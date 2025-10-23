El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Néiser Villarreal no se presentó a prácticas con Millonarios el lunes 20 de octubre, tras su regreso del Mundial Sub-20 con Colombia - crédito Millonarios FC

La ausencia de Néiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios tras su destacada participación en el Mundial Sub-20 ha generado inquietud en el entorno del fútbol colombiano, debido a que el goleador de la Tricolor juvenil ha tenido problemas con la institución.

El delantero, que se consolidó como goleador de la selección Colombia en el torneo internacional, no se reincorporó a las actividades del club después del 18 de octubre, fecha en la que finalizó la competencia, lo que motivó la apertura de un proceso administrativo por parte de la institución y puso sobre la mesa la posibilidad de una sanción de la FIFA por incumplimiento de contrato.

De acuerdo con la información, Villarreal debía presentarse a los entrenamientos de Millonarios el 20 de octubre, cumpliendo así con su contrato vigente hasta finales de noviembre de 2025. Sin embargo, su inasistencia no ha sido explicada públicamente y ha dado lugar a especulaciones y debates entre los aficionados y directivos del club.

Posibles sanciones de la FIFA y consecuencias para el club

En el plano regulatorio, el caso de Villarreal podría derivar en una sanción de la FIFA, amparada en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. El artículo 17 de dicho reglamento establece que, si un futbolista rompe unilateralmente su contrato sin causa justificada, como sería el caso de no presentarse a los entrenamientos, se expone a una serie de consecuencias.

Entre ellas, se contempla una indemnización económica y una sanción deportiva que podría restringir la elegibilidad del jugador para disputar partidos oficiales durante cuatro meses, ampliable a seis en circunstancias agravantes. El propio reglamento considera la ausencia a entrenamientos y actividades como un factor que puede agravar la sanción, al interpretarse como una conducta orientada a forzar la rescisión del contrato.

Esto dice el punto 3 del artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que podría castigar a Néiser Villarreal - crédito FIFA

Además, las repercusiones no se limitarían únicamente al futbolista. Si se comprobara que otro club indujo a Villarreal a romper su vínculo contractual o lo contratara tras la ruptura sin causa justificada, esa entidad también podría ser sancionada con la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante uno o dos periodos de inscripción completos y consecutivos.

Reacciones internas en Millonarios y expectativas

Mientras la situación de Villarreal se mantiene sin una explicación oficial por parte del jugador, el ambiente en Millonarios refleja tanto preocupación como autocrítica. El capitán del equipo, David Mackalister Silva, abordó el tema en declaraciones tras el empate contra Bucaramanga por 1-1, el martes 21 de octubre.

Neiser Villarreal es el goleador de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA con cinco tantos - crédito FIFA

“Es un tema muy difícil, más que consentir a los canteranos es tratar de guiarlos, soy el primero en criticarlos cuando hacen algo malo y aplaudirlos cuando hacen algo bueno”, afirmó “Macka”, que también señaló que las correcciones a los jugadores no siempre se hacen públicas, pero sí se realizan puertas adentro.

El capitán reconoció que la estadía de Villarreal en el club ha estado marcada por dificultades y lamentó que el equipo no aprovechara plenamente el potencial del delantero. En este contexto, la atención de Millonarios se divide entre la resolución del caso y la necesidad de mantener el enfoque en la competencia, ya que el club busca la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pese a las pocas opciones.

El capitán de Millonarios se refirió a la actitud del delantero que fue figura con la selección Colombia - crédito Millonarios

Por ahora, la expectativa se centra en la respuesta que pueda ofrecer Neyser y en la decisión que adopte la FIFA si el proceso avanza. El desenlace de este episodio no solo impactará la carrera del joven delantero de 20 años, sino que también pondrá a prueba la capacidad del club para sobreponerse a las distracciones y mantener la concentración en sus objetivos deportivos.