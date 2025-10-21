Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios y Atlético Bucaramanga cierran
Millonarios y Atlético Bucaramanga cierran la fecha 16 de la Liga BetPlay en el estadio El Campín - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y el Atlético Bucaramanga, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II.

20:04 hsHoy

Estos son los convocados del Bucaramanga en El Campín

Arqueros: Aldair Quintana y Luis Vásquez.

Defensores: Aldair Gutiérrez, Carlos De Las Salas, Bayron Duarte, Carlos Henao, Jefferson Mena y José García.

Volantes: Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Faber Gil, Neyder Moreno, Félix Charrupí, Juan Mosquera, Kevin Londoño y Fabián Sambueza.

Delanteros: Gleyfer Medina y Luciano Pons.

20:04 hsHoy

Convocados de Millonarios

Estos son los convocados de
Estos son los convocados de Millonarios ante Bucaramanga en El Campín, por la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC
19:52 hsHoy

Tabla de posiciones

  1. Independiente Medellín: 31 puntos (+12).
  2. Junior FC: 31 puntos (+11).
  3. Atlético Bucaramanga: 30 puntos (+14)
  4. Atlético Nacional: 28 puntos (+10)
  5. Fortaleza CEIF: 28 puntos (+5)
  6. Deportes Tolima: 26 puntos (+6)
  7. Llaneros FC: 25 puntos (+2)
  8. Independiente Santa Fe: 21 puntos (+2)
  9. Águilas Doradas: 21 puntos (-1)
  10. América de Cali: 20 puntos (+1)
  11. Alianza FC: 20 puntos (-2)
  12. Deportivo Cali: 20 puntos (-3)
  13. Once Caldas: 19 puntos (-5)
  14. Deportivo Pereira: 19 puntos (-2)
  15. Unión Magdalena: 18 puntos (-6)
  16. Millonarios: 17 puntos (-5)
  17. Envigado: 16 puntos (-4)
  18. Deportivo Pasto: 13 puntos (-6)
  19. Boyacá Chicó: 13 puntos (-12)
  20. La Equidad: 12 puntos (-15)
19:50 hsHoy

Resultados fecha 16 de la Liga BetPlay

Viernes 17 de octubre

Medellín 3-1 Fortaleza

Unión Magdalena 3-1 Envigado

Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe

Sábado 18 de octubre

Pasto 2-2 Nacional

Águilas Doradas 1-0 Alianza FC

Junior de Barranquilla 3-2 Pereira

Deportivo Cali 0-2 América

Domingo 19 de octubre

Llaneros 2-0 Once Caldas

Lunes 20 de octubre

La Equidad 0-2 Deportes Tolima

Martes 21 de octubre

Millonarios Vs. Bucaramanga: 6:00 p. m.

19:49 hsHoy

Por su parte, Atlético Bucaramanga vive su mejor momento desde que salió campeón en 2024, en el que encontró en el técnico Leonel Álvarez a la persona para volver a pelear un título y lo demuestra en los primeros puestos de la tabla, ya que volvería a ser líder si gana en Bogotá.

19:45 hsHoy

Millonarios tiene un margen de error mínimo en la Liga BetPlay, en la que necesita la victoria en condición de local para seguir vivo en el semestre, pero condicionado a seguir ganando lo que queda para aspirar a los cuadrangulares y salvar una de sus peores temporadas en cinco años.

19:43 hsHoy

Se cierra la fecha 16 del campeonato colombiano, con un partido que se debió posponer dos días debido a las elecciones a los Consejos de Juventud en Colombia, que es clave por el liderato en la tabla de posiciones, como por la suerte de uno de los aspirantes a los cuadrangulares.

