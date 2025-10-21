Deportes

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación

El compromiso cerrará la fecha 16 de la Liga Betplay II-2025, partido en el que los Leopardos pueden reafirmar su clasificación o los dirigidos por Hernán Torres seguir con vida

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El plan de Millonarios es
El plan de Millonarios es armar una plantilla más competitiva y con mejores métodos de selección - crédito Millonarios FC

La crítica situación en la que se encuentra Millonarios en la Liga colombiana ha dejado al club sin margen de error, posicionándolo actualmente en el puesto 16 de la tabla con solo 17 puntos en 15 partidos.

Las esperanzas de clasificar a los cuadrangulares finales siguen vigentes únicamente por la paridad del campeonato y la irregularidad de sus rivales directos.

Las dificultades se han acentuado tras la derrota 3-2 frente a Deportivo Pereira en la fecha 14, resultado que confirmó los graves problemas del equipo al jugar de visitante: ha perdido seis de los siete encuentros fuera de El Campín y únicamente Boyacá Chicó presenta un rendimiento peor en ese aspecto.

La presión ahora recae sobre el técnico Hernán Torres, quien asumió el cargo luego de la salida de David González y ha intentado reestructurar el plantel.

“Todavía quedan quince puntos en disputa. Decir que se acabaron las posibilidades, no, pero sí tenemos que entender que esta clase de partidos no se pueden perder. No podemos, tenemos que tratar de conseguir los tres puntos, pero seguimos luchando mientras haya vida”, reconoció Torres.

Hernán Torres sigue sin mejorar
Hernán Torres sigue sin mejorar en Millonarios desde su llegada, con una campaña irregular que tiene al equipo al borde de la eliminación - crédito Colprensa

De cara al decisivo duelo ante Atlético Bucaramanga, programado para las 6:00 p. m. en El Campín con transmisión por las dos señales de Win Sports, el entrenador convocó a veinte jugadores, incluyendo como novedad la incorporación de un juvenil: Santiago Castrillón, volante nacido en 2007 en Bucaramanga, Santander, convocado por primera vez al equipo profesional.

En la portería, Guillermo De Amores ocupará el lugar de Iván Arboleda, sumándose a Novoa como alternativa bajo los tres palos.

La lista de convocados también refleja las ausencias motivadas por sanciones.

Carlos Sarabia, quien regresó tras el Mundial Sub-20, habilitó el cumplimiento de sanciones pendientes y ahora Danovis Banguero deberá pagar una suspensión por acumulación de cinco amarillas.

En contraste, el caso de Néiser Villarreal continúa envuelto en incertidumbre. A pesar de tener vínculo contractual vigente, el delantero no se ha reincorporado y no está inscrito como profesional en la Liga, por lo que su situación permanece al margen de la competencia actual.

Ficha del partido

Afiche del partido de Millonarios
Afiche del partido de Millonarios vs. Atlético Bucaramanga - crédito Millonarios FC
  • Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga - Fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: martes 21 de octubre - 6:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play
  • Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Helibelton Palacios, Alex Moreno, Jorge Arias, Samuel Martín; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Mackalister Silva; Beckham Castro, Alex Castro y Leonardo Castro.
  • D.T. Millonarios FC: Hernán Torres.
  • Posible alineación Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Bayron Duarte, Jefferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Gustavo Charrupí, Leonardo Flores; Faber Gil, Fabián Sambueza, Kevin Londoño; Luciano Pons.
  • D.T. Atlético Bucaramanga: Leonel Álvarez.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Bucaramanga superó al Envigado por
Bucaramanga superó al Envigado por 2-1 y lo condenó al descenso, además de ser líder parcial de la Liga BetPlay en la fecha 14 - crédito Atlético Bucaramanga
  1. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  2. Junior FC: 31 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Atlético Bucaramanga: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 28 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 26 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  8. Independiente Santa Fe: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  9. Águilas Doradas: 21 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  10. América de Cali: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  11. Alianza FC: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  12. Deportivo Cali: 20 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  13. Once Caldas: 19 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  14. Deportivo Pereira: 19 puntos / -2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  15. Unión Magdalena: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  16. Millonarios: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 15 partidos jugados.

MillonariosAtlético BucaramangaMillonarios vs. Atlético BucaramangaLiga BetPlayFPCEstadio El CampínColombia-Deportes

