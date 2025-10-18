Colombia no solo igualó su mejor presentación en un Mundial Sub-20: así superó lo hecho en 2003

La selección Colombia sub-20 dejó una presentación histórica en el mundial de Chile, al quedar entre las tres mejores - crédito FCF

La selección Colombia sub-20 cumplió con el último objetivo en el Mundial de Chile, al superar a Francia por 1-0 en Santiago y asegurarse el tercer puesto en el podio final, que le da una sonrisa en el cierre del campeonato, pese a que no consiguió el cupo a la pelea del título.

Más allá de eso, el conjunto Tricolor también superó en un detalle a la campaña de 2003, cuando la nómina de Reinaldo Rueda también se subió a la tercera casilla tras vencer por 2-1 a Argentina, que era la primera vez que un seleccionado de fútbol llegaba tan lejos en un certamen de la FIFA.

De esta manera, queda un conjunto que le aportará mucho a las mayores en los próximos años, incluso algunos jugadores están con condiciones de ser convocados para los amistosos de preparación para el mundial de 2026, dependiendo de la decisión del entrenador Néstor Lorenzo.

