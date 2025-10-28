Deportes

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Jaguares quedó líder de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Quindío, uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano, quedó fuera por diferencia de gol

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Ocho equipos buscarán el título del Torneo Betplay Dimayor 2025-II

La definición de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay dejó una sorpresa relevante: Deportes Quindío, uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol de ascenso colombiano, quedó fuera de la fase decisiva.

La jornada final, disputada el lunes 27 de octubre de 2025, selló el destino de los ocho equipos que lucharán por el ascenso a la A, en una competencia que mantiene la expectativa entre sus seguidores.

Jaguares, Patriotas, Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca, Internacional de Palmira, Atlético Huila, Real Cartagena y Boca Juniors de Cali aseguraron su presencia en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre.

La ausencia de Deportes Quindío, único de los históricos que no logró avanzar, marcó el desenlace de la fase regular. El club de Armenia necesitaba una victoria para clasificar, pero su empate sin goles frente a Real Cartagena lo dejó sin opciones.

Jaguares quedó líder en la tabla de posiciones

Por su parte, Boca Juniors de Cali, que igualó 1-1 como visitante ante Jaguares, aprovechó el tropiezo de Quindío y se quedó con una de las dos últimas plazas, junto a Real Cartagena.

La definición de los últimos cupos se resolvió en una jornada cargada de tensión, donde los empates resultaron determinantes. Quindío, obligado a sumar de a tres, no pudo romper la paridad ante Real Cartagena, mientras que Boca Juniors de Cali rescató un punto en Montería frente al líder Jaguares, resultado que le permitió acceder a la siguiente fase.

Así, la combinación de marcadores dejó fuera a un Quindío que no logró capitalizar su oportunidad en el momento clave.

Deportes Quindío no se clasificó a los cuadrangulares

Sistema de ascenso y reglas de la reclasificación

El sistema de ascenso a la primera división presenta varias alternativas según los resultados de los cuadrangulares y la tabla de reclasificación. Jaguares, que ya se consagró campeón del primer semestre, parte con una ventaja considerable.

Si el equipo de Montería repite el título en este segundo semestre, o si al término de la temporada ocupa el primer o segundo lugar en la reclasificación, obtendrá el ascenso directo a la máxima categoría.

En caso de que el campeón del segundo semestre también finalice en los dos primeros puestos de la reclasificación, ascenderá sin necesidad de disputar la final anual.

Si los campeones semestrales no logran ubicarse en esas posiciones, el primer lugar de la reclasificación que no haya ganado ninguno de los torneos disputará un duelo por el ascenso. Además, si Jaguares conquista ambos títulos, los dos mejores de la reclasificación se enfrentarán por el segundo cupo a la A.

Jaguares descendió tras quedar en las dos últimas casillas en la tabla del promedio del 2024

Grupos y programación de los cuadrangulares semifinales

La conformación de los cuadrangulares quedó establecida de la siguiente manera: el Grupo A lo integran Jaguares, Cúcuta Deportivo, Atlético Huila e Internacional de Palmira; mientras que el Grupo B está compuesto por Patriotas, Boca Juniors de Cali, Real Cartagena y Real Cundinamarca. Cada grupo disputará una liguilla todos contra todos, y los ganadores de cada zona avanzarán a la final del semestre, salvo que se cumplan las condiciones para el ascenso directo.

La programación de la primera fecha de los cuadrangulares, prevista para el próximo fin de semana, contempla los siguientes encuentros: en el Grupo A, Internacional de Palmira recibirá a Cúcuta Deportivo y Atlético Huila será local ante Jaguares. Por el Grupo B, Real Cartagena enfrentará a Boca Juniors de Cali y Real Cundinamarca hará lo propio ante Patriotas.

Con una ventaja significativa en la tabla acumulada, Jaguares se perfila como el principal candidato a lograr el ascenso directo. Dos triunfos en los cuadrangulares podrían bastar para que el equipo de Montería concrete su regreso a la primera división tras una breve ausencia.

