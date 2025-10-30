James Rodríguez podria regresar a Europa: el colombiano llegaría gratis a liga top del viejo continente

El volante colombiano no continuaría en las "Fieras" por una situación complicada en lo deportivo, y que repercute en lo económico - crédito @clubleonfc / X

En medio del revuelo generado en México y Europa, el futuro de James Rodríguez se acerca a un nuevo capítulo por la decisión del Club León de no renovar su contrato.

El interés por el mediocampista colombiano ya trasciende fronteras y, según informó Fichajes.net, el Valencia CF aparece como uno de los principales candidatos para sumar al futbolista a sus filas.

Mientras el contrato de James Rodríguez con León se encuentra en su recta final y su salida es tratada como un hecho por la mayoría de los periodistas que cubren al equipo esmeralda, el interés de Valencia gana peso ante la oportunidad de incorporar al jugador en calidad de agente libre. Fichajes.net detalló que el equipo español vive “una campaña complicada (18.º en LaLiga con 9 puntos en 10 jornadas)” y busca “una alternativa ofensiva con talento para revitalizar el medio campo ofensivo”, en referencia al aporte que podría significar el colombiano.

La vinculación de James Rodríguez con el fútbol español no es menor, dado su exitoso paso por Real Madrid y una experiencia más discreta en el Rayo Vallecano.

Según lo divulgado por Fichajes.net, el propio objetivo de James de regresar a Europa, pensando en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, convierte a Valencia en “un destino viable que combina deseo personal con necesidad institucional”.

Desde México, distintos medios confirmaron que la decisión de no prorrogar el vínculo de James responde no solo a su alto salario, sino a la evaluación de su impacto deportivo durante la temporada.

En León, Rodríguez dejó “momentos destacados” con goles y asistencias en los primeros meses, donde “ofreció destellos de clase y liderazgo ofensivo”, señalaron desde la prensa mexicana.

Sin embargo, tras la eliminación de León del Mundial de Clubes, torneo al que la institución no accedió por la Multipropiedad con Pachuca, se considera que “su impacto decayó” y no se cumplieron las expectativas depositadas en él.

En el cierre de su etapa con el conjunto de Guanajuato, las perspectivas apuntan a que James Rodríguez dispute sus últimos dos encuentros en la Liga MX ante América y Puebla los días sábado 1 y sábado 8 de noviembre, respectivamente. Si el Valencia CF concreta su interés, indican desde Fichajes.net, esta podría ser la puerta de regreso del colombiano al fútbol español, con la misión de “recuperar relevancia antes de la gran cita mundialista”.

Critican en México a James Rodríguez, pese a ser el más destacado de Club León

Aumentan los cuestionamientos hacia James Rodríguez por su actitud y trayectoria reciente, según la opinión expresada públicamente por el periodista Paco Vela en su cuenta de X. Vela, conocido por haber adelantado la llegada del futbolista colombiano a León en enero de 2025, puso en entredicho el nivel de compromiso del mediocampista con sus clubes.

En su publicación, el comunicador recordó episodios similares en el pasado y destacó: “Cuando piensas que todo mundo está en tu contra, relájate: El mundo no confabula contra ti, eres uno más”, reprochó Vela aludiendo directamente al comportamiento del jugador. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que Rodríguez aparece en penumbra y un registro detallado de los cambios de club desde que salió del Bayern Múnich.

Vela enfatizó la secuencia repetitiva en la carrera de Rodríguez: “Desde 2018 siempre el mismo desenlace: No renovación o rescisión de contrato: Europa, Asia, Sudamérica y México ¿Los clubes están mal y solo él está bien?”, cuestionó, sugiriendo una tendencia en los finales de sus ciclos contractuales.

Los comentarios del periodista desataron una ola de reacciones entre aficionados de León. Muchas voces se sumaron a la crítica, expresando dudas sobre el aporte del colombiano al equipo. Entre las respuestas destacaron opiniones como:

“Tanto griterío para contarnos la carrera de James, algo que todo el mundo sabe, y León sabía antes de que lo llevarán” y “Coincido plenamente. Sale mal de todos los clubes y su rendimiento queda a deber, aunque mucha gente siga aplaudiéndole por jugar algún día en el Madrid”.

También surgieron cuestionamientos económicos, como el de un usuario que opinó: “Es buen jugador, no cabe duda, pero no es redituable su salario tan alto para un jugador que no te rinde 90 minutos”.