Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe

Hernán Torres no cumpliría con los objetivos de la dirigencia de Millonarios para 2026 y considerarían su salida prematura - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El 15 de octubre de 2025 se conoció una versión sobre la salida de Hernán Torres de Millonarios.

La información, que fue difundida por parte del periodista Guillermo Arango en el programa La FM más fútbol, fue desmentida.

Hernán Torres sigue sin mejorar en Millonarios desde su llegada, con una campaña irregular que tiene al equipo al borde de la eliminación - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La directiva de Millonarios desmintió de manera categórica los rumores que circulaban sobre un posible relevo en la dirección técnica del equipo y la supuesta incorporación de Rafael Dudamel como nuevo entrenador.

La institución bogotana confirmó que Hernán Torres continúa al frente del plantel, despejando así las especulaciones que habían surgido en los últimos días sobre un cambio en el banquillo.

La información, publicada por Lisandro Rengifo de El Tiempo, el 17 de octubre de 2025, aclara que Rafael Dudamel no figura en los planes de Millonarios para asumir la conducción técnica.

De este modo, el club busca poner fin a las versiones que señalaban una inminente llegada del técnico venezolano, recientemente vinculado en medios y redes sociales con el equipo capitalino.

Dentro de la misma información que entregó el diario en mención, se detalló que la llegada del técnico tolimense tiene que ver con dar un nuevo aire al cuadro azul:

“Los malos resultados le cobraron el puesto a David González,quien dejó al equipo en el último lugar de la Liga tras sumar cero triunfos. La llegada de Hernán Torres fue un intento de darle ilusión a la afición, pero el proyecto va de tumbo en tumbo”, dijeron.

La continuidad de Hernán Torres como entrenador de Millonarios se mantiene firme, según lo informado por El Tiempo.

Esta ratificación llega en un momento en el que el equipo atraviesa una etapa de definiciones deportivas y en el que la estabilidad en el cuerpo técnico resulta fundamental para los objetivos de la temporada, en donde las fuentes le afirmaron a El Tiempo, que no es cierto que Hernán Torres salga del cuadro azul.

“Eso no es cierto, es falso. Esas informaciones generan problemas”, detallaron.

Con este pronunciamiento, la dirigencia de Millonarios pretende evitar distracciones y reafirmar su respaldo al actual proyecto deportivo, dejando claro que cualquier información sobre un posible cambio de entrenador carece de fundamento en la actualidad.

Así se conoció la noticia sobre la posible salida de Hernán Torres

El periodista deportivo entregó la información sobre la posible salida de Hernán Torres del banco azul - crédito @Antena2RCN / X

La posibilidad de un cambio en el banquillo de Millonarios cobró fuerza en las últimas horas, luego de que el nombre de Rafael Dudamel emergiera como principal candidato para asumir la dirección técnica del club bogotano. La directiva evalúa alternativas ante la crisis deportiva que atraviesa el equipo en la Liga Betplay 2025-II, donde la continuidad de Hernán Torres se encuentra en entredicho.

El presente del conjunto capitalino en el torneo local es preocupante: ocupa la decimoquinta posición con 17 puntos tras la derrota frente a Deportivo Pereira en la fecha 15, y solo restan 15 unidades por disputarse en las seis jornadas que quedan. Esta situación obliga a Millonarios a sumar prácticamente todos los puntos disponibles para mantener vivas sus opciones de clasificación, un reto que se percibe cada vez más difícil.

La gestión de Hernán Torres, quien afronta su segundo ciclo al frente del equipo tras su llegada en agosto, ha sido objeto de cuestionamientos tanto por parte de la directiva como de la afición. El técnico tolimense heredó la nómina de su antecesor, David González, y hasta el momento no ha logrado revertir la tendencia negativa. En 11 partidos, Torres acumula cinco derrotas, cuatro victorias y dos empates, lo que se traduce en un rendimiento del 42%. Además, la reciente eliminación en la Copa Betplay ha incrementado las dudas sobre su capacidad para liderar la reestructuración que el club planea para 2026.

En este contexto, la dirigencia de Millonarios ha comenzado a explorar opciones para el banquillo. El periodista Guillermo Arango informó en el programa La FM Más Fútbol que Rafael Dudamel, actual entrenador de Deportivo Pereira, es el principal nombre que se baraja en caso de que Torres deje el cargo. El perfil de Dudamel resulta atractivo para la institución, ya que su nombre ya había sido vinculado al club tras la salida de Alberto Gamero el 31 de diciembre de 2024.