La selección Colombia viaja a Vancouver tras una serie de traslados: análisis del desgaste físico y la recuperación de la Tricolor en el Mundial 2026

Luis Díaz, de Colombia, en acción durante el partido ante Ghana en Kansas City. EFE/EPA/AMY KONTRAS

¿Qué viene para la selección Colombia, teniendo en cuenta el viaje hacia Vancouver? Es la acumulación de muchos viajes.

Colombia empezó todo su periplo de este mundial en campamento base de Guadalajara. Hablando solo de mundial, porque acuérdense de que ya había estado en San Diego, en Guarne, Antioquia, y en Bogotá.

Cuando empieza el Mundial: campamento base Guadalajara; se traslada hacia Ciudad de México; regresa a Guadalajara; juega su segundo partido allí; luego viaja hacia Miami para el tercer partido y posteriormente a Kansas City, que es desde donde originamos este videoanálisis, y ahora tiene que trasladarse hacia Vancouver.

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James Rodríguez, de Colombia (i), durante el partido de este viernes contra Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ AMY KONTRAS

Es la sumatoria de muchos viajes, muchos traslados: concentraciones, hotel, entrenamientos y demás. Y apenas su primer partido fue el 17 de junio. Y en esta oportunidad, que ya estamos a 4 de julio, es la acumulación de muchas circunstancias. Físicamente, los jugadores están terminando cada vez más extenuados, más cansados.

El cuerpo técnico de la selección y sus preparadores físicos están cada vez armando un cuadro diferente para que la selección no solo tenga una regeneración muscular adecuada, sino que tengan toda esta preparación física de una forma distinta, y para la prevención de lesiones. Esperemos que lo de John Córdoba no vaya por esa línea, pero la circunstancia nos da para pensar que es muy probable que esta acumulación de traslados, de entrenamientos y de partidos le esté pasando factura a algunos jugadores, porque cada vez se ven más pesados.

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Ahora es momento de que se prime la recuperación fisiológica del jugador y que los entrenamientos sean un poco más distendidos. Nunca hemos podido conocer realmente cómo es un entrenamiento completo. Solo una oportunidad pudimos ver algo, pero no cómo se lleva ese día a día. Y afortunadamente Colombia ha gozado de que es el último partido de cada una de las fechas, incluida la de los dieciseisavos de final, para que la recuperación sea mejor.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Colombia contra Ghana - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 3 de julio de 2026. El colombiano Jhon Arias celebra tras marcar el primer gol de su equipo. REUTERS/Bernadett Szabo

Lo que pasa es que el próximo martes tendrá un día menos de descanso con respecto a Suiza, que jugó hace ya dos días. Pero la recuperación de la selección Colombia nos da para pensar, y la estrategia que arma Néstor Lorenzo —es decir, todo lo que envuelve a la selección como tal—, que se viaja en esta oportunidad tres días antes del partido. Normalmente era dos días antes; es decir, se pudo haber viajado: el partido es el martes, es el domingo.

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Sin embargo, en esta oportunidad viaja durante este sábado para ganar tiempo, un día de descanso y, además, por la diferencia horaria, teniendo en cuenta que ya viajando a Canadá se va a manejar de una forma diferente: menos siete; es decir, una hora menos con respecto a Bogotá. Así que veremos cómo sigue evolucionando la selección Colombia. No: menos dos con respecto a Bogotá, porque allá es a menos siete y Bogotá es menos cinco. Ahí está la corrección hecha, pero hay que tenerlo en cuenta también.

Por ahora la selección goza de buena salud y esperemos que lo de John Córdoba no sea grave. Pero esperemos también cómo evoluciona en la parte física, en la que los jugadores lo están dejando todo. Y la actitud en esta selección no se negocia.

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