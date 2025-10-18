Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la Liga BetPlay

La Liga BetPlay continúa su recta final de cara a lo que serán los cuadrangulares finales con un auténtico partidazo: el clásico vallecaucano.
Por los lados del equipo dirigido por Alberto Gamero buscará volver al grupo de los 8, mientras que América de Cali quiere acercarse a dichos puestos de privilegio, por lo que aprovechará los ánimos que dejó la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia.
Rojos y verdes se citan en Palmaseca
El partido se disputará el 18 de octubre de 2025 en el estadio Deportivo Cali, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol.
El árbitro del partido será Jhon Ospina.
Ficha del partido
- Fecha: 18 de octubre de 2025
- Estadio: Deportivo Cali
- Árbitro: Jhon Ospina
- Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Deportivo Cali
Por los lados del Deportivo Cali, viene de sufrir una dura derrota ante Atlético Nacional, el 14 de octubre de 2025, por 2-1.
Pese a que el gol de Andrey Estupiñán al minuto 10 de partido ilusionó a los dirigidos por Alberto Gamero, la realidad es que la ventaja no duró mucho: Matheus Uribe al minuto 28 y en la segunda parte con Andrés Sarmiento al 51 de partido, terminaron enterrando las ilusiones de los vallecaucanos.
- 14 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali
- 3 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
- 28 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Águilas Doradas 3-1 Deportivo Cali
- 20 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad 0-4 Deportivo Cali
- 14 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 2-1 Deportivo Pasto
América de Cali
Los “Diablos Rojos” tendrán una motivación extra después de derrotar a Junior de Barranquilla en los cuartos de final de la Copa BetPlay, y conseguir su cupo entre los cuatro mejores del certamen.
Pese a perder por 1-0, con gol de José Enamorado al minuto 38, los tiros del punto penal le permitió al cuadro escarlata clasificar a las semifinales, en donde esperará por Once Caldas o Atlético Nacional.
A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco juegos:
- 15 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 0-1 Junior (pasó América desde los tiros penales)
- 11 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-2 La Equidad
- 7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 América de Cali
- 2 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Junior 1-2 América de Cali
- 28 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Envigado
En lo que se refiere al último clásico vallecaucano, rojos y verdes empataron sin goles en el estadio Pascual Guerrero, el 7 de septiembre de 2025.
Mientras que en el último clásico disputado en el estadio Deportivo Cali, quedaron a tablas con goles de Sebastián Navarro al minuto 5 de partido para América y de Andrey Estupiñán de tiro penal al 73 de partido.
Así quedaron los últimos cinco clásicos:
- 7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: América 0-0 Cali
- 27 de abril de 2025 - Liga BetPlay: América 2-0 Cali
- 24 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Cali 1-1 América
- 3 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: América 0-1 Cali
- 23 de noviembre de 2024 - Copa BetPlay: Cali 0-0 América
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
- Atlético Bucaramanga: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
- Independiente Medellín: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
- Junior de Barranquilla: 28 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
- Fortaleza CEIF: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
- Atlético Nacional: 27 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- Deportes Tolima: 23 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Llaneros: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Independiente Santa Fe: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Deportivo Cali: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Alianza FC: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de- 1)
- Deportivo Pereira: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
- Águilas Doradas: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Unión Magdalena: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
- América de Cali: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Millonarios: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
- Envigado: 16 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Boyacá Chicó: 13 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
- Deportivo Pasto: 12 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
- La Equidad: 11 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -11)