulares, cuenten con las garantías de llegar tranquilos a la última jornada.

Sin embargo, sí se presentaría una polémica con respecto a la sede para el encuentro de los Ajedrezados con los rojos, pues previamente no se prestó por un festival y ahora existe un lío porque, al parecer, no daría el tiempo para que se entregue el escenario en las mejores condiciones.

Así quedó la fecha 19

Inicialmente, la penúltima jornada del campeonato colombiano debía disputarse entre el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre, pero se corrió una semana por lo ocurrido con el partido de Boyacá Chicó vs. América de Cali, moviendo también las semifinales de la Copa Colombia.

Es así como la fecha 19 de la Liga BetPlay comenzará el viernes 7 de noviembre y terminará el domingo 9 del mismo mes, empezando por el partido entre Envigado y Millonarios, este último solo peleando por la reclasificación para llegar a la Copa Sudamericana 2026.

Uno de los duelos destacados será entre Fortaleza y Junior de Barranquilla, ya que ambos conjuntos no solo van por el liderato del campeonato, sino por el “punto invisible” para obtener ventaja en los cuadrangulares, que es el mismo objetivo de Atlético Nacional, Deportes Tolima, Bucaramanga y Medellín, actuales clasificados.

Finalmente, la jornada 19 se cerrará con el compromiso entre Santa Fe y Deportivo Cali, el domingo 9 de noviembre en el estadio El Campín, donde aún no se sabe si estará disponible porque un día antes se realizará el concierto de Carín León, que dejaría la gramilla afectada.

Por otro lado, la Dimayor informó previamente que la última fecha de la Liga BetPlay, en la que se definirán los clasificados a los cuadrangulares, se realizará entre el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, este día también se haría el sorteo de los dos grupos para comenzar las semifinales el fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

Nueva polémica para el partido Boyacá Chicó vs. América

De otro lado, la Dimayor también confirmó la hora para el compromiso entre Boyacá Chicó y el América, cuyo aplazamiento provocó un cambio en el calendario de la temporada 2025 y con el riesgo de que el campeonato termine después del 14 de diciembre.

El partido quedó para el jueves 6 de noviembre a las 6:10 p. m., en el estadio La Independencia de Tunja, que tendrá transmisión del canal deportivo Win+ Fútbol, así como de su plataforma Win Play, para que todos los aficionados puedan ver el duelo con el que termina la jornada 18.

Sin embargo, hay polémica porque el estadio de Tunja no estaría listo para dicho compromiso, pues en palabras del presidente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, el escenario no se entregaría a tiempo tras el festival y demoraría para su acondicionamiento.

“El estadio está disponible hasta el 5 de noviembre, pero deben desmontar las estructuras de conciertos, luces y tarimas, lo que tarda uno o dos días. En ese sentido, el escenario estaría listo solo para jugar el sábado o domingo”, dijo Pimentel a Blu Radio.