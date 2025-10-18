Deportes

Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la Liga BetPlay

En el estadio del cuadro azucarero se vivirá otra edición del clásico vallecaucano, en donde los “Diablos Rojos” quieren acercarse a puestos de clasificación

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa
La Liga BetPlay continúa su recta final de cara a lo que serán los cuadrangulares finales con un auténtico partidazo: el clásico vallecaucano.

Por los lados del equipo dirigido por Alberto Gamero buscará volver al grupo de los 8, mientras que América de Cali quiere acercarse a dichos puestos de privilegio, por lo que aprovechará los ánimos que dejó la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia.

Rojos y verdes se citan en Palmaseca

La "Mechita" quiere acercarse al
La "Mechita" quiere acercarse al grupo de los 8, y el Cali quiere volver al mismo-crédito @AmericadeCali / X

El partido se disputará el 18 de octubre de 2025 en el estadio Deportivo Cali, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol.

El árbitro del partido será Jhon Ospina.

Ficha del partido

  • Fecha: 18 de octubre de 2025
  • Estadio: Deportivo Cali
  • Árbitro: Jhon Ospina
  • Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Deportivo Cali

Los "Azucareros" vienen de un
Los "Azucareros" vienen de un duro golpe tras ser goleados por Nacional en Medellín-crédito David Jaramillo/Colprensa

Por los lados del Deportivo Cali, viene de sufrir una dura derrota ante Atlético Nacional, el 14 de octubre de 2025, por 2-1.

Pese a que el gol de Andrey Estupiñán al minuto 10 de partido ilusionó a los dirigidos por Alberto Gamero, la realidad es que la ventaja no duró mucho: Matheus Uribe al minuto 28 y en la segunda parte con Andrés Sarmiento al 51 de partido, terminaron enterrando las ilusiones de los vallecaucanos.

  • 14 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali
  • 3 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
  • 28 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Águilas Doradas 3-1 Deportivo Cali
  • 20 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad 0-4 Deportivo Cali
  • 14 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 2-1 Deportivo Pasto

América de Cali

América de Cali y Junior
América de Cali y Junior de Barranquilla debieron definir el semifinalista de la Copa Colombia desde el punto penal - crédito América de Cali

Los “Diablos Rojos” tendrán una motivación extra después de derrotar a Junior de Barranquilla en los cuartos de final de la Copa BetPlay, y conseguir su cupo entre los cuatro mejores del certamen.

Pese a perder por 1-0, con gol de José Enamorado al minuto 38, los tiros del punto penal le permitió al cuadro escarlata clasificar a las semifinales, en donde esperará por Once Caldas o Atlético Nacional.

A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco juegos:

  • 15 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 0-1 Junior (pasó América desde los tiros penales)
  • 11 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-2 La Equidad
  • 7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 América de Cali
  • 2 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Junior 1-2 América de Cali
  • 28 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Envigado

En lo que se refiere al último clásico vallecaucano, rojos y verdes empataron sin goles en el estadio Pascual Guerrero, el 7 de septiembre de 2025.

Mientras que en el último clásico disputado en el estadio Deportivo Cali, quedaron a tablas con goles de Sebastián Navarro al minuto 5 de partido para América y de Andrey Estupiñán de tiro penal al 73 de partido.

Así quedaron los últimos cinco clásicos:

  • 7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: América 0-0 Cali
  • 27 de abril de 2025 - Liga BetPlay: América 2-0 Cali
  • 24 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Cali 1-1 América
  • 3 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: América 0-1 Cali
  • 23 de noviembre de 2024 - Copa BetPlay: Cali 0-0 América

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. Atlético Bucaramanga: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
  2. Independiente Medellín: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  3. Junior de Barranquilla: 28 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Fortaleza CEIF: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  5. Atlético Nacional: 27 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  6. Deportes Tolima: 23 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Llaneros: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  8. Independiente Santa Fe: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  9. Deportivo Cali: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  10. Alianza FC: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de- 1)
  13. Águilas Doradas: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  12. Deportivo Pereira: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  13. Águilas Doradas: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  14. Unión Magdalena: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  15. América de Cali: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  16. Millonarios: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  17. Envigado: 16 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Boyacá Chicó: 13 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  19. Deportivo Pasto: 12 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  20. La Equidad: 11 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

