Colombia

“Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo de la Espriella”: aseguró Iván Cepeda

El excandidato presidencial afirmó que la situación del jefe de Estado electo es ilegítima y lo señaló de querer privilegiar los intereses de Estados Unidos

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Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella obedecerá las leyes de Estados Unidos siendo presidente de Colombia - crédito Colprensa/EFE
Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella obedecerá las leyes de Estados Unidos siendo presidente de Colombia - crédito Colprensa/EFE

El 4 de julio de 2026, el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda viajó a Cali, Valle del Cauca, para agradecer a la población que lo apoyó en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de junio.

Más de 12 millones de personas lo respaldaron en las urnas en todo el país, pero Abelardo de la Espriella ganó al acercarse a más de 13 millones de votos, según los datos del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pese a que aceptó los resultados electorales, Cepeda aseguró ante la población caleña que no reconoce a De la Espriella como jefe de Estado. “Tal como están las cosas a día de hoy, debo decirlo con total claridad: hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo de la Espriella”, afirmó el congresista.

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Cepeda reiteró que, desde su perspectiva, la condición del mandatario electo es “ilegítima”, porque tiene nacionalidad estadounidense. A su juicio, De la Espriella, como presidente, obedecería las leyes y la Constitución de otro Estado, y pondría los intereses de otra Nación por encima de los de Colombia.

No aceptamos apátridas, así griten que están firmes por la patria. ¿Por cuál patria están firmes? No está firme por nuestra patria, está firme por otra patria”, aseveró.

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