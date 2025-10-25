Esta fue la dura patada que recibió Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Mönchengladbach

La superioridad numérica del Bayern Múnich en su enfrentamiento como visitante ante el Borussia Mönchengladbach por la fecha 8 de la Bundesliga se definió a partir de una jugada protagonizada por Luis Díaz, en el partido que se disputó el 25 de octubre de 2025.
El futbolista colombiano, tras una oportunidad desperdiciada en los primeros minutos, se convirtió en el centro principal de atención que cambió el rumbo del partido, que estuvo lleno de intensidad y mucho juego físico.
El momento clave se produjo en el minuto 18, cuando Díaz recibió el balón en la banda izquierda. Al enfrentar la marca de Castrop, logró anticiparse y avanzar en solitario.
Fue entonces cuando el jugador del Mönchengladbach realizó una entrada con fuerza desmedida, impactando con los tacos en la parte alta de la tibia del extremo de la Selección Colombia.
La gravedad de la falta dejó a Luis Díaz tendido en el césped, lo que llevó al árbitro a consultar el VAR. Tras la revisión, el juez determinó que la acción merecía la expulsión directa, mostrando la tarjeta roja al futbolista del Borussia Mönchengladbach.
Con esta decisión arbitral, “Los Gigantes de Baviera” (apodo por el cual se conoce al Bayern Múnich) pasó a contar con un jugador más en el campo, modificando el equilibrio del encuentro desde ese momento, aunque en la primera parte tuvo dificultades para encontrar claridad de cara al arco de Moritz Nicolas.
Bayern se impuso ante el Borussia y sigue en lo más alto del fútbol alemán
La contundencia del Bayern Múnich en el tramo final del partido quedó reflejada cuando Lennart Karl marcó el tercer gol, sellando una victoria por 3-0 sobre el Borussia Mönchengladbach en el estadio Borussia-Park. Este resultado permite a los “Gigantes de Baviera” afianzarse en la cima de la Bundesliga tras la octava jornada de la temporada 2025-2026.
El encuentro, disputado bajo una intensa lluvia, presentó dificultades para ambos equipos, pero el Bayern Múnich supo adaptarse mejor a las condiciones climáticas. Durante el segundo tiempo, el conjunto visitante incrementó la presión y aprovechó los espacios para rematar desde media distancia, una estrategia que resultó determinante para asegurar los tres puntos.
La primera anotación llegó gracias a Joshua Kimmich, y que permitió abrir el marcador y puso en ventaja al equipo dirigido por Vincent Kompany al minuto 64 de partido.
Posteriormente, Raphaël Guerreiro amplió la diferencia, al 69 del encuentro, consolidando el dominio del Bayern en el desarrollo del juego. La superioridad se hizo aún más evidente cuando, en el minuto 80, Lennart Karl sorprendió con un disparo inesperado que venció al portero local, Moritz Nicolas, liquidando las acciones,
En el minuto 75, Vincent Kompany decidió sustituir a Luis Díaz, dando ingreso a Lennart Karl, que minutos después se convertiría en una de las grandes figuras con su gol. Por parte del Borussia Mönchengladbach, se produjeron cambios en la alineación, como la entrada de Giovanni Reyna por Kevin Stöger y de Rocco Reitz por Oscar Fraulo en el minuto 83, así como el cambio de Lukas Ullrich por Luca Netz.
El Borussia Mönchengladbach intentó reaccionar y dispuso de oportunidades, con el tiro penal de Kevin Stöger que se desvió tras impactar en el palo en el minuto 74. Además, el árbitro Sascha Stegemann sancionó un penal a favor del equipo local en el minuto 73, luego de que Konrad Laimer cometiera una falta dentro del área.
En los minutos finales, el Bayern Múnich mantuvo el control del balón y buscó ampliar aún más la diferencia, mientras que el equipo local realizó ajustes en busca de una reacción que nunca llegó.
Con este triunfo, el Bayern Múnich se consolida como líder de la Bundesliga, y ahora pensará en la Copa de Alemania, el 29 de octubre de 2025, cuando visite al Colonia a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia).
Por la Bundesliga, el cuadro alemán jugará ante el Bayer Leverkusen a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena. A continuación, este será el calendario que tendrá en noviembre:
- 1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Colonia vs. Bayern Múnich
- 4 de noviembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen
- 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: PSG vs. Bayern Múnich
- 22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlin vs. Bayern Múnich
- 26 de noviembre de 2025- Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich
- 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli
Así quedó la fecha 8 de la Bundesliga 2025-2026
24 de octubre de 2025
Werder Bremen 1-0 Union Berlin
- Estadio: Weserstadion de Bremen
- Árbitro: Daniel Schlager
- Goles: Marco Grull al minuto 72 de partido
25 de octubre de 2025
Augsburgo 0-6 RB Leipzig
- Estadio: WWK Arena de Augsburgo
- Árbitro: Daniel Siebert
- Goles: Yan Diomandé al minuto 10, Romulo Cardoso al 18, Antonio Nusa al minuto 38, Assan Ouedraogo al 56 y Castello Lukeba al 65
Eintracht Frankfurt 2-0 St. Pauli
- Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
- Árbitro: Robin Braun
- Goles: Doblete de Jonathan Burkardt al minuto 36 y 56 de partido
Hamburgo 0-1 Wolfsburgo
- Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
- Árbitro: Martin Petersen
- Goles: Adam Daghim al minuto 15 de partido
Hoffenheim 3-1 Heidenheim
- Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- Goles: Fisnik Asllani al minuto 18, Tim Lemperle al minuto 45+2 y Andrej Kramaric al 63 para Hoffenheim y descontó Stefan Schimmer al minuto 75 para Heidenheim
Borussia Dortmund vs. Colonia
- Estadio: Signal Iduna Park
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Benjamin Brand
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
26 de octubre de 2025
Bayer Leverkusen vs. Friburgo
- Estadio: BayArena de Leverkusen
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Harm Osmers
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Stuttgart vs. Mainz
- Estadio: MHPArena de Stuttgart
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Felix Zwayer
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium