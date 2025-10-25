Colombia pasó el primer examen de la Liga de Naciones Femenina Conmebol ante Perú

Leciy Santos abrió el marcador para la 'Tricolor' en el estadio Atanasio Girardot ante Perú por la Liga de Naciones Femenina - crédito Conmebol

Colombia afrontó su estreno en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con la expectativa y la presión de dominar durante el certamen que dará dos cupos directos y dos de repechaje a la próxima Copa del Mundo Femenina que se celebrará en 2027, en Brasil.

Las actuales subcampeonas de América tuvieron enfrente a Perú, en juego disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La victoria por 4-1 se correspondió a lo visto sobre el campo de juego, más allá de que no faltaron los sustos para las locales.

Desde el inicio del partido, Colombia impuso su ritmo y aprovechó los espacios ofrecidos por el rival, que no logró salir de su propio campo durante buena parte del primer tiempo.

El partido comenzó con una acción ofensiva de Colombia que desembocó en un penal a los seis minutos de juego. Ilana Izquierdo ingresó al área tras un pase elevado y fue derribada por Rosa Castro. Leicy Santos ejecutó la pena máxima con un disparo al palo derecho. Pese a la estirada de Maryory Sánchez, el balón terminó al fondo de la red y el equipo colombiano abrió el marcador.

Perú mostró dificultades para adaptarse en la primera mitad y se vio superada en los costados. Colombia manejó la posesión y mantuvo la iniciativa, aunque careció de claridad en la definición y no logró aumentar la ventaja pese a los intentos constantes. El marcador se mantuvo 1-0 hasta el cierre de la primera mitad, con un equipo peruano que no registró remates peligrosos y se mantuvo en su campo.

La segunda mitad trajo modificaciones. Colombia realizó dos cambios, con Linda Caicedo y Marcela Restrepo en cancha. Sin embargo, Perú sorprendió en el minuto 48 con un contragolpe conducido por Raquel Bilcape. El rebote tras la intervención de la portera Katherine Tapia fue aprovechado por Pierina Núñez, quien igualó el marcador.

El empate no desmotivó al equipo local, que continuó presionando y generando ocasiones claras, aunque la imprecisión persistió en la zona de definición. Marcela Restrepo y Leicy Santos protagonizaron los ataques más peligrosos, que fueron contenidos por Maryory Sánchez.

La recompensa a la insistencia llegó al minuto 74. Un tiro de esquina ejecutado por Leicy Santos permitió a Daniela Montoya conectar de cabeza y devolver la ventaja a Colombia. Perú intentó responder con cambios, pero no logró inquietar la portería local.

El tramo final incrementó la intensidad ofensiva de Colombia. A los 79 minutos, Linda Caicedo cayó en el área y la árbitra marcó penal, pero el remate de Marcela Restrepo se fue por encima del travesaño. Cuando restaba poco para el cierre, hubo un tanto anulado de Marcela Restrepo, debido a una posición adelantada de Ivonne Chacón.

La presión colombiana finalmente tuvo premio en el minuto 89. Un centro de Restrepo encontró a Leicy Santos en el área, que, sin marca, empujó el balón para establecer el 3-1. Siete minutos de adición prolongaron el dominio local, y fue Ivonne Chacón quien selló la goleada con una jugada en velocidad en la que colocó el esférico por encima de la guardameta rival, cuando esta intentaba achicarle el espacio de tiro.

Por momentos una victoria más trabajada de lo esperado, las dirigidas por Ángelo Marsiglia terminaron haciendo valer su experiencia en los momentos clave del encuentro, sumando sus primeros tres puntos en la Liga de Naciones Femenina, igualando la marca de Argentina y Ecuador, que también ganaron en sus respectivos estrenos.

La próxima cita de Colombia será como visitante ante Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a partir de las 6:00 p. m., hora colombiana.