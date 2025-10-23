Deportes

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 defendió a Neiser Villarreal por su ausencia en los entrenamientos de Millonarios: “Me fui a visitar a mi mamá”

El goleador de la Tricolor en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, en donde Colombia culminó en el tercer lugar, volvió al país y fue a visitar a su familia antes de unirse a los entrenamientos con su club

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Neiser Villarreal marcó un triplete
Neiser Villarreal marcó un triplete y es el máximo anotador del Sudamericano Sub-20 Venezuela 2025 - crédito FCF

Las recientes dudas sobre la ausencia de Néiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios han generado debate en la esfera deportiva nacional, especialmente después del respaldo público ofrecido por César Torres, técnico de la selección Colombia Sub-20.

Durante su intervención en el programa F90 de ESPN, Torres puso énfasis en el compromiso y el carácter del jugador, así como en la necesidad de esclarecer la secuencia de eventos que condujeron a su falta de presentaciones ante el club capitalino.

El entrenador relató que sostuvo una conversación directa con Villarreal, quien habría manifestado que “no le han dicho cuándo se tiene que presentar”, y, según Torres, el joven se encontraba en Tumaco visitando a su madre cuando se conoció su ausencia en los entrenamientos.

El director técnico transmitió el mensaje que recibió del futbolista: “A mí no me han dicho cuándo me tengo que presentar; yo me fui a visitar a mi mamá, estuve en Tumaco”, conforme a lo narrado por el propio Torres en el programa de ESPN.

Néiser Villarreal fue una de
Néiser Villarreal fue una de las figuras de la selección Colombia sub-20 en Chile, con cinco anotaciones en el mismo número de partidos - crédito FCF

En un esfuerzo por contextualizar la situación, Torres rememoró algunas complicaciones que ha enfrentado Villarreal durante el último año. Detalló que una lesión sufrida en un amistoso frente a Panamá en Cali estuvo a punto de marginarlo del Mundial Sub-20 de Chile: “Él se lesiona con nosotros en un partido amistoso contra Panamá en Cali, y esa lesión casi lo deja por fuera del Mundial”.

Adicionalmente, recordó el incidente por el cual el delantero fue separado del plantel profesional tras aparecer con una camiseta del América, episodio que, según Torres, reconocieron y discutieron abiertamente con el jugador para que asumiera la responsabilidad de ese error.

El técnico relató los cambios en la comunicación interna derivados de estos hechos: primero el contacto con el médico del plantel profesional de Millonarios y luego con el departamento médico de la Sub-20. Narró también que la Federación solicitó a Millonarios facilitar la recuperación del atacante de cara al Mundial, pero para entonces Villarreal ya se encontraba apartado del primer equipo por la situación mencionada.

Neiser Villarreal sigue dándole dolores
Neiser Villarreal sigue dándole dolores de cabeza a Millonarios, debido a que no renueva contrato y tampoco que lo vendan al exterior antes de que acabe su vínculo - crédito Colprensa

Al abordar el perfil personal del jugador, Torres desmintió versiones sobre una supuesta indisciplina o rebeldía, asegurando: “No es un chico rebelde ni desobediente; por el contrario, es un chico que hace equipo, que tiene alegría”. Atribuyó la polémica, al menos en parte, a deficiencias en la comunicación entre las partes: “Quizás ha estado esperando una mejor comunicación”, apuntó.

Torres insistió en que, desde su óptica, Villarreal muestra cualidades positivas y una disposición favorable para integrarse al grupo: “Es un chico noble, que ha tenido muchas dificultades. Yo creo que, de pronto, la comunicación no ha sido la más asertiva; no sé de quién dependa”. Enfatizó que el jugador ya fue informado sobre la urgencia de reincorporarse: “Ya se le dijo que debe hacerlo lo antes posible”.

Al cierre de sus declaraciones, el entrenador subrayó la intención de acompañar la formación futbolística y personal de los jóvenes, aclarando: “Nosotros no le alcahueteamos nada; incluso, cuando hay que corregirlo, lo hacemos, y cuando hemos tenido que hablarle fuerte, se ha hecho. Él escucha y es inteligente”, afirmó Torres en el espacio televisivo.

Partidos que le quedan a Millonarios FC

Millonarios FC enfrentó a Atlético
Millonarios FC enfrentó a Atlético Bucaramanga, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 16, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa - Cristian Bayona

En cuanto al calendario, Millonarios afrontará compromisos de alta dificultad, tanto en condición de local como visitante. El conjunto ‘embajador’ recibirá en Bogotá a Once Caldas en la Fecha 18. Por fuera de casa, tendrá tres salidas decisivas: primero enfrentará a Independiente Santa Fe en el tradicional clásico capitalino por la Fecha 17, y posteriormente deberá medirse ante Envigado Fútbol Club en la Fecha 19 y Boyacá Chicó Fútbol Club en la Fecha 20.

