México vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de los octavos de final del Mundial 2026

El anfitrión recibirá en el estadio Azteca a una de las grandes favoritas a ganar el Mundial de 2026-crédito Eloisa Sánchez-Nathan Ray Seebeck/REUTERS

La Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya ‘prendió motores’ con la fase de los octavos de final.

Canadá y Marruecos serán los primeros protagonistas en buscar su cupo dentro de los ocho mejores del campeonato, y Paraguay espera dar el golpe ante Francia.

Pero, en el complemento de la jornada, México e Inglaterra protagonizarán un partido que dejará a un equipo eliminado; del otro lado estará un seleccionado que busca volver a la gloria.

Gilberto Mora se presenta como la nueva carta del fútbol mexicano, mientras que Harry Kane quiere su primer título con la selección de los "Tres Leones"-crédito Raquel Cunha-Paul Childs/REUTERS

El partido se jugará el 5 de julio de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Azteca, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports (610-1610), de DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN y Directv 4K.

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El árbitro principal del compromiso será el australiano Alireza Faghani.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

México

Julián Quiñones es uno de los principales referentes en el ataque del cuadro "Azteca" -crédito Raquel Cunha/REUTERS

El cuadro “Azteca” logró una victoria importante al derrotar por 2-0 a Ecuador, el 30 de junio en Ciudad de México.

Con los goles de Julián Quiñones al minuto 22 y de Raúl Jiménez al 31, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre logró dar un paso importante en su sueño de conseguir su primera Copa del Mundo.

A continuación, así viene México en sus últimos juegos:

30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Ecuador

24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: República Checa 0-3 México

19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 1-0 Corea del Sur

13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Sudáfrica

6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: México 5-1 Serbia

Estos son los convocados de México para el Mundial 2026:

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Mediocampistas

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Giménez (Milan)

Armando González (Chivas)

Julián Quiñones (Al Qadisiya)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Roberto Alvarado (Chivas)

El cuadro Azteca se hizo fuerte ante la Tri en Ciudad de México-crédito TyC Sports

Inglaterra

Elliot Anderson ha sido uno de los principales protagonistas en el equipo dirigido por Thomas Tuchel-crédito Brett Davis/ IMAGN IMAGES via Reuters

Por su parte, el 1 de julio de 2026, la selección de Inglaterra venció en un duro jugo a República Democrática del Congo en el estadio de Texas por 2-1.

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El gol del volante Brian Cipenga al minuto 7 asustó a los “Tres Leones” (apodo de la selección de Inglaterra), que lograron resistir durante 70 minutos con la ventaja en el marcador.

Pero la jerarquía del delantero Harry Kane al marcar doblete al 75 y 86 de partido, le permitió a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel remontar un juego histórico, y llegar al estadio Azteca con la motivación arriba:

A continuación, así viene Inglaterra en sus últimos cinco juegos:

1 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 2-1 RD Congo

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Panamá 0-2 Inglaterra

19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 0-0 Ghana

13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia

6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Inglaterra 3-0 Costa Rica

Estos son los convocados de la selección Inglaterra:

Porteros

Dean Henderson

Jordan Pickford

James Trafford

Defensas

Dan Burn

Marc Guehi

Reece James

Ezri Konsa

Trevoh Chalobah

Nico O’Reilly

Jarell Quansah

Djed Spence

John Stones

Centrocampistas

Elliott Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers

Delanteros

Anthony Gordon

Harry Kane

Noni Madueke

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Ivan Toney

Ollie Watkins

Harry Kane fue determinante para que los "Tres Leones" siguieran con vida en el Mundial 2026-crédito TyC Sports

Así va el cuadro de cruces del Mundial 2026