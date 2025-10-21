EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y el Atlético Bucaramanga, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II.
Arqueros: Aldair Quintana y Luis Vásquez.
Defensores: Aldair Gutiérrez, Carlos De Las Salas, Bayron Duarte, Carlos Henao, Jefferson Mena y José García.
Volantes: Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Faber Gil, Neyder Moreno, Félix Charrupí, Juan Mosquera, Kevin Londoño y Fabián Sambueza.
Delanteros: Gleyfer Medina y Luciano Pons.
Viernes 17 de octubre
Medellín 3-1 Fortaleza
Unión Magdalena 3-1 Envigado
Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe
Sábado 18 de octubre
Pasto 2-2 Nacional
Águilas Doradas 1-0 Alianza FC
Junior de Barranquilla 3-2 Pereira
Deportivo Cali 0-2 América
Domingo 19 de octubre
Llaneros 2-0 Once Caldas
Lunes 20 de octubre
La Equidad 0-2 Deportes Tolima
Martes 21 de octubre
Millonarios Vs. Bucaramanga: 6:00 p. m.
Por su parte, Atlético Bucaramanga vive su mejor momento desde que salió campeón en 2024, en el que encontró en el técnico Leonel Álvarez a la persona para volver a pelear un título y lo demuestra en los primeros puestos de la tabla, ya que volvería a ser líder si gana en Bogotá.
Millonarios tiene un margen de error mínimo en la Liga BetPlay, en la que necesita la victoria en condición de local para seguir vivo en el semestre, pero condicionado a seguir ganando lo que queda para aspirar a los cuadrangulares y salvar una de sus peores temporadas en cinco años.
Se cierra la fecha 16 del campeonato colombiano, con un partido que se debió posponer dos días debido a las elecciones a los Consejos de Juventud en Colombia, que es clave por el liderato en la tabla de posiciones, como por la suerte de uno de los aspirantes a los cuadrangulares.