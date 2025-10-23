Millonarios estalló por la indisciplina de Néiser Villarreal: tomó primera decisión con el goleador sub-20

Néiser Villarreal no se presentó a prácticas con el equipo el lunes 20 de octubre, lo que provocó una nueva polémica con Millonarios - crédito Colprensa

Millonarios sigue en medio de la polémica por el caso de Néiser Villarreal, el atacante que fue goleador de la selección Colombia sub-20 en el Sudamericano de Venezuela y el mundial de Chile, pero que no ha figurado con el equipo pese a las oportunidades que se le dieron en 2025.

El nuevo hecho se registró por la ausencia de Neyser en las prácticas de los azules, pues estaba citado para el lunes 20 de octubre para reintegrarse a los embajadores, pero no apareció y la institución anunció las primeras medidas contra el futbolista, que en toda la temporada ha sido un dolor de cabeza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el jugador entraría en un nuevo problema faltando menos de mes y medio para que finalice su contrato y empiece el vínculo con Cruzeiro, con el que firmó un preacuerdo para que los brasileños no tuvieran que pagar nada a los bogotanos por su transferencia.

Millonarios quiere castigar a Néiser

Para los azules, la salida del atacante en condición de agente libre significó un golpe no solo para la parte deportiva, debido a su nivel con la selección Colombia sub-20, sino también en la parte económica porque trató de venderlo hasta por seis millones de dólares, pero tanto el futbolista como su agente no aceptaron las ofertas.

A través de un comunicado, Millonarios confirmó que Néiser Villarreal no apareció con el club, pese a que lo contactaron y le confirmaron que se presentara a prácticas después del Mundial Sub-20, al igual que su compañero Carlos Sarabia, el otro jugador del equipo en el combinado nacional.

Millonarios anunció que abrió un proceso contra Néiser Villarreal por no reportarse en el club, que lo esperaba junto a Carlos Sarabia - crédito Millonarios FC

“Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial Sub-20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Néiser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente“, dijo el club.

No es la primera vez que Néiser deja plantado a los azules, pues justo al terminar el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, en febrero de 2025, demoró una semana en volver al club, que se dio en medio de su deseo de no renovar contrato y tampoco aceptar la oferta de Vasco da Gama para venderlo.

Néiser Villarreal lleva dos ocasiones en las que no se presenta a prácticas con Millonarios, bajo contrato - crédito Colprensa

De esta manera, es claro que los embajadores no tendrían en cuenta al atacante juvenil por un buen tiempo, en lo que avanza la sanción interna y termina su vínculo a finales de noviembre, cerrando un capítulo complicado para el club porque perdió a una joya de sus divisiones inferiores.

“No me han dicho cuándo me tengo que presentar”

De otra parte, el técnico César Torres, entrenador de la selección Colombia sub-20, habló en el programa Espn F90 sobre la situación de Néiser Villarreal y dio su versión, defendiendo al futbolista y asegurando que no tienen ningún lío con los azules, pese a estar ausente del club.

“Yo puedo hablar de las conversaciones y de los comportamientos que tengo con él fuera de la Selección. Yo creo que él, en Millonarios, no ha tenido un acto de indisciplina. Yo sé que no se ha presentado; él me dice que no le han dicho cuándo se tiene que presentar. Ya se le dijo que debe hacerlo lo antes posible”, dijo.

César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20, salió en defensa de Néiser Villarreal por las críticas en Millonarios - crédito FCF

Torres dejó claro que Villarreal es un deportista de buen comportamiento y el problema radicaría en la falta de claridad con Millonarios: “Él no es un chico rebelde ni desobediente; por el contrario, es un chico que hace equipo, que tiene alegría. Quizás ha estado esperando una mejor comunicación”.

“Yo hablé con él ayer y me dijo: ‘A mí no me han dicho cuándo me tengo que presentar; yo me fui a visitar a mi mamá, estuve en Tumaco’”, terminó de decir el entrenador, entregando el pronunciamiento de Néiser sobre la razón para no volver a Millonarios.