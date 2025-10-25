Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: la selección Colombia arrancó bien

La Tricolor inició el certamen pisando fuerte en el nuevo certamen, en el que le apunta a ser primera y clasificar de manera anticipada al mundial de Brasil 2027

Colombia se estrenó en la
Colombia se estrenó en la Liga de Naciones Femenina ante Perú, en juego disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito Conmebol

Un éxito fue el inicio de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, la primera edición del torneo que servirá para definir las clasificadas de Sudamérica para el Mundial Brasil 2027, dos de manera directa y otras dos para el repechaje intercontinental, que se conocerán en junio de 2026.

Finalizada la primera fecha, se dieron los primeros movimientos en la tabla de posiciones, en la que la selección Colombia femenina fue una de las escuadras que sacudió las cosas con su triunfo sobre Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, demostrando su favoritismo.

Por otra parte, debido al número impar de participantes en esta edición de la Liga de Naciones, Uruguay no sumó puntos porque tuvo su fecha de descanso, que será obligatoria para cada una de las nueve selecciones en las siguientes jornadas, que mete presión para ganar en cada partido.

Posiciones en la Liga de Naciones Femenina

Durante el viernes 24 de octubre, la Conmebol puso los cuatro partidos de la primera jornada en dos horarios, con el dato a resaltar que solo se registró un empate sin goles, se marcaron 13 anotaciones y los primeros equipos que tomaron ventaja en el camino al mundial de 2027.

La selección Colombia femenina se ubica en el segundo puesto de la Liga de Naciones con tres puntos, gracias a su goleada 4-1 sobre Perú en el estadio Atanasio Girardot, en el que también destacó la jugadora Leicy Santos, al hacer doblete en el triunfo de las cafeteras.

Así quedó la tabla de
Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, luego de la primera fecha - crédito Conmebol

Con respecto al transcurso de la jornada, hubo dos goleadas en el continente, además de la de la Tricolor sobre las incas, además de la victoria de Argentina ante Paraguay por 3-1, que pese a que las Guaraníes apretaron por recortar la diferencia en el marcador, la Albiceleste se quedó con los tres puntos.

La sorpresa la dio Ecuador, que ahora es el líder de la Liga de Naciones con tres unidades, pero una mejor diferencia de gol que Colombia, debido a que acabó con Bolivia en El Alto por 4-0, que le permitió escalar al primer puesto y soñar con llegar al mundial de Brasil 2027.

Ecuador, próximo rival de Colombia,
Ecuador, próximo rival de Colombia, goleó a Bolivia por 4-0 en el estadio Municipal de El Alto - crédito Conmebol

De esta manera, las acciones del torneo clasificatorio de la Conmebol descansará hasta el martes 28 de octubre, cuando se juegue la segunda jornada y la selección que descansará será Perú, además de que se destacan los duelos de Uruguay ante Argentina y Colombia frente a Ecuador.

Grave denuncia de Paniagua

El director técnico de la selección Colombia Femenina sub-17 y sub-20, Carlos Paniagua, expresó su preocupación por las dificultades para acceder a la pensión en el fútbol colombiano, durante una entrevista con el programa Jugada Maestra de Ditu.

Al relatar su experiencia, el timonel detalló que, pese a trabajar de manera continua desde 1992, solo acumula algo más de 900 semanas cotizadas, una cifra insuficiente para pensionarse: “Hubo equipos en los que trabajé tres años y solo me cotizaron un mes; otros que no me reportaron ni una sola semana”.

El técnico Carlos Paniagua ha
El técnico Carlos Paniagua ha sido determinante para la formación de varios talentos en la selección Colombia femenina - crédito Colprensa

El técnico compartió que, tras recibir asesoría para trasladarse de un fondo privado a Colpensiones, detectó errores en su historial laboral: “No he parado nunca, entonces al ver que uno está cerca de la edad de pensión y no he llegado ni a las mil semanas, es duro”.

En la conversación, Paniagua mencionó que otros colegas, como el profesor Carlos ‘Piscis’ Restrepo, han enfrentado situaciones similares y no lograron pensionarse pese a una vida dedicada al fútbol.

Por otro lado, el entrenador envió un mensaje a la selección Colombia de mayores por su debut la Liga de Naciones Femenina Conmebol: “Me siento orgulloso de haber hecho parte del proceso de esas jugadoras, como Linda Caicedo y otras que ya se fueron del país, con un proyecto de vida consolidado. Desearles a ellas y al grupo que les vaya bien en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial”.

