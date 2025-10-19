Faustino Asprilla y las discotecas, el motivo por el que el ‘Tino’ rechazó jugar en Alemania: “Por negro”

El oriundo de Tuluá jugó en Inglaterra e Italia en Europa - crédito Montaje Infobae (EFE/BorussiaDortmund)

En el verano de 2025, Bayern Múnich pagó 75 millones de euros por los derechos deportivos de Luis Díaz, que se convirtió en el tercer colombiano en vestir la camiseta del equipo más importante de Alemania.

Además de James Rodríguez y Adolfo “El tren” Valencia, otros colombianos que en su momento compitieron en la Bundesliga son Adrián Ramos, Elkin Soto y Farid Mondragón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La poca presencia de colombianos en Alemania ha hecho que Luis Díaz tenga la oportunidad de superar estadísticas que se han mantenido durante años; además de que ha vuelto a generar expectativa en el público colombiano por el fútbol bávaro.

En ese sentido, en la previa del partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, que terminó con triunfo 2-1 para el equipo del guajiro, en F90 se enfocaron en resaltar la historia de estos clubes, momento que fue aprovechado por Faustino Asprilla para revelar que en los 90 estuvo a punto de firmar con el Dortmund.

El colombiano es la nueva figura del Bayern Múnich en Alemania - crédito Reuters

Asprilla se negó a jugar en Alemania

En el programa, el exdelantero de la selección Colombia recordó la anécdota, que comenzó cuando, estando en la Parma, de Italia, recibió una oferta del Borussia Dortmund, uno de los equipos más importantes de la Bundesliga.

Debido a que tenía poco conocimiento del contexto social en Alemania, Asprilla se informó a través de un medio deportivo italiano, en el que informaron sobre un hecho de racismo que impacto al colombiano.

“Yo leí en la Gazzetta dello Sport que al brasileño Julio César, que estaba por allá, no lo dejaron entrar a una discoteca por negro”, indicó el colombiano.

Después de leer la prensa, Asprilla recordó que se dijo a sí mismo: “¿Qué me voy a ir a hacer allá?“, y decidió rechazar la oferta del equipo alemán de manera inmediata.

Una noticia protagonizada por el brasileño evitó que Faustino Asprilla jugara en el Borussia Dortmund - crédito EFE

Esta no es la única historia ligada con la atracción que tenía Asprilla por salir de fiesta en el exterior, ya que en un pódcast en el que fue entrevistado por el actor Ramiro Meneses, contó que estuvo a punto de ser asesinado en Malasia.

“Una vez fui a Malasia y me iban a matar uno más bajitos que usted”, indicó Asprilla, que estaba en el país asiático como parte de un evento en el que compartió con otras leyendas del deporte.

“Los ingleses hacían unos partidos, fuimos por allá, iban exfutbolistas de todo el mundo, estrellas del mundo. Terminamos de jugar y fuimos a una discoteca, estábamos en un VIP y los meseros eran chiquitos, usted al lado de ellos era altísimo”, indicó Asprilla.

Sin pensar en las consecuencias, el colombiano intentó orinar afuera del establecimiento público, lo que provocó el enojo de los trabajadores de la discoteca, que no conocían al exfutbolista.

“Yo salí a orinar a lo colombiano, en un parqueadero; un tipo salió y me dijo que tenía que ser en el baño, entonces fui y normal, pero cuando salí, había como ocho con cuchillos, y el tipo les dice: «is this man»”.

Asprilla es una de las figuras más recordadas de la Parma y el Newcastle - crédito Reuters

Ante el riesgo de ser herido, el colombiano optó por mencionar al líder del cartel de Medellín e intentar intimidar a los asiáticos. “I Faustino Asprilla, play fotball in Colombia. You know Pablo Escobar, you touch me, Pablo Escobar come here and killed to everyone. En esa borrachera yo no sabía ni que decir”, afirmó el oriundo de Tuluá.

Por fortuna, mientras sus compañeros estaban adentro de la discoteca, el colombiano recibió un golpe y fue liberado por los asiáticos, que aseguraban que el futbolista había golpeado a uno de su grupo, aunque este desmintió que hubiera cometido esa acción.

“Me hicieron arrodillar, uno de ellos me pegó una cachetada, yo me devolví y allá les dije: «Me iban a matar unos enanos»”, puntualizó Asprilla.