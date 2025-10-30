Deportes

James Rodríguez podria regresar a Europa: el colombiano llegaría gratis a liga top del viejo continente

El alto salario y la mala campaña del Club León en el 2025 hacen insostenible la presencia del volante colombiano en la Fiera por un año más, mientras varias ligas sondean sus pretensiones económicas

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
El volante colombiano no continuaría
El volante colombiano no continuaría en las "Fieras" por una situación complicada en lo deportivo, y que repercute en lo económico - crédito @clubleonfc / X

En medio del revuelo generado en México y Europa, el futuro de James Rodríguez se acerca a un nuevo capítulo por la decisión del Club León de no renovar su contrato.

El interés por el mediocampista colombiano ya trasciende fronteras y, según informó Fichajes.net, el Valencia CF aparece como uno de los principales candidatos para sumar al futbolista a sus filas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras el contrato de James Rodríguez con León se encuentra en su recta final y su salida es tratada como un hecho por la mayoría de los periodistas que cubren al equipo esmeralda, el interés de Valencia gana peso ante la oportunidad de incorporar al jugador en calidad de agente libre. Fichajes.net detalló que el equipo español vive “una campaña complicada (18.º en LaLiga con 9 puntos en 10 jornadas)” y busca “una alternativa ofensiva con talento para revitalizar el medio campo ofensivo”, en referencia al aporte que podría significar el colombiano.

La vinculación de James Rodríguez con el fútbol español no es menor, dado su exitoso paso por Real Madrid y una experiencia más discreta en el Rayo Vallecano.

James Rodríguez tuvo una primera
James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

Según lo divulgado por Fichajes.net, el propio objetivo de James de regresar a Europa, pensando en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, convierte a Valencia en “un destino viable que combina deseo personal con necesidad institucional”.

Desde México, distintos medios confirmaron que la decisión de no prorrogar el vínculo de James responde no solo a su alto salario, sino a la evaluación de su impacto deportivo durante la temporada.

En León, Rodríguez dejó “momentos destacados” con goles y asistencias en los primeros meses, donde “ofreció destellos de clase y liderazgo ofensivo”, señalaron desde la prensa mexicana.

Sin embargo, tras la eliminación de León del Mundial de Clubes, torneo al que la institución no accedió por la Multipropiedad con Pachuca, se considera que “su impacto decayó” y no se cumplieron las expectativas depositadas en él.

En el cierre de su etapa con el conjunto de Guanajuato, las perspectivas apuntan a que James Rodríguez dispute sus últimos dos encuentros en la Liga MX ante América y Puebla los días sábado 1 y sábado 8 de noviembre, respectivamente. Si el Valencia CF concreta su interés, indican desde Fichajes.net, esta podría ser la puerta de regreso del colombiano al fútbol español, con la misión de “recuperar relevancia antes de la gran cita mundialista”.

Critican en México a James Rodríguez, pese a ser el más destacado de Club León

James Rodríguez marcó su tercer
James Rodríguez marcó su tercer gol con León en lo que va del Torneo Apertura 2025 - crédito Club León

Aumentan los cuestionamientos hacia James Rodríguez por su actitud y trayectoria reciente, según la opinión expresada públicamente por el periodista Paco Vela en su cuenta de X. Vela, conocido por haber adelantado la llegada del futbolista colombiano a León en enero de 2025, puso en entredicho el nivel de compromiso del mediocampista con sus clubes.

En su publicación, el comunicador recordó episodios similares en el pasado y destacó: “Cuando piensas que todo mundo está en tu contra, relájate: El mundo no confabula contra ti, eres uno más”, reprochó Vela aludiendo directamente al comportamiento del jugador. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que Rodríguez aparece en penumbra y un registro detallado de los cambios de club desde que salió del Bayern Múnich.

Vela enfatizó la secuencia repetitiva en la carrera de Rodríguez: “Desde 2018 siempre el mismo desenlace: No renovación o rescisión de contrato: Europa, Asia, Sudamérica y México ¿Los clubes están mal y solo él está bien?”, cuestionó, sugiriendo una tendencia en los finales de sus ciclos contractuales.

- crédito @clubleonfc / X
- crédito @clubleonfc / X

Los comentarios del periodista desataron una ola de reacciones entre aficionados de León. Muchas voces se sumaron a la crítica, expresando dudas sobre el aporte del colombiano al equipo. Entre las respuestas destacaron opiniones como:

“Tanto griterío para contarnos la carrera de James, algo que todo el mundo sabe, y León sabía antes de que lo llevarán” y “Coincido plenamente. Sale mal de todos los clubes y su rendimiento queda a deber, aunque mucha gente siga aplaudiéndole por jugar algún día en el Madrid”.

También surgieron cuestionamientos económicos, como el de un usuario que opinó: “Es buen jugador, no cabe duda, pero no es redituable su salario tan alto para un jugador que no te rinde 90 minutos”.

Temas Relacionados

James RodríguezClub LeónValenciaFútbol EspañaLa LigaSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Luis Suárez sin puesto fijo en el Sporting Lisboa: esto dijo el entrenador sobre el goleador de la selección Colombia

El futbolista samario tiene un promedio goleador de 0.57 goles por partido, pero la competencia por el puesto de centrodelantero con Fotis Ioannidis está vigente

Luis Suárez sin puesto fijo

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América para un día donde el estadio aún no estará disponible: revolcón en el calendario

Nicolás Pimentel, presidente del cuadro boyacense, manifestó su preocupación porque el estadio La Independencia no estará disponible, sino el 7 de noviembre

Dimayor confirmó fecha del partido

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

El colombiano del Ineos Grenadiers admite que competir contra el campeón mundial es abrumador, pero considera que la presencia del esloveno impulsa a buscar su mejor versión sobre la bicicleta

Egan Bernal reveló lo que

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “nos tocó asumir varios gastos”

El deportista colombiano Brayan Carreño se colgó la medalla de oro en el Mundial de China 2025, pero tuvo que hacer varios esfuerzos económicos por culpa del recorte al presupuesto del Deporte

Campeón del mundo en patinaje

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

La imagen del padre de Luis Díaz, con sombrero vueltiao y sonrisa contagiosa, ha revolucionado las redes sociales del club, luego de la victoria ante el Colonia

Mane Díaz, papá de Luis
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan del Golfo, es uno de los abatidos en Abriaquí

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio contó la historia

Yeferson Cossio contó la historia de la vez que una mujer lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100: se revelaron las primeras cien canciones más escuchadas en el país, Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Fernando Solórzano reveló cómo está su relación con Melissa Gate y aclaró rumores sobre su amistad con la finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Los ojos del fútbol europeo

Los ojos del fútbol europeo vuelven a mirar a James Rodríguez: el colombiano podría llegar gratis a liga top de Europa

Luis Suárez sin puesto fijo en el Sporting Lisboa: esto dijo el entrenador sobre el goleador de la selección Colombia

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América para un día donde el estadio aún no estará disponible: revolcón en el calendario

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “Nos tocó asumir varios gastos”