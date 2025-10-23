Linda Caicedo es duda en la selección Colombia femenina: lesión la dejaría fuera del debut en la Liga de Naciones

Linda Caicedo es duda en Colombia para los partidos de la Liga de Naciones ante Perú y Ecuador - crédito Cristina Vega/REUTERS

La selección Colombia femenina sigue en preparación para el inicio de la Liga de Naciones Conmebol, la primera edición del torneo que determinará a los dos clasificados directos y dos equipos al repechaje del mundial de Brasil 2027, en el que la Tricolor quiere también su primer título de mayores.

La principal duda en el equipo de Ángelo Marsiglia es Linda Caicedo, atacante que llegó con una lesión desde aquel partido de la Champions con el Real Madrid frente al PSG, en París, donde la cafetera no terminó el compromiso por la dolencia y aún no se recupera totalmente.

Es por eso que el entrenador entregó detalles de la situación de la jugadora, que es clave para el combinado nacional para los compromisos frente a Ecuador, el viernes 24 de octubre en Medellín, y contra Perú en Lima el martes 28 del mismo mes, en las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones.

“Veremos si arranca o no”

Hay mucha preocupación con la atacante de 20 años, debido a que no se encuentra en las mejores condiciones para aportar todo su potencial con la Tricolor, que la necesita para ganar los dos primeros juegos y apoderarse del primer puesto del torneo, en el que arranca como máxima candidata.

En charla con los medios, el técnico Ángelo Marsiglia reconoció que Linda Caicedo sigue lesionada, por lo que el cuerpo técnico le hace un manejo especial para que llegue en las mejores condiciones al viernes 24 de octubre, cuando se dará el debut ante Perú en el estadio Atanasio Girardot.

La jugadora de la selección Colombia femenina no pudo terminar el partido por una dolencia en su pierna izquierda, en la Champions League femenina - crédito ESPN

El entrenador explicó que la atacante llevaba una sobrecarga por la cantidad de partidos disputados con el Real Madrid, el desgaste y eso le pasó factura en los últimos días, por lo que confirmó que no es seguro que sea titular para el encuentro en la capital antioqueña.

“Lo de Linda Caicedo no fue solamente en el partido contra el PSG, sino anteriormente contra la Roma. Tuvo muchos partidos en muy poco tiempo y eso se reflejó en una carga, pero no es algo grave. Depende de lo que diga el departamento médico. Veremos si arranca o no en el compromiso contra Perú”.

Linda Caicedo se seguirá recuperando de la sobrecarga que sufrió con el Real Madrid, mientras Colombia la espera hasta último momento - crédito Gregory Bull/AP Foto

Mientras tanto, el equipo nacional entrena y ajusta la estrategia para jugar sin una de sus estrellas de los últimos años, lo que sería una baja sensible para Marsiglia que dependía mucho de la salida de Linda por la banda izquierda para generar acciones de ataque.

“Queremos un recambio con jóvenes”

Una de las cosas que llamó la atención de la convocatoria de la selección Colombia femenina tiene que ver con las jugadoras ausentes, en especial Mayra Ramírez y Catalina Usme, que fueron parte de la base del equipo desde 2022 y disputando desde la Copa América hasta el mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos.

Marsiglia aclaró lo que pasó con esas dos futbolistas, empezando por Mayra que “estaría para 2026, no se alcanza a recuperar de una cirugía muscular y no contaremos con ella para las próximas fechas FIFA”, mientra que Usme “está bien, es una decisión netamente técnica, una apuesta por la juventud en la zona ofensiva”.

Catalina Usme no jugará la Liga de Naciones con Colombia para darle espacio a las jóvenes figuras y el recambio generacional - crédito FIFA

Sobre ese recambio generacional, el técnico destacó la llegada de jóvenes figuras que ya cuentan con experiencia internacional: “Antes solo teníamos siete o nueve jugadoras afuera; hoy la base está en grandes ligas como la española, la inglesa, en Estados Unidos, México y Brasil. Ahora queremos un recambio con jóvenes como Valerin Loboa o Luisa Agudelo, que vienen de los procesos formativos y queremos que sean protagonistas en la de mayores”.