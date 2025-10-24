Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Luis Díaz marcó en el partido de Champions League ante Brujas de Bélgica - crédito Michaela Stache / REUTERS

El fútbol europeo sigue a toda marcha, y con el Bayern Múnich peleando en todos los frentes, los “Gigantes de Baviera” tendrán un reto importante ahora en la Bundesliga.

Con la motivación que tiene Luis Díaz tras marcar su primer gol en la Champions League con el cuadro alemán, ahora los rojos tendrán una salida importante ante uno de los equipos más tradicionales del fútbol alemán.

“Los Gigantes de Baviera” continúan su camino a agrandar su leyenda en Alemania

"El Guajiro" quiere seguir dando réditos al equipo de Vincent Kompany - crédito Michaela Stache / REUTERS

El partido se jugará el 25 de octubre de 2025 en el estadio Borussia-Park, de Mönchengladbach, a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus (estándar y premium).

Ficha del partido

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Fecha: 25 de octubre de 2025

Estadio: Borussia Park de Mönchengladbach

Hora: 8:30 a. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: ESPN y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium)

Como vienen ambos equipos al duelo y el historial reciente

Borussia Mönchengladbach

Borussia Moenchengladbach quiere dar la sopresa ante el más campeón de Alemania - crédito Leon Kuegeler / REUTERS

Por los lados del equipo de los “Die Fohlen” (Los Potros en español), completan una campaña para el olvido en el comienzo de la Bundesliga, ya que por el momento no ganaron ningún partido y se encuentran en el último puesto de la tabla de posiciones.

En su última presentación, el cuadro dirigido por Eugen Polanski, cayó por3-1 ante Unión Berlín en el estadio An der Alten Försterei de la capital alemana.

Con doblete del neerlandés Danilho Doekhi al minuto 3 y 26 de partido, y el tanto complementario de Rani Khedira al 81, los visitantes sumaron su cuarta derrota en el campeonato, pese a la ilusión de al menos empatar que generó el gol del bosnio Haris Tabakovic al minuto 33.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el cuadro local:

17 de octubre de 2025 - Bundesliga: Union Berlin 3-1 Borussia Mönchengladbach

10 de octubre de 2025 - Amistoso internacional: Borussia Mönchengladbach vs. Preussen Múnich

5 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Dortmund 0-0 Friburgo

27 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 4-6 Eintracht Frankfurt

21 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-1 Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich

Bayern sigue su racha positiva - crédito Michaela Stache / REUTERS

Los dirigidos por Vincent Kompany ratificaron la senda victoriosa, el 22 de octubre de 2025, después de golear por 4-0 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, al Brujas de Bélgica.

Con gol de Lennart Karl al minuto 5, de Harry Kane al 14, de Luis Díaz al 34 y de Nicolas Jackson al 79, los rojos de Baviera se ubicaron en lo más alto de la fase de liga de la Champions League, y extendieron su racha de victorias a 15 partidos, recordando que no caen desde los cuartos de final ante el París Saint-Germain, por los cuartos de final del Mundial de Clubes.

A continuación, así vienen los “Rojos” en sus últimos cinco partidos:

22 de octubre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

18 de octubre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-1 Borussia Dortmund

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

30 de septiembre de 2025 - Champions League: Pafos 1-5 Bayern Múnich

26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen

Bayern Múnich levantando la Bundesliga por 34 vez en su historia - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

En lo que se refiere al último antecedente de duelos directos, los “Gigantes de Baviera” sonríen, ya que ante su rival de turno se consagraron campeones de la Bundesliga 2023-2024.

Los rojos se consagraron ante los blanco y negros en el estadio Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El 10 de mayo de 2025, Bayern Múnich derrotó por 2-0 al Borussia con goles de Harry Kane al minuto 31 y de Michael Olise al 90.

A continuación, así quedaron los últimos 5 partidos entre sí:

10 de mayo de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-0 Borussia Mönchengladbach

11 de enero de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-1 Bayern Múnich

3 de febrero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 Borussia Mönchengladbach

2 de septiembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 2-3 Bayern Múnich

18 de febrero de 2023 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 3-2 Bayern Múnich