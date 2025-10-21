Deportes

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para la próxima convocatoria del equipo de mayores

El próximo partido de la selección Colombia de mayores será ante Nueva Zelanda en la fecha Fifa de noviembre, de cara a la preparación para la Copa Mundial 2026

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia sub-20 es
La selección Colombia sub-20 es dirigida por César Torres - crédito FCF

El llamado a integrar a los juveniles más destacados de la Selección Colombia Sub-20 al ciclo mundialista fue el eje del mensaje emitido por Carlos Antonio Vélez en su espacio en Palabras mayores el martes 21 de octubre de 2025.

Según el periodista, el rendimiento de Néiser Villarreal y Simón García debe determinar su inclusión en el grupo que se prepara para la Copa Mundial de 2026.

En su intervención, Vélez insistió en que el seleccionador Néstor Lorenzo debe apostar desde ahora por estos dos futbolistas, quienes sobresalieron en el reciente Mundial Sub-20 celebrado en Chile.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Que lo empiece a incluir en sus planes”, señaló Vélez al referirse específicamente al defensor central de Atlético Nacional, Simón García.

Al igual que en intervenciones previas, el comentarista remarcó la solvencia y capacidad de lectura defensiva de García, advirtiendo que su desarrollo lo perfila como opción inmediata para el cuadro absoluto.

El analista puso énfasis en el contexto: el fútbol colombiano debate cómo traducir el positivo ciclo de la Sub-20 en beneficios concretos para la selección mayor.

En esa línea, Vélez propuso una “convocatoria puente” que acelere la integración de las principales figuras juveniles, agregando que resulta esencial que lleguen a la cita de Norteamérica 2026 con el rodaje necesario.

Néiser Villarreal fue una de
Néiser Villarreal fue una de las figuras de la selección Colombia sub-20 en Chile, con cinco anotaciones en el mismo número de partidos - crédito FCF

Respecto a Villareal, máximo artillero de la Sub-20 en Chile, Vélez sostuvo que su reciente campaña amerita que se le “meta en la conversación” para la próxima Copa del Mundo, tal como la semana pasada habían reproducido diversos medios especializados.

La producción de Villarreal y su proyección internacional reavivan el debate sobre llevar jóvenes en estos procesos”, argumentó Vélez en su espacio.

Destacando el criterio del rendimiento como excluyente, el periodista recalcó: “Si su presente los respalda, no hay excusas para postergar su salto a la absoluta”.

De esta manera, Vélez reiteró su criterio de que el filtro principal debe ser la actualidad futbolística y no únicamente la experiencia o los ciclos previos.

Estos fueron los jugadores que terminaron en el tercer lugar del Mundial Sub-20 2025

- crédito Jefatura de Prensa
- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
  • Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF 
  • Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
  • Luis Mena Padilla – Atlético Huila 
  • Simón García Valero – Atlético Nacional 
  • Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira 
  • Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
  • Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
  • Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC 
  • Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
  • Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional 
  • Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional 
  • Kener González Mosquera – América de Cali
  • Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas 
  • José Cavadía Pedraza – América de Cali
  • Joel Romero – América de Cali
  • Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
  • Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
  • Joel Canchimbo Morales – Junior FC 
  • Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
  • Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC 
  • Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia de mayores

La selección nacional tuvo sus
La selección nacional tuvo sus dos primeros partidos amistosos de preparación de cara al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia concluyó su primera gira de preparación para la Copa del Mundo 2026 con un empate sin goles ante Canadá en New Jersey. Este resultado se sumó a la victoria conseguida previamente frente a México, marcando el cierre de la fecha FIFA de octubre para el combinado nacional. Tras estos compromisos, los jugadores convocados volverán a sus respectivos equipos, retomando la actividad regular de sus clubes hasta la próxima convocatoria.

Según la planificación, la Tricolor tiene programados dos amistosos adicionales para el mes de noviembre, ambos a celebrarse en territorio estadounidense. El primer partido se disputará ante Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p. m. El siguiente compromiso, previsto para el martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m., sería contra Nigeria en el Citi Field de Nueva York; no obstante, la realización de este encuentro permanece en duda debido a que la selección africana no accedió de forma directa al próximo Mundial.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCarlos Antonio VélezNeiser VillarrealSimón GarcíaColombia vs.Convocatoria de la selección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

América de Cali es el equipo colombiano que más ha sido mencionado en los procesos de esta índole, pero no ha sido el único en ser parte del listado

La lista Clinton en Colombia:

Esto se sabe sobre la supuesta inversión económica de Iago Falque en el América de Cali

El cuadro Escarlata ha sido abandonado por su hinchada en señal de protestas por los malos manejos administrativos, durante la Liga Betplay II-2025

Esto se sabe sobre la

Leonel Álvarez podría dirigir a Atlético Nacional, reveló contactos con el equipo verde: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez podría dirigir a

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

El centrodelantero se lesionó en un partido de ronda antes de la ‘Champions League’, por lo que ha tenido poca participación en la Liga de Turquía con el cuadro de Estambul

Presidente del Fenerbahce calificó de

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Alberto Jesús López relató el gol de Colombia ante Francia en el Mundial Sub-20, con frases típicas y referencias culturales que conectaron con la hinchada y el público colombiano

Narrador chileno se emocionó con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Esto fue lo que hallaron

Esto fue lo que hallaron en el cuerpo de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni’, hallada muerta en extrañas circunstancias

Así reaccionó The Grefg al reto de JH para pelear el próximo año en boxeo: “Eso no es de Dios”

Ganador de ‘Yo me llamo’ casi se quiebra por dejar su personaje e iniciar su carrera como solista: “Llevaba un año sin trabajar”

El conflicto por las regalías de Darío Gómez: hermanos y exesposa llevan la pelea a los tribunales: “Quiere prohibirnos y eso solo lo hace Dios”

Vicky Hernández dio sentido discurso en las exequias de Gustavo Angarita y en redes recordaron la entrevista en que él le contó cómo quería morirse

Deportes

La lista Clinton en Colombia:

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

Esto se sabe sobre la supuesta inversión económica de Iago Falque en el América de Cali

Leonel Álvarez podría dirigir a Atlético Nacional, reveló contactos con el equipo verde: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”