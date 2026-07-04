Deportes

La selección Colombia viaja a Vancouver tras una serie de traslados: análisis del desgaste físico y la recuperación de la Tricolor en el Mundial 2026

El cuerpo técnico de la selección Colombia ajustará cargas y rutinas para priorizar la regeneración muscular, prevenir lesiones y seguir de cerca la evolución del jugador que resultó lesionado

Guardar
Google icon
Luis Díaz, de Colombia, en acción durante el partido ante Ghana en Kansas City. EFE/EPA/AMY KONTRAS
Luis Díaz, de Colombia, en acción durante el partido ante Ghana en Kansas City. EFE/EPA/AMY KONTRAS

¿Qué viene para la selección Colombia, teniendo en cuenta el viaje hacia Vancouver? Es la acumulación de muchos viajes.

Colombia empezó todo su periplo de este mundial en campamento base de Guadalajara. Hablando solo de mundial, porque acuérdense de que ya había estado en San Diego, en Guarne, Antioquia, y en Bogotá.

Cuando empieza el Mundial: campamento base Guadalajara; se traslada hacia Ciudad de México; regresa a Guadalajara; juega su segundo partido allí; luego viaja hacia Miami para el tercer partido y posteriormente a Kansas City, que es desde donde originamos este videoanálisis, y ahora tiene que trasladarse hacia Vancouver.

PUBLICIDAD

James Rodríguez, de Colombia (i), durante el partido de este viernes contra Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ AMY KONTRAS
James Rodríguez, de Colombia (i), durante el partido de este viernes contra Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ AMY KONTRAS

Es la sumatoria de muchos viajes, muchos traslados: concentraciones, hotel, entrenamientos y demás. Y apenas su primer partido fue el 17 de junio. Y en esta oportunidad, que ya estamos a 4 de julio, es la acumulación de muchas circunstancias. Físicamente, los jugadores están terminando cada vez más extenuados, más cansados.

El cuerpo técnico de la selección y sus preparadores físicos están cada vez armando un cuadro diferente para que la selección no solo tenga una regeneración muscular adecuada, sino que tengan toda esta preparación física de una forma distinta, y para la prevención de lesiones. Esperemos que lo de John Córdoba no vaya por esa línea, pero la circunstancia nos da para pensar que es muy probable que esta acumulación de traslados, de entrenamientos y de partidos le esté pasando factura a algunos jugadores, porque cada vez se ven más pesados.

PUBLICIDAD

Ahora es momento de que se prime la recuperación fisiológica del jugador y que los entrenamientos sean un poco más distendidos. Nunca hemos podido conocer realmente cómo es un entrenamiento completo. Solo una oportunidad pudimos ver algo, pero no cómo se lleva ese día a día. Y afortunadamente Colombia ha gozado de que es el último partido de cada una de las fechas, incluida la de los dieciseisavos de final, para que la recuperación sea mejor.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Colombia contra Ghana - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 3 de julio de 2026. El colombiano Jhon Arias celebra tras marcar el primer gol de su equipo. REUTERS/Bernadett Szabo
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Colombia contra Ghana - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 3 de julio de 2026. El colombiano Jhon Arias celebra tras marcar el primer gol de su equipo. REUTERS/Bernadett Szabo

Lo que pasa es que el próximo martes tendrá un día menos de descanso con respecto a Suiza, que jugó hace ya dos días. Pero la recuperación de la selección Colombia nos da para pensar, y la estrategia que arma Néstor Lorenzo —es decir, todo lo que envuelve a la selección como tal—, que se viaja en esta oportunidad tres días antes del partido. Normalmente era dos días antes; es decir, se pudo haber viajado: el partido es el martes, es el domingo.

Sin embargo, en esta oportunidad viaja durante este sábado para ganar tiempo, un día de descanso y, además, por la diferencia horaria, teniendo en cuenta que ya viajando a Canadá se va a manejar de una forma diferente: menos siete; es decir, una hora menos con respecto a Bogotá. Así que veremos cómo sigue evolucionando la selección Colombia. No: menos dos con respecto a Bogotá, porque allá es a menos siete y Bogotá es menos cinco. Ahí está la corrección hecha, pero hay que tenerlo en cuenta también.

Por ahora la selección goza de buena salud y esperemos que lo de John Córdoba no sea grave. Pero esperemos también cómo evoluciona en la parte física, en la que los jugadores lo están dejando todo. Y la actitud en esta selección no se negocia.

Temas Relacionados

Colombia vs. GhanaColombia en el Mundial 2026Mundial 2026Selección de SuizaColombia vs. SuizaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de los octavos de final del Mundial 2026

El local sueña con pasar por primera vez a los cuartos de final en su historia, mientras que el equipo inglés busca ser protagonista, 60 años después

México vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de los octavos de final del Mundial 2026

El exjugador Zlatan Ibrahimović llenó de elogios a Colombia tras el partido ante Ghana por el Mundial 2026: “Serán una amenaza”

Tras la victoria en Kansas, que aseguró el pase a octavos, el exdelantero sueco elogió el control del juego y la confianza del plantel de Néstor Lorenzo. También destacó el ambiente que generan los aficionados en los estadios

El exjugador Zlatan Ibrahimović llenó de elogios a Colombia tras el partido ante Ghana por el Mundial 2026: “Serán una amenaza”

Brasil vs. Noruega: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Vinicius Jr. y Erling Halaand por el Mundial 2026

El duelo de los octavos de final de la Copa del Mundo tendrá un choque de superestrellas tanto del Real Madrid como del Manchester City

Brasil vs. Noruega: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Vinicius Jr. y Erling Halaand por el Mundial 2026

Etapa 1 del Tour de Francia: Vingegaard y el Visma Lease a Bike se llevaron la contrarreloj grupal, y el Netcompany Ineos de Egan Bernal llegó segundo

Barcelona abrió la competencia con la contrarreloj por equipos, en la que el conjunto del danés se quedó con la etapa tras un mano a mano con el UAE Emirates de Tadej Pogačar. En tanto, el equipo británico de Bernal terminó a pocos segundos de la victoria

Etapa 1 del Tour de Francia: Vingegaard y el Visma Lease a Bike se llevaron la contrarreloj grupal, y el Netcompany Ineos de Egan Bernal llegó segundo

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”

El cuadro “Cafetero” jugará ante la selección de Suiza el martes 7 de julio de 2026, tras un apretado triunfo ante Ghana en Kansas, Estados Unidos

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

La actriz Julieth Restrepo anunció que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta: “Muy felices”

La actriz Julieth Restrepo anunció que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta: “Muy felices”

Culotauro se va de Colombia y deja el pódcast ‘Por la ventana’ tras denunciar amenazas: “Me iré a buscar raspones en otras tierras”

Alzate vivió un emotivo momento al coincidir con René Higuita y así fue le encuentro que tuvieron: “Cumplí un sueño de infancia”

Yina Calderón alertó por la situación de Epa Colombia en prisión, señaló vulneración de derechos y pidió ayuda: “No la dejan ver”

Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

Deportes

México vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de los octavos de final del Mundial 2026

México vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de los octavos de final del Mundial 2026

El exjugador Zlatan Ibrahimović llenó de elogios a Colombia tras el partido ante Ghana por el Mundial 2026: “Serán una amenaza”

Brasil vs. Noruega: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Vinicius Jr. y Erling Halaand por el Mundial 2026

Etapa 1 del Tour de Francia: Vingegaard y el Visma Lease a Bike se llevaron la contrarreloj grupal, y el Netcompany Ineos de Egan Bernal llegó segundo

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”