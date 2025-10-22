Deportes

Millonarios por fin le dio una alegría a sus hinchas: conozca los detalles de la renovación de Leonardo Castro

El delantero, que terminaba contrato en diciembre de 2025, firmó un nuevo vínculo en medio de la crisis deportiva de los azules y que venía de recuperarse de una fractura de peroné

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Leonardo Castro volvió a jugar
Leonardo Castro volvió a jugar después de cinco meses a mediados de septiembre, jugando ocho partidos y marcando un gol

Millonarios se encuentra prácticamente eliminado de la Liga BetPlay y terminando la temporada 2025 en blanco, en el que previamente fue eliminado en el primer semestre del campeonato, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, siendo de sus campañas más discretas desde 2020.

Sin embargo, los azules por fin dieron una nueva noticia con la renovación de Leonardo Castro, delantero y goleador de los Embajadores que jugaba con el club desde 2023, salió campeón de dos títulos y se recuperó de una fractura de peroné entre abril y septiembre de 2025.

De esta manera, los dirigidos por Hernán Torres aseguran a una de sus figuras para la temporada 2026, en la que se espera una renovación completa de la plantilla y el modelo deportivo que la institución manejó en los últimos años, que ahora terminó en fracaso y muchas críticas de los aficionados que exigen un trofeo la siguiente temporada.

Leonardo Castro sigue en Millonarios

En medio de un semestre en el que la plantilla de los bogotanos es de las más discretas en los últimos años, eran pocas las alegrías con respecto a los jugadores, pues parece que ninguno realmente saca la cara por la institución y casi todos son de los más criticados por los aficionados.

A través de sus redes sociales, los azules dieron a conocer el acuerdo con Leonardo Castro para que firmara contrato, el cual se venía discutiendo desde mediados de 2025, en medio de su recuperación y que fue de manera lenta.

Lo primero es que, desde ambas partes, se tuvo la convicción de negociar y con un buen ambiente, sumado a que los directivos tuvieron paciencia porque el futbolista le dio prioridad a salir de su fractura de peroné y la mala campaña del segundo semestre, en la que apenas el equipo lleva 18 puntos en 16 partidos.

Leonardo Castro firmó contrato con Millonarios por tres años más, hasta diciembre de 2028, que fue el mismo vínculo que tuvo al momento de su arribo a finales de 2022, proveniente del Deportivo Pereira y cuyas anotaciones fueron clave para salir campeones en 2023.

Sin embargo, hay que destacar que la renovación del goleador no significa que se quede todo ese tiempo, ya que en caso de alguna oferta del exterior, tanto el jugador como el club pueden acordar su transferencia y dejarle una buena cantidad de dinero a los Embajadores.

Noticia en desarrollo…

