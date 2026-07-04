México vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de los octavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya ‘prendió motores’ con la fase de los octavos de final.
Canadá y Marruecos serán los primeros protagonistas en buscar su cupo dentro de los ocho mejores del campeonato, y Paraguay espera dar el golpe ante Francia.
Pero, en el complemento de la jornada, México e Inglaterra protagonizarán un partido que dejará a un equipo eliminado; del otro lado estará un seleccionado que busca volver a la gloria.
El partido se jugará el 5 de julio de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Azteca, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports (610-1610), de DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN y Directv 4K.
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El árbitro principal del compromiso será el australiano Alireza Faghani.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro
México
El cuadro “Azteca” logró una victoria importante al derrotar por 2-0 a Ecuador, el 30 de junio en Ciudad de México.
Con los goles de Julián Quiñones al minuto 22 y de Raúl Jiménez al 31, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre logró dar un paso importante en su sueño de conseguir su primera Copa del Mundo.
A continuación, así viene México en sus últimos juegos:
- 30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Ecuador
- 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: República Checa 0-3 México
- 19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 1-0 Corea del Sur
- 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: México 2-0 Sudáfrica
- 6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: México 5-1 Serbia
Estos son los convocados de México para el Mundial 2026:
Porteros
- Raúl Rangel (Chivas)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defensas
- Johan Vásquez (Genoa)
- César Montes (Lokomotiv Moscú)
- Israel Reyes (América)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
- Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)
- Edson Álvarez (Fenerbahce)
Mediocampistas
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Luis Romo (Chivas)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
- Álvaro Fidalgo (Betis)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Chávez (Dinamo Moscú)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
Delanteros
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Santiago Giménez (Milan)
- Armando González (Chivas)
- Julián Quiñones (Al Qadisiya)
- Alexis Vega (Toluca)
- César Huerta (Anderlecht)
- Roberto Alvarado (Chivas)
Inglaterra
Por su parte, el 1 de julio de 2026, la selección de Inglaterra venció en un duro jugo a República Democrática del Congo en el estadio de Texas por 2-1.
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El gol del volante Brian Cipenga al minuto 7 asustó a los “Tres Leones” (apodo de la selección de Inglaterra), que lograron resistir durante 70 minutos con la ventaja en el marcador.
Pero la jerarquía del delantero Harry Kane al marcar doblete al 75 y 86 de partido, le permitió a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel remontar un juego histórico, y llegar al estadio Azteca con la motivación arriba:
A continuación, así viene Inglaterra en sus últimos cinco juegos:
- 1 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 2-1 RD Congo
- 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Panamá 0-2 Inglaterra
- 19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 0-0 Ghana
- 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia
- 6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Inglaterra 3-0 Costa Rica
Estos son los convocados de la selección Inglaterra:
Porteros
- Dean Henderson
- Jordan Pickford
- James Trafford
Defensas
- Dan Burn
- Marc Guehi
- Reece James
- Ezri Konsa
- Trevoh Chalobah
- Nico O’Reilly
- Jarell Quansah
- Djed Spence
- John Stones
Centrocampistas
- Elliott Anderson
- Jude Bellingham
- Eberechi Eze
- Jordan Henderson
- Kobbie Mainoo
- Declan Rice
- Morgan Rogers
Delanteros
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Noni Madueke
- Marcus Rashford
- Bukayo Saka
- Ivan Toney
- Ollie Watkins
Así va el cuadro de cruces del Mundial 2026
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