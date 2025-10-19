Deportes

La rabieta de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en la victoria de River Plate: insulto y golpe al banco de suplentes

El volante colombiano solo ha completado en un partido los 90 minutos, dejando en duda el estado físico del jugador de la selección

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Juan Fernando Quintero salió en el segundo tiempo, en una decisión que fue recriminada por el futbolista - crédito ESPN

Minutos después de salir reemplazado por Marcelo Gallardo durante el partido entre River Plate y Talleres en Córdoba, el gesto de fastidio de Juan Fernando Quintero captó la atención de todos en el estadio y se volvió viral.

El futbolista colombiano, visiblemente molesto, expresó su enojo con insultos hacia el aire y lanzó un objeto contra el acrílico que protege el banco de suplentes. La secuencia provocó sorpresa, dado el fuerte vínculo de respeto y cercanía que mantiene con el entrenador, a que ha destacado en varias ocasiones como una figura paternal. Su gesto de desacuerdo estuvo acompañado por la frase “Siempre es la misma mierda”, lo que generó aún mayor sorpresa entre los seguidores del plantel millonario.

Juan Fernando Quintero disputó 64 minutos y gestó un gol en la victoria 2-0 de River Plate contra Talleres de Córdoba - crédito River Plate

La situación se produjo a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Gallardo decidió reemplazar a Quintero por Maximiliano Meza. La reacción del mediocampista lo mantuvo apartado del resto hasta que Meza, el mismo jugador que lo sustituyó, marcó el segundo gol de River. Ese tanto modificó el ánimo de Quintero, que fue visto sonriendo luego de la definición, relajando así una tensión que amenazó con escalar en el banco del visitante.

Este episodio ocurre en un semestre en el que Quintero ha retornado al equipo de Núñez, incorporándose nuevamente en la segunda mitad de 2025. Desde su regreso, la presencia del colombiano ha sido relevante en los compromisos importantes, aunque una estadística particular resalta: de los 15 partidos que ha jugado en su vuelta, solo en una ocasión completó los 90 minutos, específicamente en la derrota 2-1 de River frente a Riestra en el Monumental.

En los restantes encuentros en los que comenzó como titular, Gallardo optó por reemplazarlo en siete oportunidades, demostrando una gestión del plantel enfocada en la rotación y el manejo físico de sus figuras.

Los partidos que le quedan a Juan Fernando Quintero con River Plate en el 2025

Juan Fernando Quintero hasta diciembre del 2027 en River Plate - crédito REUTERS/Jean Carniel

Después de cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y tras quedar eliminado ante Palmeiras en la Copa Libertadores, River Plate logró un respiro al vencer 2 a 0 a Talleres en Córdoba, pero su futuro inmediato sigue siendo incierto.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo podría llegar al superclásico frente a Boca Juniors en la Bombonera, programado para el fin de semana del 9 de noviembre, con la necesidad imperiosa de una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de ingresar a la Copa Libertadores 2026.

Actualmente, la tabla anual muestra a River con una mínima ventaja de dos puntos sobre Boca (52 contra 50), aunque con un partido menos disputado.

Juan Fernando Quintero ha disputado 16 partidos, no ha marcado goles y ha dado apenas tres asistencias - crédito River Plate

En este contexto, mientras River solo tendrá la oportunidad de sumar tres puntos ante Gimnasia en el Estadio Monumental antes del superclásico, Boca dispondrá de seis unidades en juego, ya que debe recuperar un partido contra Barracas Central y enfrentarse a Estudiantes en La Plata.

River necesitará obtener, en un partido menos, al menos igual cantidad de puntos que Boca en ese período para llegar al choque directo con posibilidades reales de superarlo en la lucha por la clasificación continental.

Una victoria en los tres encuentros restantes del certamen local aseguraría a River un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2026, sin depender de otros resultados. No obstante, la eliminación de la Copa Argentina añadiría presión extra sobre los de Núñez, ya que este torneo representa el camino más corto hacia el objetivo continental. River disputará la semifinal ante Independiente Rivadavia el 24 de octubre.

El detalle del calendario que enfrenta a River en las próximas semanas incluye la mencionada semifinal de Copa Argentina el 24 de octubre, el partido frente a Gimnasia por la 14ª fecha del Clausura el fin de semana del 2 de noviembre, la visita a Boca en la 15ª fecha el fin de semana del 9 de noviembre, y un cierre frente a Vélez el 16 de noviembre. De avanzar en la Copa Argentina, la final todavía no tiene fecha confirmada, y si accede a los octavos del Clausura, ese encuentro se disputaría el fin de semana del 23 de noviembre.

