Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

El equipo de Alberto Gamero cayó 0-1 en condición de local frente a Alianza F.C y quedó sin chances de acceder a la próxima ronda del certamen nacional

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Deportivo Cali sigue en crisis
Deportivo Cali sigue en crisis económica y nuevamente golpea los salarios de los jugadores - crédito Colprensa

La eliminación de Deportivo Cali, concretada tras la derrota 0-1 con Alianza F.C. en territorio vallecaucano, habría provocado una reestructuración en la plantilla, con la salida de varios jugadores al finalizar la temporada.

Según explicó el periodista Mariano Olsen, la directiva habría decidido no renovar los contratos de Javier Reina, Guzmán Corujo, Fabián Castillo y Yeison Gordillo, que dejarían el club cuando sus vínculos expiren en diciembre.

Estos futbolistas, que han formado parte del equipo durante la campaña, no continuarán en Deportivo Cali el próximo año debido a la decisión de no extender sus contratos.

Además, se suma el caso de Cristian Graciano, que finaliza su periodo de préstamo y regresará a Independiente Medellín una vez concluya la temporada.

Con estos movimientos, el club afrontará el próximo año con una plantilla renovada y la expectativa de incorporar nuevos refuerzos para los retos venideros.

La salida de estos jugadores marca el inicio de una nueva etapa para Deportivo Cali, que buscará reorganizar su equipo tras la reciente eliminación.

Mariano Olsen confirmó baja de
Mariano Olsen confirmó baja de algunos futbolistas del Deportivo Cali de cara al 2026- crédito @olsendeportes/X

Cali quedó eliminado en condición de local

La derrota por 0-1 frente a Alianza FC marcó el fin de las aspiraciones del Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2025, convirtiéndose en el primer club grande de Colombia en quedar fuera de la contienda en esta edición.

La anotación que definió el encuentro fue obra de Edwin Torres, que con su gol permitió que el conjunto de Valledupar se mantuviera con opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

Este resultado no solo avivó las expectativas para Alianza FC, bajo la conducción de Hubert Bodhert, sino que dejó sin margen de maniobra al equipo caleño.

La eliminación matemáticamente asegurada provocó desazón en el seno de Deportivo Cali, especialmente en su entrenador Alberto Gamero, que vio cómo se desvanecía toda posibilidad de luchar por el título en lo que resta del campeonato.

El encuentro disputado el martes 28 de octubre representó un giro inesperado en la tabla de posiciones y pone presión a otros equipos grandes en la definición de los clasificados, mientras que Alianza FC continúa en la pelea gracias a los tres puntos obtenidos en esta jornada.

Alberto Gamero llegó al Deportivo
Alberto Gamero llegó al Deportivo Cali para sacarlo del descenso y pelear por la Liga BetPlay en 2025 - crédito Deportivo Cali

Los números de Alberto Gamero al frente de Deportivo Cali

Alberto Gamero fue oficializado como entrenador de Deportivo Cali el 18 de junio de 2025; su arranque al mando del club ha sido difícil: en las primeras tres jornadas de la Liga BetPlay II-2025, el equipo registró 0 victorias, 2 empates y 1 derrota; marcó solo 1 gol y recibió 3.

En su presentación como entrenador en Liga, el equipo cayó 0-2 ante Atlético Junior, partido en el que Gamero reconoció que “ve cosas interesantes” pero también advirtió que se necesitan reforzar el ataque.

Deportivo Cali no queda campeón
Deportivo Cali no queda campeón del fútbol colombiano desde 2021 - crédito Deportivo Cali

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  4. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  7. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Alianza FC: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. Llaneros 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Deportivo Cali: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  16. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  17. Envigado FC: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  18. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  20. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos

