Colombia

Iván Cepeda envió un retador mensaje a De la Espriella y confirmó que se declara en desobediencia civil: “Vamos a ver quién se cansa primero”

El excandidato presidencial aseguró que el presidente electo pretende cumplir cuatro “amenazas” que afectan a la ciudadanía y a la oposición

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Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters
Iván Cepeda señaló al presidente electo Abelardo de la Espriella de querer entregar la soberanía de Colombia a Estados Unidos - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

Desde Cali, Valle del Cauca, el excandidato presidencial y senador de la República Iván Cepeda Castro confirmó la posición política y social que adoptará cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella llegue al poder en Colombia.

Ante una multitud de personas que lo respalda, el congresista insistió en que, junto con “el pueblo”, hará desobediencia civil pacífica.

De acuerdo con Cepeda, la ciudadanía tiene derecho de oponerse a la administración entrante si se vulneran sus derechos fundamentales. Por eso, en su discurso, envió un mensaje retador de manera indirecta al próximo gobernante del país. “No existe un tirano, no existe una dictadura o un régimen autoritario que pueda detener a un pueblo consciente, organizado y movilizado, como es el pueblo colombiano hoy. Ningún político delirante, autoritario, pendenciero, machista, homofóbico, vociferante nos atemoriza”, dijo.

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El senador explicó que la desobediencia civil pacífica, en la que se declara, está sustentada en cuatro “graves amenazas” que, desde su perspectiva, el presidente electo quiere cumplir:

  1. La presunta entrega de la soberanía a Estados Unidos y al Gobierno del presidente Donald Trump.
  2. El fin de las reformas sociales implementadas durante el Gobierno de Gustavo Petro y el debilitamiento del Estado social de derecho.
  3. La violación de la Constitución Política.
  4. La persecución de la oposición.

“No nos dan miedo los que se creen fieras que muerden duro. A ese que anda por ahí, amenazando con ser voraz, estoy seguro que nuestro pueblo lo sabrá amanzar como merece (...). Vamos a ver quién se cansa primero”, indicó Cepeda.

En desarrollo...

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