Colombia

Gobernador de Antioquia aplaudió propuesta de Abelardo de la Espriella de descentralizar el país: “Los centralistas verán en esto un error”

El mandatario regional, Andrés Julián Rendón, celebró que el presidente electo desarrolle sus primeras reuniones con autoridades regionales en la oficina que tiene en Barranquilla

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, celebró la postura descentralista del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, celebró la postura descentralista del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Las recientes reuniones del presidente electo Abelardo de la Espriella con líderes regionales, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, o el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, puestas en marcha en Barranquilla, arrojan luces sobre la puesta en marcha de una política administrativa descentralizada en el periodo presidencial 2026-2030.

Y es que De la Espriella ha sostenido, incluso antes de su campaña, que una de sus líneas de lucha es quitarle a la Casa de Nariño de Bogotá el rótulo de centro de operaciones del Gobierno. Por eso, a lo largo de su campaña presidencial aseveró que gobernaría desde las regiones y que evitaría instalarse en el despacho presidencial del centro de la capital del país.

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Al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julio Rendón, demostró su total respaldo a la iniciativa del presidente electo de desconcentrar el ejercicio del poder ejecutivo del interior del país.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, respaldó que Abelardo de la Espriella desarrolle sus primeras reuniones en su despacho de Barranquilla - crédito @AndresJRendon/X
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, respaldó que Abelardo de la Espriella desarrolle sus primeras reuniones en su despacho de Barranquilla - crédito @AndresJRendon/X

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario departamental afirmó que defiende y cree en esta propuesta y sostuvo que la posibilidad de que el presidente despache desde ciudades como Barranquilla u otras regiones representa “un paso necesario para combatir el centralismo chocante y asfixiante que ha puesto a las regiones en segundo plano”.

El gobernador resaltó que las responsabilidades, “el honor y la dignidad” del cargo presidencial no están forzosamente adscritas a la capital del país, sino que “se seguirán ejerciendo desde cualquier lugar de Colombia: con su diversidad, riqueza y junto a los colombianos”. Además, enfatizó que, en su opinión, “solo los centralistas verán en esto un error o una amenaza”.

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Por su parte, Abelardo de la Espriella anunció, apenas comenzó el proceso de empalme con el actual Gobierno, que pondrá en marcha una estrategia para combatir el centralismo, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en las regiones.

En su primera intervención en redes sociales, tras recibir la credencial que lo confirma como mandatario, De la Espriella afirmó: “Voy a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que no quiere gobernar desde la Casa de Nariño - crédito Sergio Acero/Reuters
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que no quiere gobernar desde la Casa de Nariño - crédito Sergio Acero/Reuters

El futuro jefe de Estado detalló que encabezará personalmente una gira nacional para reunirse con los gobernadores y alcaldes de todos los departamentos, con la meta de reactivar proyectos que permanecen detenidos y restablecer la relación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.

Durante su pronunciamiento, el presidente electo confirmó la creación de una comisión de empalme regional, liderada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y reforzada por más de 400 especialistas.

Abelardo de la Espriella se reunió con el gobernador de Cundinamarca

En ese mismo sentir, el mandatario electo aseguró que la estrategia será atender los problemas de las regiones desde sus territorios.

Aunque los primeros encuentros se han llevado en su despacho de Barranquilla porque su gestión se oficializará a partir del 7 de agosto de 2026, ese hecho ya es representativo y está dejando un mensaje a los colombianos.

Así fue la reunión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
Así fue la reunión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X

Al respecto, en sus redes sociales, De la Espriella compartió con el país que sostuvo una reunión con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en la que se discutieron las problemáticas que afronta el departamento que, pese a su cercanía con la capital del país, “ha sido históricamente abandonado por el centralismo”.

“Así que, gobernador, llegó la hora de las regiones, llegó la hora de la provincia”, dijo el mandatario cuyo proyecto de gobierno será oficial en poco más de un mes.

Por su parte, el gobernador Rey comentó: “Presidente, muchas gracias. Presidente, Cundinamarca es su casa. Lo recibimos con los brazos abiertos. Y estamos listos para preparar una agenda de trabajo que nos permita seguir reivindicando a este departamento y que siga siendo uno de los primeros departamentos del país”.

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