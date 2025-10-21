Deportes

Nueva polémica con Neiser Villarreal tras la Copa Mundial Sub-20: no llegó a los entrenamientos con Millonarios

El goleador de la selección Colombia en la pasada Copa Mundial Sub-20 de la Fifa tiene un acuerdo de palabra con Cruzeiro, para jugar en el ‘Brasileirao’ a partir del 2026

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Neiser Villarreal sigue dándole dolores
Neiser Villarreal sigue dándole dolores de cabeza a Millonarios, debido a que no renueva contrato y tampoco que lo vendan al exterior antes de que acabe su vínculo - crédito Colprensa

En medio de la incertidumbre por su futuro contractual, Néiser Villarreal ha causado controversia en Millonarios tras ausentarse de una citación clave, mientras el club atraviesa una etapa crítica en la Liga Betplay.

El goleador de 20 años “no ha llamado, aunque no es la primera vez que lo hace, pues después del Sudamericano fue igual… Él tiene contrato hasta el 30 de noviembre, esperamos que aparezca a ver qué dice”, declaró una fuente del club.

La ausencia se registró justo después de que Villarreal regresó a Colombia, tras convertirse en una de las grandes figuras de la Selección Sub-20 durante el reciente Mundial, donde ayudó a obtener la medalla de bronce y se consolidó como goleador de la Tricolor con cinco anotaciones.

El joven delantero debía reincorporarse el lunes 20 de octubre a los entrenamientos programados por el director técnico Hernán Torres, en preparación para el encuentro ante Atlético Bucaramanga. Sin embargo, solo su compañero Carlos Sarabia respondió al llamado, lo que reavivó las dudas sobre el compromiso de Villarreal con la institución bogotana.

Néiser Villarreal fue una de
Néiser Villarreal fue una de las figuras de la selección Colombia sub-20 en Chile, con cinco anotaciones en el mismo número de partidos - crédito FCF

Esta no es la primera vez que Villarreal protagoniza un episodio similar.

A principios de año, tras culminar el Sudamericano Sub-20, también postergó su regreso al club y anteriormente generó polémica al aparecer en redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali, hecho que motivó una sanción interna y el enojo de la hinchada albiazul.

La estadía de Villarreal en Millonarios parece llegar a su fin. Su contrato expira el 30 de noviembre, restándole apenas 40 días como jugador del club.

Además, según explicó el periodista Julián Capera, “Villarreal tiene un precontrato firmado con Cruzeiro y su vínculo con Millonarios vence a finales de noviembre”.

Capera añadió que “no ha rendido en el club como lo hizo en la selección, luego vino una lesión y la sanción interna por salir con la camiseta del América. Pese a eso, Millonarios no descarta utilizarlo en los partidos que restan antes de que se marche”.

Neyser Villarreal no ha tenido
Neyser Villarreal no ha tenido la mejor participación en el mundial sub-20- crédito FCF

La continuidad del delantero en la convocatoria dependerá exclusivamente de la decisión técnica del cuerpo técnico encabezado por Torres.

Durante la temporada 2025-I, Villarreal disputó 15 partidos en la primera parte del año con Millonarios, pero no marcó ningún gol con el conjunto azul, mientras que su última aparición fue en la derrota frente a Santa Fe el 19 de junio en los cuadrangulares semifinales. En contraste, su desempeño con la selección juvenil fue decisivo y lo posicionó como uno de los talentos destacados del torneo.

Mientras tanto, Millonarios afronta una situación delicada en el campeonato local. El equipo de Torres, actualmente en la casilla 16 con 17 puntos, busca mantenerse en la pelea por un cupo entre los ocho clasificados a la siguiente fase. “Nos ha costado, eso no es secreto. Ganamos en casa y perdemos de visitantes. Lo primordial es corregir los errores que entregamos, porque el fútbol cobra”, reconoció el entrenador tras la reciente caída 3-2 ante Deportivo Pereira.

El siguiente desafío de Millonarios será ante Atlético Bucaramanga este martes 21 de octubre en El Campín, desde las 6:00 p. m., con transmisión de Win Sports. Bucaramanga, segundo en la tabla, acumula solo 12 goles recibidos y se perfila como la mejor defensa del torneo, además de tener asegurada su clasificación.

Así va Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

Deportivo Pereira se mantiene al
Deportivo Pereira se mantiene al borde de la clasificación de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Millonarios FC
  1. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  2. Junior FC: 31 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Atlético Bucaramanga: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 28 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 26 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  8. Independiente Santa Fe: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  9. Águilas Doradas: 21 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  10. América de Cali: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  11. Alianza FC: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  12. Deportivo Cali: 20 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  13. Once Caldas: 19 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  14. Deportivo Pereira: 19 puntos / -2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  15. Unión Magdalena: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  16. Millonarios: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 15 partidos jugados.

